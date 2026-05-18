PRIMAVERA 2

Supercoppa

L

Lunedì 18 maggio 2026 – ore 15.00



.

LIVE di Fabrizio Fioravanti

.

COMO 1 EMPOLI 4

13′ Candido (C) – 37′ Raballo (E) – 41′ Raballo (E) – 87′ Monaco (E) – 90′ Egan (E)

.

COMO: 1 Menke 2 Cardoro 3 Bonsignori (11′ Albini) 4 Grilli (71′ Bulgheroni) 5 Baralla (71′ Ballone) 6 De Paoli 7 Pisati 8 Andrealli 9 Mezsargs 10 Mazzara cap. (71′ Da Silva) 11 Candido (80′ Martinez)

A disposizione: 12 Manzi 13 Ronchetti 14 Epifani 15 Oldenstam 16 Albini 17 Bulgheroni 18 Birlacu 19 Ballone 20 Matsriani 21 Martinez 22 Joao Da Silva 23 Tigano

Allenatore: Daniele BUZZEGOLI

.

EMPOLI: 1 Versari 2 Antonini 3 Egan 4 Huqi 5 Bembnista 6 Rugani Cap. 7 Fiorini (86′ Samb) 8 Perin (65′ Mazzi) 9 Raballo (80′ Chiucchiuini) 10 Orlandi (80′ Mureddu) 11 Monaco

A disposizione: 12 Lastoria 13 Babalola 14 Cjiucchiuini 15 Tavanti 16 Diousse 17 Guglielmino 18 Gori 19 Pasalic 20 Mazzi 21 Blini 22 Mureddu 23 Samb

Allenatore: Andrea FILIPPESCHI

.

Arbitro: Sig. Thomas MANZINI (Verona)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Anthony DI MINICO (Ariano Iripino) – 2° Ass. Sig. Stefano ORLANDO (Modena)

IV° Ufficiale: Gianpasquale TEDESCO (Battipaglia)

.

AMMONITI: 54′ Antonini (C)

ESPULSI: Nessuno

.

Si è giocata presso il Centro Tecnico di Coverciano la gara per l’assegnazione della SUPERCOPPA Primavera 2 2025/26. L’occasione è stata un convegno su vari aspetti e problematiche del calcio giovaile in Italia: una riflessione di cui c’è veramente bisogno. Peccato però che, in un contesto in cui si cercano strade per valorizzare il calcio giovanile, si sia scelto di far disputare la gara in un pomeriggio di lunedì e a invito…. Una gara per pochi „eletti” e per addetti ai lavori, dimenticato ancora una volta il pubblico, che interessa sempre meno ai vertici del calcio nostrano. Importante è avere i soldi dalle TV e dagli sponsor, e magari andare anche all’estero. Ma almeno con i giovani si dovrebbe avere un più di attenzione, anche per il contesto. Peccato!

Parlando di calcio giocato. La gara è stata preceduta dalla premiazione del miglior marcatore del Campionato e il premio è stato assegnato al giocatore azzurro Salvatore Monaco: 25 gol, di cui solo 4 si rigore, realizzati in 24 gare giocate.

Nel Como due ex: Baralla, passato a Como nel mercato di Gennaio e il mister Buzzegoli.

Era scritto: troppo forte l’Empoli per non aggiudicarsi anche questo trofeo! Troppo forte anche di fronte ad una squadra di ottimo livello tencico, ben messa in campo, che ha creato qualche problema (specie nei secondi 45′) agli azzurri, ma tutto si è svolto a centrocampo perché quando i lariani si avvicinavano dalle parti di Versari c’era un muro azzurro. Un Empoli di grande maturità, consapevole dei suoi mezzi e della sua forza, che ha saputo soffrire, tener botta quando necessario al gran pressiong comasco, e ripartire poi nei suoi micidiali contropiedi. Pochi fronzoli la squadra di mister Filippeschi, concreta e cinica quanto basta, che consente al mister di raccogliere oggi i frutti del suo gran lavoro. L’Empoli era partita da favorita per la vittoria finale e questo non ha certo reso facili le cose per il mister e per i suoi ragazzi: tanta la pressione, alte le aspettative. Ebbene, il gruppo-squadra. il suo mister, hanno saputo fare di più, andare oltre e si regalano numeri straordinari. Ne parleremo in un nostro prossimo aprofondimento. In una Società come quella del Presidente Corsi che sta cercando una sua nuova dimensione per il futuro non resta che guardare in casa propria perché il futuro c’è già.

.

