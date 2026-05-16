Come ogni anno, dopo la fine della stagione, andiamo a redigere il nostro pagellone finale. Ovviamente verranno presi in esame i calciatori in rosa all’ultima giornata di campionato.
FULIGNATI: 7,5 Indubbiamente uno dei migliori della stagione. Tante volte le sue parate, anche di spessore, hanno evitato di perdere punti o situazioni di risultato peggiori. L’unico vero leader di questa squadra, con i nostri colori tatuati addosso; non a caso ha vinto il Del Rosso.
PERISAN: S.V.
CURTO: 5,5 Ha giocato a sprazzi, alternado diverse presenze consecutive a momenti di totale inattività. Con Caserta una sola presenza con il Pescara. Anche quando lo si è visto è stato per lo più discontinuo; nel computo totale gli errori sono stati maggiori delle cose buone
ROMAGNOLI: 5,5 Partiamo con il dire che ha fatto enormemente piacere rivederlo indossare i nostri colori. Crediamo che il suo meglio lo abbia dato nell’infondere maggiore sicurezza ai compagni di reparto. Ha commesso degli errori evidenti sia con Venezia che con Monza.
OBARETIN: 5 E’ stato uno dei sempre presenti fino all’arrivo di Caserta che, dopo la gara con il Mantova, lo ha di fatto escluso. Intorno a gennaio/febbraio il suo momento migliore ma nel complesso sono state molte le deficienze di un giocatore atteso alla vigilia della stagione.
LOVATO: 7 Tra i giocatori di movimento è stato tra i più costanti per rendimento. Un valore aggiunto a questa rosa per esperienza e qualità. Spesso il migliore in campo.
EBUEHI: 5,5 In serie B avrebbe dovuto fare la differenza ma questa non c’è stata. Sicuramente è stato condizionato da qualche problema fisico ma la sua stagione è stata molto balbettante.
CANDELA: 5 Nelle prime uscite ha fatto vedere qualcosa, poi però ha inanellato una serie di prestazioni davvero poco convincenti.
MORUZZI: 5 La sua stagione è stata sulle montagne russe. Le prime apparizioni, giocando a tre dietro, hanno mostrato un ragazzo non pronto per la categoria. Poi c’è stato un miglioramento ed alcune gare – in sequenza – sono state indubbiamente positive. Il finale di stagione è stato davvero insufficiente.
INDRAGOLI: S.V.
GUARINO: 5,5 E’ stato uno dei giocatori più criticati, soprattutto nella prima parte di stagione. Indubbiamente dgli errori gli ha commessi (a volte anche decisivi) però il suo rendimento è andato in crescendo e spesso ha portato a casa partite interessanti.
DEGLI INNOCENTI: 5,5 Alle prese con una condizione ballerina, dovuta agli infortuni, non ha dato quel contributo che ci si attendeva. Nell’ultimo periodo, con Fabio Caserta al timone, è uscito dai radar.
ELIA: 7 Uno degli artefici della salvezza. Ci sono state partite in cui non si è espresso al meglio ma uno dei pochi in grado di dare qualità ed imprevedibilità alla manovra mettendo sul piatto della bilancia dinamismo ed intraprendenza. Re degli assist di stagione.
MAGNINO: 6 Arrivato a gennaio dal Modena, si è distinto dando il suo apporto nella fase nevralgica del campo. Nel finale di stagione ha trovato continuità, trovando anche la via della rete in una circostanza.
ILIE: 5 Una delle grandi delusioni di questa stagione. Nel precampionato ci aveva illuso, mostrando di possedere qualità importanti a livello tecnico, e nella capacità di lettura delle situazioni. Spesso si è perso mettendo in mostra poca cattiveria agonistica, scarsa capacità di incidere anche a partita in corso.
YEPES: 5.5 Le sue prestazioni non sono state mai appariscenti. Qualche partita in cui è riuscito a strappare la sufficienza senza però dare un apporto significativo al centrocampo azzurro.
CEESAY: 6 Giocatore discusso durante la stagione, ma che ha avuto il merito di adattarsi in ruoli diversi. A volte lo ha fatto in maniera egregia, in altre meno. Ha messo generosità ed ardore, unito a corsa una delle sue caratteristiche peculiari.
