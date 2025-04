E M P O L I 0 C A G L I A R I 0

Al Castellani finisce a reti bianche lo scontro diretto con il Cagliari. Una partita che purtroppo non ha dato l’esito sperato alla vigilia e che, alla luce anche dei risultati degli altri campi, non cambia la situazione attuale. Un’occasione persa, un set ball (come lo aveva definito D’Aversa) che l’Empoli non concretizza. Va detto che, per quanto visto in campo, gli azzurri hanno sicuramente fatto qualcosa in più degli avversari. Sono nostre le poche azioni più pericolose della partita, con Vasquez ad essere praticamente inoperoso per tutti i novanta minuti. Di contro però ci sono da registrare troppi errori, in alcuni casi davvero ingenui e superficiali, e la continua poca cattiverie sotto porta: questa squadra ha un serio problema con il gol, soprattutto dentro le mura amica. Da registrare che a fine gara si sono alzati anche alcuni fischi – non da parte di tutto lo stadio – all’indirizzo della squadra. Di tempo ce n’è ancora, e restano altri tre scontri diretti in casa con poi la trasferta di Monza, partite dalle quali può ancora passare la nostra salvezza che resta nelle nostre mani. Serve però far qualcosa in più da parte di tutti. Oggi restano anche diversi dubbi sulla gestione dei cambi (eccezion fatta per quello di Kouamè) con l’ultimo tra Solbakken ed Esposito che poco abbiamo compreso. Un punticino, un mattoncino che prediamo con adesso un turno all’orizzonte che appare proibitivo. Bene dietro, si è rivisto un discreto Goglichidze e Marianucci è forse il migliore in campo.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia (65′ Ebuhei), Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito (83′ Solbakken), Cacace; Kouamè (69′ Colombo).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

CAGLIARI (3-4-2-1) : Caprile; Mina, Luperto, Palomino (70′ Zappa); Zortea, Prati (81′ Deiola), Adopo, Augello; Viola (58′ Gaetano); Luvumbo (58′ Koman) Piccoli (81′ Pavoletti).

A Disp: Ciocci, Sherri, Marin, Jankto, Makoumbou, Obert, Mutundawa, Felici.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. La Penna di Roma. Assistenti: Zingarelli/Rossi. VAR: Aureliano/Marini.

Ammoniti: 49′ Luperto (C), 60′ Palomino (C), 86′ Adopo (C), 87′ Pavoletti (C).

LIVE MATCH

94′- I fischi del Castellani accoglie il finale di gara tra gli azzurri e il Cagliari. Arriva uno 0-0 al termine di una gara a cui è mancato il guizzo alla squadra di D’Aversa. I giocatori vengono contestati dalla maratona al termine dei 90 minuti.

92′- Punito l’intervento di Henderson a centrocampo. Punizione per il Cagliari.

91′- Ultimi assalti degli azzurri a caccia del gol della vittoria.

90′- Saranno quattro i minuti di recupero. Gioco fermo intanto, rimane a terra Mina.

89′- Rimessa laterale per gli azzurri nella propria metà campo. Attendiamo di sapere quale sarà l’entità del recupero.

87′- Finisce nella lista dei cattivi anche Pavoletti.

86′- Proprio il neo entrato Solbakken obbliga al giallo Adopo.

85′- Cross di Deiola troppo lungo per Zortea.

83′- D’Aversa risponde togliendo Esposito al suo posto Solbakken

81′- Esaurisce le sostituzioni il Cagliari: Deiola e Pavoletti per Prati e Piccoli.

80′- Conclusione dalla lunga distanza di Prati alto sopra la traversa.

78′- Azzurri pericolosi! colpo di testa a centro area di Ebuhei respinto in tuffo da Caprile

78′- Pezzella anticipato da Mina in fallo laterale.

76′- Traversone di Augello da sinistra respinto in tuffo da Henderson.

75′- Cacace spedisce la sfera direttamente sul fondo.

74′- Punizione per gli azzurri all’altezza del fronte sinistro.

72′- Finisce a terra Colombo al limite dell’area La Penna lascia proseguire.

70′- Terzo cambio per Nicola: Zappa per Palomino.

69′- D’Aversa costretto al cambio: Colombo per Kouamè.

68′- Non sembra farcela l’attaccante ivoriano.

66′- Problemi per Kouame che finisce a terra.

65′- Prima sostituzione per Roberto D’Aversa: Ebuhei per Sambia.

64′- Azzurri pericolosi! Esposito manda in verticale Cacace il suo tiro viene respinto da Caprile, poi il numero 99 viene anticipato da Palomino.

63′- Conquista il primo angolo della ripresa il Cagliari, Henderson respinge il cross di Gaetano. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Coman a lato.

61′- La punizione susseguente di Sambia esce di poco a alto alla destra di Caprile.

60′- Secondo giallo nelle file del Cagliari ne fa le spese Palomino per fallo su Esposito

58′- Arrivano i primi cambi della partita, li effettua l’ex Davide Nicola: Gaetano e Koman per Viola e Luvumbo.

58′- Ottimo anticipo di Marianucci su Piccoli.

