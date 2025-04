I PRECEDENTI, DUE SOLI PAREGGI IN CASA AZZURRA – Gara numero 37 quella tra Empoli e Cagliari, con un bilancio nei 36 precedenti giocati di 18 successi azzurri, 12 pareggi e 6 vittorie sarde. Parlando delle sole gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 18, 13 le vittorie empolesi, 2 pareggi e 3 successi rossoblu. La prima sfida nel dicembre del 1950, girone C di Serie C, con gli azzurri vittoriosi 3-1 con la doppietta di D’Avino e il gol di Croci e la rete sarda di Grillone; ultimo confronto a marzo dello scorso anno successo Cagliari 1-0 con rete di Jankto.

I NUMERI AZZURRI 2024/25 – Empoli squadra della A 2024/25 che segna meno gol con subentranti (appena 2, come Genoa, Venezia, Udinese e Lecce) e ne subisce di più da quelli avversari (10, pari a Como, Lazio e Monza). Toscani svagati nei 15’ finali di gara con 15 reti subite fra 76’ e 90’ inclusi recuperi.

LA CRISI DI VITTORIE TOSCANA – Empoli senza successi in serie A dal 4-1 a Verona dell’8 dicembre scorso; poi 4 pareggi ed 11 sconfitte e porta sempre aperta con 32 reti incassate.

LE CIFRE TONDE IN CASA SARDA – 200 nei professionisti per Gabriele Zappa, di cui finora 126 gare di A, 52 di B, 14 di coppa Italia e 7 in altri tornei con le maglie di Pescara e Cagliari. Esordio il 18 agosto 2019, coppa Italia, Empoli-Pescara 2-1. Cento con club italiani per Zito Luvumbo, di cui 48 gare di A, 39 di B, 7 di coppa Italia, 5 in altri tornei con le divise di Como e Cagliari. Debutto il 7 agosto 2021, coppa Italia, Como-Catanzaro 2-2 al 90’ e 120’, poi 4-3 calabrese ai rigori.

CON L’ARBITRO LA PENNA SETTE SCONFITTE PER PARTE – Federico La Penna di Roma 1 sarà l’arbitro di Empoli-Cagliari.La Penna ha diretto 80 gare in Serie A, 9 in questa stagione. Sono quindici i precedenti con gli azzurri, con sei successi, due pareggi e sette sconfitte. La prima gara risale al gennaio 2013, quando il Novara superò 2-0 gli azzurri. La Penna ha poi diretto la sfida in casa della Pro Vercelli del marzo del 2013 (vinta 1-0 dall’Empoli) la vittoria casalinga, 1-0, con la Ternana dell’aprile del 2014 la sconfitta del maggio del 2015 sul campo del Verona ed infine, la passata stagione, le due vittorie casalinghe con Pescara (3-1) e Palermo (4-0). Nella stagione 2018/19, in A ha diretto Sassuolo-Empoli del settembre del 2018 con gli azzurri sconfitti 3-1, la sfida casalinga con l’Inter, con i nerazzurri vittoriosi per 1-0, Empoli-Genoa terminata 3-1 per i liguri e Juventus-Empoli 1-0, nel marzo del 2021, vinto 1-0 al in casa contro il Pordenone. Infine il successo casalingo sul Bologna per 3-1 dell’aprile del 2023, la sconfitta con il Milan dello scorso torneo per 3-0; quest’anno l’1-1 sul campo del Parma dell’ottobre scorso e il pari casalingo ancora per 1-1 a gennaio contro il Bologna. Sono quindici i precedenti con il Bologna, con 5 vittorie rossoblu, 4 pareggi e 7 sconfitte.

SONO SEI GLI EX DELLA SFIDA – Alberto Grassi e Marco Silvestri da una parte, Elia Caprile, Sebastiano Luperto, Razvan Marin e Roberto Piccoli dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Cagliari. Partendo dagli ex sardi, Grassi ha vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2021/22, in Serie A, giocando 31 gare totali mentre per Silvestri 3 presenze nella seconda parte della stagione 2014/15. Venendo agli ex azzurri, Caprile ha giocato in azzurro lo scorso torneo, in prestito dal Napoli, collezionando 24 presenze totali, Luperto arrivò ad Empoli una prima volta nell’estate del 2017, vincendo il campionato di B; ritorno nel 2021, rimanendo tre e conquistando tre salvezze: per lui in totale 125 presenze e 5 reti. Due stagioni empolesi per Marin, in azzurro dal 2022 al 2024, giocando 65 gare con 2 gol. Infine Piccoli, in azzurro da gennaio a agosto 2023, con 14 presenze totali e 2 reti.

GARA DA EX PER MISTER DAVIDE NICOLA – Davide Nicola ritroverà l’Empoli per la prima volta dopo la stagione scorsa. L’attuale tecnico del Cagliari arrivò ad Empoli a gennaio, conducendo gli azzurri alla salvezza all’ultima giornata contro la Roma (23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in 18 panchine ufficiali).

3 VITTORIE PER PARTE NEI 6 INCROCI TRA D’AVERSA E NICOLA – Tra Roberto D’Aversa e Davide Nicola sono 6 gli incroci tecnici, tutti finora giocati a casa-Nicola, con score di 3 successi per parte, senza pareggi.

D’AVERSA IN SVANTAGGIO COL CAGLIARI, MA SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL NEI 10 INCROCI – Roberto D’Aversa in deciso svantaggio nei 10 precedenti tecnici contro il Cagliari: 2 sole sue vittorie, 2 pareggi e ben 6 affermazioni sarde. Tuttavia, squadre di D’Aversa sempre in gol in questi 900’, totale di 15 marcature.

PARITÀ NEI 9 PRECEDENTI TRA NICOLA E L’EMPOLI – Davide Nicola, da allenatore, contro l’Empoli è alla decima sfida in carriera: assoluta parità con 3 vittorie a testa e 3 pareggi a chiudere il bilancio.