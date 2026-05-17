Come abbiamo già scritto qualche giorno fa, concentrandoci però nello specifico sulla figura di Fabio Caserta, quello dell’allenatore è sicuramente uno dei primi nodi che il club dovrà sciogliere in tempi relativamente brevi. È vero che, essendosi concluso il campionato in anticipo rispetto alle ultime stagioni — vista l’assenza di playoff o playout da disputare — ci sia inevitabilmente qualche giorno in più a disposizione per le dovute riflessioni. Però è altrettanto chiaro che la ripartenza della nuova stagione dovrà inevitabilmente passare proprio dalla scelta del tecnico.

Sappiamo che all’interno della società ci sono alcuni movimenti in corso e questo potrebbe anche rallentare determinate operazioni. Tuttavia, considerando che la direzione sportiva dovrebbe rimanere affidata a Stefano Stefanelli, crediamo che la scelta dell’allenatore non possa richiedere tempi troppo lunghi. