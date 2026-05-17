Quando parliamo di “valori di mercato” ci teniamo sempre a precisare che non si tratta di un parametro oggettivo, ma di un valore indicativo e probabile che segue determinati criteri. E per questi ci affidiamo sempre al portale “transfermarkt”. Andiamo a vedere, con la chiusura del campionato, quello che è il podio virtuale di chi ha visto aumentare il suo valore di mercato e chi, al contrario, lo ha visto scendere.

Al primo posto c’è Bohdan Popov con i suoi 3 milioni di crescita. Di fatto l’attaccante ucraino era ad un Vdm davvero di poche centinaia di miglia di euro ad inizio stagione, ed il suo è uno dei “boom” più importanti di tutta la categoria. Per il secondo posto si resta in attacco con Stiven Shpendi. L’albanese partita ad inizio anno con un valore di 1.40 mln, valore cresciuto di 1.30 mln arrivano a quota 2.70. Al terzo posto ci sono due calciatori che ha visto crescere di 1 mln tondo il proprio valore e si tratta di: Elia (2 mln totali) e Guarino (2.50 totali).

Chi invece è sul podio più altro nelle perdite è lo sfortunato Pellegri. L’attaccante di proprietà del Toro è passato dai 3 mln inziali ad 1 di oggi, con un ribasso di 2 mln. Parimerito al secondo posto ci sono due elementi che hanno visto il loro valore scendere di 800 mila euro; si tratta di Lovato da cha passa da 3 a 2,20 ed Haas che da 1,50 passa a 700 mila. Non è partito con noi ad inizio stagione e quindi lo mettiamo fuori classifica ma, Simone Romagnoli, ha visto scendere il suo VdM di 1,45 mln.