GHION: 5,5 Il suo rendimento durante il campionato è andato a corrente alternata, senza picchi particolari verso l’alto. Ha garantito solidità al centrocampo in alcuni periodi senza però dare impulso particolare al reparto.
IGNACCHITI: 5,5 Anche lui per diversi aspetti ha mostrato un rendimento al di sotto delle aspettative che c’erano all’inizio. Proveniente dai prestiti al Pontedera e alla Reggiana, non è riuscito a dare il suo apporto in mediana. Nella parte finale del campionato è precipitato nelle scelte di Caserta, non venendo più impiegato.
HAAS: 5,5 Stagione iniziata in salita visto l’infortunio che si portava dietro. Da lui in serie B era lecito attendersi di più. Spesso ha fatto il compitino senza quel cambio di passo che ci si aspettava.
PELLEGRI: 6 Chissà. Poteva essere la sua stagione del rilancio, era partito bene segnando tre gol in dodici apparizioni. Poi il nuovo infortunio al ginocchio e l’Empoli è stato privato del suo miglior terminale offensivo.
SHPENDI: 8 Se l’Empoli ha ottenuto la salvezza lo deve non solo alla sua doppietta di Monza, ma anche ai restanti tredici. Cresce molto durante l’arco della stagione e si fa sempre apprezzare, anche quando non riesce a segnare.
NASTI: 5,5 Anche se alcune sue reti sono decisive – vedi quelle contro Mantova e SudTirol – il suo apporto non è sempre costante e spesso incappa in prestazioni non sufficienti.
SAPORITI: 6 Alla sua prima stagione in B si dimostra il più tecnico della rosa, ma viene penalizzato dai moduli scelti. Mostra comunque buone cose, anche se sul finire del campionato viene impiegato pochissimo.
POPOV: 6,5 Partenza a razzo sotto la gestione Pagliuca, poi col passare del tempo viene relegato al ruolo di comprimario. Ma mostra indubbie qualità.
FILA: 5 Chiamato a sostituire Pellegri, alterna cose discrete a partite nettamente al di sotto della sufficienza. Troppo poco per uno che avrebbe dovuto alzare il tasso qualitativo in avanti.
BIANCHI: SV Gioca qualche spezzone.
MISTER PAGLIUCA: 6 Nelle sue sette partite ha totalizzato una media punti di 1,29. Anche se va presa con le molle è la più alta tra i tre allenatori. Ha lavorato tutta l’estate con una squadra “cantiere”, con il gruppo reale che si è formato solo a fine mercato. Esonerato per motivi più da “fuori campo” che per il rendimento della squadra. Con il senno di poi…
MISTER DIONISI: 5,5 Viene ingaggiato per dare più equilibrio e sicurezza alla squadra. Ci riesce nelle prime partite e il suo lavoro è concreto. Non si ripete nel girone di ritorno, nel quale l’Empoli fatica a trovare soluzioni diverse e incappa in errori banali.
MISTER CASERTA: 6 Nove partite per salvare l’Empoli dalla possibilità di una drammatica retrocessione. Non è stato facile il suo cammino, e dopo Venezia siamo entrati in zona rossa. I quattro punti fatti nel finale sono vali il suo personale obiettivo.
DIRIGENZA : 4,5 Si salva solo il salvabile, ovvero il non essere andati in serie C. Stagione assolutamente insufficiente sotto ogni punto di vista. Il primo errore è stato nella conferma di Roberto Gemmi, errore parzialmente poi risolto con l’esonero a gennaio. Sbagliata anche la scelta del primo allenatore, Pagliuca, visto che forse si sono sottovalutate alcune caratteristiche della persona che sono quelle costate l’esonero. Con il senno di poi è stata sbagliata anche la scelta di Dionisi per quanto, in quel momento, poteva avere una logica pensando di avere una squadra da playoff. Società che da anni è sempre più lontana e sempre meno identificabile in quella che è la realtà (unica) della nostra piazza. La sensazione è che quest’anno si sia navigato a vista, senza un piano preciso e senza quella programmazione che nel tempo ha fatto la differenza. Una salvezza importante ma, a nostro modesto avviso, esaltata in maniera un po’ troppo esasperata dal club. Per ripartire è necessaria un’autocritica concreta e non di facciata.
