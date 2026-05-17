Si sono giocate le gare di andata delle semifinali playoff di Serie B che hanno visto un pareggio ricco di gol tra la Juve Stabia e il Monza con la squadra di Abate che si porta sul 2-0 per poi subire la rimonta dei brianzoli negli ultimi quindici minuti; a questo punto al Monza basterà non perdere in casa al ritorno mentre nell’altra gara grandissima impresa del Catanzaro che travolge il Palermo 3-0 e si porta a un passo dalla finale.

JUVE STABIA-MONZA 2-2

CATANZARO-PALERMO 3-0

Martedì 19 maggio alle ore 20:00 il ritorno di Monza-Juve Stabia mentre mercoledì 20 maggio alle ore 20:00 Palermo-Catanzaro.