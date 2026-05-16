Si terrà nel weekend del 6 e 7 giugno la diciannovesima edizione del Memorial Insieme per Emiliano, la manifestazione organizzata dal gruppo ultras Desperados per ricordare Emiliano Del Rosso, figura amatissima della maratona azzurra e, più in generale, di tutto l’ambiente empolese. Al momento non è stata ancora comunicata ufficialmente la location che ospiterà la due giorni. Lo scorso anno la manifestazione si svolse a Fucecchio, in località Gazzarini, e nei prossimi giorni capiremo quale sarà invece il teatro dell’edizione 2026.

Immaginiamo comunque che anche quest’anno il programma seguirà quello che ormai è diventato il format tradizionale dell’evento. Non mancherà infatti il momento di raccoglimento al cimitero per rendere omaggio ad Emiliano e a tutti gli ultras scomparsi nel corso degli anni, in un appuntamento che va ben oltre il semplice aspetto sportivo e che rappresenta un forte momento di memoria collettiva. Ci sarà poi spazio per il classico clima di aggregazione che da sempre caratterizza il Memorial: DJ set, buon cibo, vino, birra e naturalmente il tradizionale torneo, simbolo di quella fratellanza che il gruppo dei Desperados continua a portare avanti nel ricordo di Emiliano.

A ridosso della manifestazione vi forniremo ulteriori informazioni e tutti i dettagli organizzativi dell’evento.