56′- Esposito di prima per Kouame che pasticcia in area avversaria.

55′- Cross di Pezzella da sinistra direttamente sul fondo

54′- Piccoli commette fallo su Grassi punizione per gli azzurri.

53′- Esposito manda in verticale Sambia il quale non trova il tempo e la coordinazione per calciare.

52′- Break di Marianucci che mette in movimento Sambia, il suo cross è molto lento bloccato agevolmente da Caprile.

51′- Destro di Henderson dai 25 metri alto sopra la traversa.

49′- Uno dei tre ex Luperto è il primo ammonito della gara per fallo su Esposito

48′- Il sinistro di Viola finisce a lato alla sinistra del portiere azzurro dando l’illusione ottica del gol ai tifosi ospiti.

47′- Punito l’intervento di Henderson ai 20 metri dalla porta di Vasquez.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Cagliari.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo a reti inviolate tra Empoli e Cagliari, dopo un avvio convincente degli azzurri incapaci a concretizzare alcune interessanti azioni offensive. Poi la squadra dell’ex Nicola ha preso le misure ne è venuta fuori una partita molto bloccata, a tratti spezzettata priva di grosse emozioni.

45′- Concesso un minuto di recupero.

44′- Augello finisce a terra per La Penna si può riprendere dal fondo.

42′- Guadagna una rimessa laterale la squadra azzurra.

40′- Ennesimo errore di Cacace stavolta il suo passaggio intendeva servire Koaume anticipato da Luperto.

38′- Rimane a terra Piccoli dopo un contatto con Henderson. Si riprende a giocare con un calcio di punizione per il Cagliari.

36′- Dopo un ottimo avvio della squadra di D’Aversa la gara sta andando sui binari dell’equilibrio con poche emozioni.

34′- Viti si fa anticipare dal rimbalzo della sfera per fortuna Vasquez la fa sua.

34′- Spunto di Zortea sulla destra il suo cross viene intercettato da Viti.

32′- Accelerazione centrale di Luvumbo poi la palla arriva a Zortea il suo tiro finisce alto.

30′- Cacace manda in verticale per Esposito che si mette in proprio entra in area, Caprile lo anticipa in uscita bassa.

29′- Finisce a terra Kouamè ma La Penna lascia proseguire.

28′- Sambia cerca il cambio di campo per Esposito anticipato da Palomino.

26′- L’altro ex di campo – oltre a Nicola- ovvero Piccoli si libera di Pezzella, il suo sinistro masticato viene bloccato da Vasquez.

24′- Henderson! dalla bandierina la traiettoria dello scozzese è velenosa obbligando Caprile alla respinta. Sul proseguo dell’azione il cross di Esposito bloccato dal portiere ospite.

23′- Conquista una punizione l’Empoli dal fronte destro offensivo. Punizione scodellata di Henderson in area, Mina spedisce sul fondo. Pareggia il conto dei corner la squadra di D’Aversa.

21′- Tiro di contro balzo di Esposito a lato alla destra di Caprile. Intanto si stanno scaldando a bordo campo Solbakken e Kovalenko.

19′- Sugli sviluppi del corner ripartono gli azzurri con Kouame abile a pescare la sovrapposizione di Sambia, scarico per l’ivoriano che viene francobollato: poi il destro di Henderson deviato da Adopo in corner. Sugli sviluppi del primo corner per gli azzurri, Caprile allontana con i pugni.

18′- Viti procura il secondo angolo per gli ospiti.

16′- Verticalizzazione di Viola a cercare Luvumbu sul quale Goglichidze è attento a mettersi fra avversario e palla guadagnando una rimessa laterale.

15′- Se ne è andato il primo quarto d’ora ancora 0-0 tra Empoli e Cagliari. Partita piuttosto vibrante in questa prima parte.

13′- Rimangono a terra Cacace e l’ex Caprile, ha la peggio il portiere del Cagliari.

12′- Spunto sulla destra di Luvumbo, il tiro cross dell’angolano attraversa l’area non trovando compagni.

11′- Dalla bandierina calcia ancora Viola respinge Goglichidze.

11′- Arriva il primo angolo della gara lo va a battere il Cagliari.

10′- Nuova punizione per i sardi affidato ancora al sinistro di Viola. Il suo cross viene respinto da Cacace.

8′- Sulla punizione susseguente non riesce lo schema fra Henderson e Grassi.

7′- Kouame conquista una punizione per gli azzurri.

6′- Esposito pesca Cacace che si presenta in area ma poi cerca un insensato cross in mezzo respinto dalla difesa sarda.

5′- Inserimento di Cacace, rientra sul destro ma viene chiuso dalla retroguardia isolana.

4′- Pezzella di prima a cercare Kouame ma il pallone è troppo profondo per l’ivoriano.

2′- Viene punito l’intervento di Marianucci all’altezza dell’out sinistro. La scodella in mezzo all’area Viola, la toglie Goglichidze.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone del confronto. Spinge a sinistra Pezzella il suo cross per Esposito che si fa sfuggire la sfera: l’ex Caprile la fa sua.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.

1° Tempo