Voti troppo alti per Fulignati e Lovato, volendo essere generosi al massimo 6,5.
Daccordo con te assolutamente, nessuno tranne Sphendi si merita il 7, Yepes vedendo il resto del centrocampo credo si possa meritare il 6 mentre è assurdo mettere 6 a Ceesay, un Leao dei poveri, si mette spesso a guardare la partita dal campo e ha atteggiamenti indisponenti, forse 5 è già tanto viste le qualità che avrebbe ma non sfrutta per niente
Dionisi non più di 4, ha fatto un disastro.
Vedere 6 a Ceesay e 5,5 all’onesto Yepes è da urlo. Scusate la mia franchezza. Ceesay ha illuminato a sprazzi, al livello quasi di Ilie: non più di un 5+
Le mie:
Fuli 6,5
Curto 5,5
Romagnoli 5,5
Oba 4
Lovato 6
Ebuehi 4
Candela 5,5
Moruzzi 4
Guarino 5,5
Degli 4
Elia 7
Magnino 6
Yepes 5
Ceesay 5
Ghion 5
Igna 4
Haas 4
Pellegri sv
Shpendi 8
Nasti 4,5
Saporiti 5,5
Popov 6,5
Fila 5
Bianchi sv
Pagliuca 5,5
Dionisi 4
Caserta 5,5
Dirigenza 4
concordo su tutto, manca Ilie, sono curioso….
Ilie 4
saporiti 6.5
gol decisivo con Spezia e Mantova, senza i quali saresti retrocesso
Anche quello di Lovato nella pennultima partita 3 punti importanti che hanno evitato il playoff
Generosi il 5,5 a Nasti e il 5 a Ilie…. mezzo punto in meno a entrambi…. anche la Dirigenza merita un bel 4, ha sbagliato praticamente tutto.
Shpendi 8 e Elia 7? Gran parte dei suoi goal vengono proprio da Elia
D’accordo su tutti i voti!
yepes ha fatto un buon finale di campionato e si è sempre impegnato al massimo, merita 6
Il 6 a Ceesay mi sembra un voto generoso per usare un eufemismo..il 5,5 a Yepes é invece assai ingeneroso secondo me.. Yepes ha mostrato attributi e umiltà
Durante l anno non sono un ammiratore delle pagelle post partita. Quelle di fine anno mi piacciono di più.
Dico la mia.
Fuli 7
Curto 5
Romagnoli 6
Oba 4
Lovato 7
Ebuehi 4
Candela 5,5
Moruzzi 4
Guarino 5
Degli 4,5
Elia 6,5
Magnino 6,5
Yepes 6
Ceesay 4
Ghion 5
Igna 5
Haas 5
Pellegri sv
Shpendi 7,5
Nasti 4
Saporiti 5
Popov 6
Fila 5
Bianchi sv
Ilie 4
Pagliuca 5
Dionisi 5
Caserta 5,5
Dirigenza 4,5
Fuli 6,5
Curto 5
Romagnoli 6
Oba 4
Lovato 6,5
Ebuehi 5
Candela 5
Moruzzi 4
Guarino 5
Degli 5
Elia 6,5
Magnino 6
Yepes 5
Ceesay 4,5
Ghion 5
Igna 4,5
Haas 5
Pellegri sv
Shpendi 7
Nasti 3
Saporiti 5,5
Popov 6,5
Fila 5
Bianchi sv
Pagliuca 5
Dionisi 5
Caserta 5
Dirigenza 4
Onestamente il 5,5 a Yepes,mette in dubbio il grado di giudizio di chi ha dato i voti. Di Ceesay mi è piaciuto soltanto il cross del gol salvezza.
Ilie ad essere generosi merta un buon 3!!!!!!
