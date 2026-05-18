Queste le parole del bomberino azzurro, Salvatore Monaco (premiato anche come miglior cannoniere del girone B), dopo la vittoria in SuperCoppa. Il servizio è a cura di Alessio Cocch grazie al supporto tecnico di Simone Galli
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Gianka, a chi può essere paragonato Monaco? Dalle movenze….dalle caratteristiche….chi ti ricorda?
Davor Cop
Guarda Lower, è difficile dirlo, ognuno poi in definitiva ha le propie caratteristiche,
ma diciamo che per rapidità d’esecuzione e anche un po’ il fisico
direi Ciccio Caputo. Speriamo che possa fare quello che ha fatto lui!
un saluto