SUPERCOPPA PRIMAVERA
Gara Unica
Como – EMPOLI
Lunedì 18 maggio – ore 15.00
A Firenze – Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano, campo n° 2
“Enzo Bearzot”.
Per l’occasione Pianetaempoli effettuerà la DIRETTA LIVE della gara.
UNDER 16 Serie A e B
QUARTI DI FINALE – Gara di Ritorno (1 – 2)
Juventus – EMPOLI
Sabato 16 maggio – ore 11.30
A Vinovo (TO) – Juventus Training Center
UNDER 15 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Andata
Genoa – EMPOLI
Domenica 17 maggio – ore 17.30
A Genova – Campo Sportivo Begato 9