Le mie:
Fuli 6,5 ( andata 8 ritorno 5,5)
Curto 5,5
Romagnoli 5,5
Obaretin 4,5
Lovato 6,5
Ebuehi 4,5
Candela 5
Moruzzi 4,5
Guarino 5
Degli 4,5
Elia 6,5 ( in alcune partite da 8 in altre da 4)
Magnino 6-
Yepes 6-
Ceesay 5,5
Ghion 5+
Ignacchiti 4,5
Haas 4,5
Pellegri sv
Shpendi 7,5
Nasti 4,5
Saporiti 6
Popov 6,5
Fila 5
ilie 4
Bianchi sv
Pagliuca 5,5
Dionisi 4 ( all inizio 7 dopo 2)
Caserta 5,5
Dirigenza 3 ( babbo Corsi 5 contessina 1)
Tifosi 8 unici degni
giocatori:
Fulignati 6,5
Curto 4,5
Romagnoli 5,5
Obaretin 4,5
Lovato 6
Ebuehi 5
Candela 5
Moruzzi 4,5
Guarino 4
Degli Innocenti 5
Elia 6,5
Magnino 5,5
Yepes 5
Ceesay 4,5
Ghion 4,5
Igna 5
Haas 5
Saporiti 5,5
Ilie 5
Sphendi 7
Popov 6
Nasti 4,5
Fila 4
Bianchi 4,5
allenatori:
Pagliuca 4,5
Dionisi 4,5
Caserta 5,5
Società 4
Non saprei proprio da chi ripartire ! Forse da una manciata di giocatori: Fulignati (?), Lovato (sicuramente inarrivabile), Magnino, Saporiti, Sphendi e Popov (mercato permettendo). Ma ditemi voi, dove si vuole andare ? Anche quest’anno, necessaria una nuova rivoluzione, partendo dalle vendite di Sphendi e Popov; altrimenti non si inizia nemmeno il campionato.
Difesa 5
centrocampo 4,5
attacco 5,5
Pagliuca 6
Dionisi 4
Caserta 6
Dirigenza 4 società 3
tifosi 5
stampa 4
Dimentico Stadio 3
Stadio nuovo 2
Come sembrare voti a caso. Guarino 5.5? Mavvia…
Redazione di Pianetaempoli Ceesay o Ceefai a dare 6 ad uno svogliato di tale livello?
Insieme ad Ilie uno dei peggiori per le doti che avrebbero.
Oba e Moruzzi sono proprio scarsi di natura e quindi pretendo meno
FULIGNATI: 7,5 (era lui l’Empoli quest’anno)
PERISAN: S.V. (con uno così davanti era difficile giocare..)
CURTO: 5,5 (si è visto poco)
ROMAGNOLI: 5,5 (ha fatto quello che poteva)
OBARETIN: 5 (troppi errori)
LOVATO: 6,5 (difensore top)
EBUEHI: 4 (mah…)
CANDELA: 4,5 (non si è inserito)
MORUZZI: 5 (troppo altalenante)
GUARINO: 5,5 (ha fatto 3 goal ma anche alcune ingenuità)
DEGLI INNOCENTI: 5,5 (ci si aspettava di più)
ELIA: 6,5 (tanta tecnica)
MAGNINO: 6,5 (ha dato equilibrio)
ILIE: 4,5 (delusione)
YEPES: 5,5 (tanto impegno ma poca sostanza)
CEESAY: 5,5 (alcune volte è mancata la voglia)
GHION: 5 (altra delusione.. troppi errori)
IGNACCHITI: 5,5 (penalizzato dalla girandola di moduli e allenatori)
BELARDINELLI: 5 (non ha saputo prendere in mano la squadra)
HAAS: 4,5 (fuori forma)
PELLEGRI: 6 (peccato..)
SHPENDI: 7,5 (impegno e tanti goal)
NASTI: 5 (troppe volte fuori dal gioco)
SAPORITI: 6,5 (quando ha giocato ha mostrato doti importanti)
POPOV: 6 (grande inizio ma ancora acerbo)
FILA: 5 (anche lui non si è inserito)
BIANCHI: SV (perchè è stato preso se non ci si è creduto??)
MISTER PAGLIUCA: 5 (non lui, ma la sua scelta è stata l’errore madre di questa stagione, non adatto all’Empoli e non gli sono stati comprati i calciatori adatti, ci voleva l’ossatura dello Juve Stabia dello scorso anno)
MISTER DIONISI: 5 (doveva portarci ai playoff invece si è incartato)
MISTER CASERTA: 5,5 (ci ha portati al risultato ma la confusione è stata evidente)
DIRIGENZA : 4,5 (oggettivamente una serie di errori incredibili quest’anno, ci avevano abituati troppo bene..)
ENRICO e lo STADIO: andate in ferie!