SUPERCOPPA PRIMAVERA

Gara Unica

 

Como – EMPOLI

Lunedì 18 maggio – ore 15.00

A Firenze – Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano, campo n° 2

“Enzo Bearzot”.

 

Per l’occasione Pianetaempoli effettuerà la DIRETTA LIVE della gara.

 

UNDER 16 Serie A e B

QUARTI DI FINALE – Gara di Ritorno       (1 – 2)

Juventus – EMPOLI

Sabato 16 maggio – ore 11.30

A Vinovo (TO) – Juventus Training Center

 

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata

Genoa – EMPOLI

Domenica 17 maggio – ore 17.30

A Genova – Campo Sportivo Begato 9

 

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Fabrizio Fioravanti

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