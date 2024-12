Sarà il Sig. Bonacina di Bergamo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera al Castellani contro il Toro.

Quella di dopodomani sarà la prima direzione storica in serie A di questo arbitro classe 1986. Quest’anno per lui, fin qui, sette direzioni in serie B con Bari-Cittadella 3-2 ad essere stata l’ultima. Le squadre più dirette dal fischietto bergamasco sono Cosenza, Ternana ed Juve Stabia con quattro direzioni. Ovviamente non ci sono precedenti né con l’Empoli, né con il Toro. Al VAR ci sarà Pezzuto di Lecce.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – TORINO Venerdì 13/12 h.20.45

BONACINA

PRETI – CECCON

IV: LA PENNA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – ATALANTA Sabato 14/12 h.15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

UDINESE – NAPOLI Sabato 14/12 h.18.00

DOVERI

LO CICERO – BERCIGLI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – VENEZIA Sabato 14/12 h.20.45

GIUA

DI IORIO – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

LECCE – MONZA h.12.30

MARIANI

CAPALDO – BAHRI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – FIORENTINA h.15.00

FABBRI

IMPERIALE – CAVALLINA

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

PARMA – H. VERONA h. 15.00

SOZZA

MONDIN – BITONTI

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

COMO – ROMA h. 18.00

RAPUANO

BERTI – BRESMES

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: PATERNA

MILAN – GENOA h. 20.45

GUIDA

ROSSI M. – MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: CAMPLONE

LAZIO – INTER Lunedì 16/12 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA