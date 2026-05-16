Si è giocata ieri sera la gara di andata del playout tra Bari e Sudtirol. Allo stadio San Nicola di Bari è finita in parità 0-0. Un risultato che ha deluso i tifosi di casa che alla fine hanno fischiato la prestazione della squadra di Longo.
Tutto si decide dunque nella sfida di ritorno, in programma venerdì 22 maggio al Druso di Bolzano.
Il Sudtirol di Fabrizio Castori ha due risultati su tre: in caso di ulteriore pareggio infatti gli altoatesini si salveranno in virtù del miglior piazzamento nel corso della regular season di Serie B.
Per il Bari dunque c’è una sola strada: vincere a Bolzano, altrimenti sarà Serie C.
Bari-Sudtirol 0-0
BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves (62′ Braunoder), Maggiore (76′ De Pieri), Pagano (62′ Artioli), Dorval; Moncini (76′ Cuni), Rao (88′ Bellomo). A disposizione: Pissardo, Gytkjaer, Dickmann, Pucino, Mane, Stabile, Traorè. Allenatore: Moreno Longo.
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio (65′ Martini), Tronchin (86′ Tait), Casiraghi, S. Davi (86′ Zedadka); Merkaj (79′ Odogwu), Pecorino (87′ Crnigoj). A disposizione: Borra, Mancini, Tonin, Sabatini, Davi F., Brik, Verdi. Allenatore: Fabrizio Castori.
Menomale che non ci siamo noi, secondo me, avremmo avuto delle difficoltà…..
Hai bubbolato tutto l’anno, ora abbi la decenza di tacere.
Non capisco cosa ci sia di offensivo nell’ammettere che questa squadra aveva delle difficoltà…. dovresti invece riconoscere che avevo visto marcio quando tutti avevano gli occhi foderati di prosciutto….. 🤷
L’unica cosa che mi viene da dire è che il Bolzano si merita più del Bari la salvezza, più del punto di differenza in classifica ha detto alla fine.
…abbia detto
Io spero retroceda la squadra austriaca con l’anticalcio in panchina.
al solo pensiero che ci potevamo essere noi mi vengono i brividi di terrore…
io tifo sudtirol, che ci ha regalato la salvezza.
il sudtirol deve giocare nella regionaliga austriaca non in serie c
È Italia anche quella…. altrimenti la si considera tale solo quando ci fa comodo (alias tifare Sinner)!!!!
…e Castori allenare in terza categoria
importante e esserci salvati evitando i play out, ora cerchiamo di costruire una squadra per un campionato tranquillo
Es betrübt uns, diese Dinge zu lesen, wir sind Italiener durch und durch.
certo che siete italiani e forse vi conviene anche
ma se vuoi farti capire scrivi in italiano
non fare caso alle fa..ve che scrivono minchiate
FORZA SÜDTIROL 🟥🦅⬜️
Die fans von Empoli FC 👕verbindet
eine 💙brüderliche Freundschaft❤️ Schickeria, die fans des FC Bayern München.
mit
Wir drücken Südtirol die daumen und hoffen, dass ihr die Playout gewinnt und in der Serie B bleibt, während das unsympathische apulische SSC Bari in die Serie C absteigt
Ieri sera vedendo la partita si è “rafforzata” ancora di più la mia convinzione che anche se fossimo andati al play out contro il Bari ci saremmo salvati sicuramente…squadra praticamente inesistente…come avevo scritto in tempi non sospetti ” il Bari è forse l’unica squadra peggio di noi”…
@ “i Magico” …io preferisco non aver… “provato” i Playout, è vero che il Bari lo abbiamo strabattuto al Castellani e che al San Nicola, se non fosse stata per l’espulsione di Lovato, saremmo usciti con dei punti e forse ci saremmo salvati in anticipo, ma la nostra squadra ha dimostrato più volte di essere emotivamente fragile…
A me è bastato i, play out del 2012 altroché