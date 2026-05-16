Si è giocata ieri sera la gara di andata del playout tra Bari e Sudtirol. Allo stadio San Nicola di Bari è finita in parità 0-0. Un risultato che ha deluso i tifosi di casa che alla fine hanno fischiato la prestazione della squadra di Longo.

Tutto si decide dunque nella sfida di ritorno, in programma venerdì 22 maggio al Druso di Bolzano.

Il Sudtirol di Fabrizio Castori ha due risultati su tre: in caso di ulteriore pareggio infatti gli altoatesini si salveranno in virtù del miglior piazzamento nel corso della regular season di Serie B.

Per il Bari dunque c’è una sola strada: vincere a Bolzano, altrimenti sarà Serie C.

Bari-Sudtirol 0-0

BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves (62′ Braunoder), Maggiore (76′ De Pieri), Pagano (62′ Artioli), Dorval; Moncini (76′ Cuni), Rao (88′ Bellomo). A disposizione: Pissardo, Gytkjaer, Dickmann, Pucino, Mane, Stabile, Traorè. Allenatore: Moreno Longo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio (65′ Martini), Tronchin (86′ Tait), Casiraghi, S. Davi (86′ Zedadka); Merkaj (79′ Odogwu), Pecorino (87′ Crnigoj). A disposizione: Borra, Mancini, Tonin, Sabatini, Davi F., Brik, Verdi. Allenatore: Fabrizio Castori.