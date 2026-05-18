Queste le parole del bomberino azzurro, Salvatore Monaco (premiato anche come miglior cannoniere del girone B), dopo la vittoria in SuperCoppa. Il servizio è a cura di Alessio Cocch grazie al supporto tecnico di Simone Galli

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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3 Commenti

  3. Guarda Lower, è difficile dirlo, ognuno poi in definitiva ha le propie caratteristiche,
    ma diciamo che per rapidità d’esecuzione e anche un po’ il fisico
    direi Ciccio Caputo. Speriamo che possa fare quello che ha fatto lui!
    un saluto

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