1° Tempo

2′: Empoli parte con un pressing alto ma la prima azione in area è del Como con un cross di De Paoli respinta di testa da Rugani

4′: tiro dalla distanza di Monaco, para facile Menke

7′: Monaco di tacco a Raballo, contrastato in angolo, sulla battuta ancora angolo

11′: Orlandi batte una punizione da centrocampo, palla lunga che si spegne sul fondo

13′: GOL DEL COMO

palla punga in area dell’Empoli, Mazzara controlla e allunga a Candido per un facile appoggio in rete

18′: lavoro di Monaco che chiede lo scambio con Raballo al limte dell’area comasca, sbagliato l’appoggio

19′: Mazzara a Mezsargs che si porta davanti a Versari bravo Bambnista a metterci il piede e a spedire in angolo

21′: Perin da poco entra l’area lariana spedisce di un soffio a pochi centrimenrti dal palo

26′: Raballo trattenuto sulla corsa, poco oltre la trequarti comasca

27′: azione manovrata dell’Empoli sulla destra cross di Bembnista ma in area Raballo commette fallo

30′: lungo traversone da sinistra di De Paoli, Antonini sfiora di testa e manda in angolo

32′: sale Pisati e dal limite impegna a terra Versari con un rasoterra forte ma non angolato

33′: risponde Monaco con un tiro da dentro l’area del Como ma è lento e Menke para facile

35′: Raballo al limite ma cincischia e perde palla

36′: contropiede celoce dell’Empoli ma Perin sbaglia l’ultimo passaggio per Monaco e sfuma una grande occasione

37′: GGGGGGGOOOOOOOLLLLLLL

Da un angolo palla che ballonzola in area fin quando giunge sui piedi di Raballo che si volta e con una gran botta infila sotto la traversa

41′: GGGGGGOOOOOOOLLLLLLL

Azione che si sviluppa sulla detra, sponda di Raballo per Orlandi che infila a mezza altezza

Concesso 1′ di recupero

2° Tempo

Si riprende con le stesse formazioni dei primi 45′

46′: Fiorini viene liberato al limite dell’area ma non controlla e spreca una grande occasione

48′: lunga azione maniovrata del Como con Candido che si porta al limite dell’area azzurr ma la difesa libera

49′: grana diagonale del Como asul quale Versari si distende e manda in angolo

52′: cross in area di Candido, respinge da terra Versari

53′: Monaco da destra con un gran tiro manda a lato

Como che a pieno organico stazione nella metà campo dell’Empoli

54′: Antonini abbatte la corsa di Candido e si prende il giallo. Puniozione sette otto metrio fuori dall’area azzurra, in posizione centrale

55′: palla in area, testa di Mazzara, nessuno arriva sull’appoggio del 10 lariano, mischione e poi la difesa libera

56′: nel Como fuori Bonsignori dentro Albini

58′: punizione del Como da destra, respinge la difesa

L’Empoli non riesce a sviluppare manovre offendive nè contropiedi

60′: ci prova Eganmcon una sgroppata sulla sinistra ma viene fermato al limite dell’area e commette fallo

62′: Bambnista sbaglia appoggio, palla a Baralla che subisce fallo vicino all’angolo destro dellarea azzurra batte lo stesso Baralla, stacco di De Paoli ma palla sul fondo

Predominio territoriale del Como

64′: Albini conquista un angolo, batte Mazzara, libera Monaco di testa

Urgono rimedi in casa azzurra, Empoli appare stanco, incapace di proporre gioco, il Como pressa molto

65′: nell’Empoli esce Perin entra Mazzi

68′: dalla distanza Mazzara, è una telefonata per Versari

69′: tentativo non riuscito di imbucata per Raballo

71′: tre sostituzioni nel Como: fuori Baralla, Mazzara e Grilli, dentro Bulgheroni, Ballone e Da Silva

73′: Ballone dal limite, tiro fuori non di molto

76′: Empoli che si affaccia al limite dell’area del Como, Monaco appoggia a Fiorini che con un gran destro sfiora l’incrocio dei pali

Empoli che tenta di abbassare il ritmo gara

80′: sostituzione nel Como (fuori Candido e dentro Martinez) e tre sostituzione nell’Empoli (fuori Raballo e Orlandi e dentro Chiucchiuini e Mureddu)

81′: rischio Empoli oper una discesa sulla destra di Alvini cross rasoterra che Bembnista sventa

83? da un cross sa destra di Martinez Rugani sfiora l’autorete per respingere

84′: noooo…..Monaco si presenta solo davanti a Manke ma si fa respingere il tiro: enorme occasione per chiudere la partita!

I giocatori azzurri appaioni provati, più stanchi dei lariani

86′: esce Fiorini entra Samb

87′: GGGGGOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL

Ancora un contropiede per gli azzurri, identico al precedente, ma questa volta Monaco non sbaglie con un leggero tocco batte Menke in uscita

90′: GGGGGGOOOOOLLLLLLLLLL

Ancora un contropiede, Samb porta avanti il pallone , arrivato al limite serve Egan che arriva di corsa e trafigge Menk in disperata uscita

Concessi 5′ di recupero

90’+3: punizione per l’Empoli a centrocampo, gli azzurri preferiscono tenere palla

E’ FINITAAAAAAA!! E ora godicamoci la festa!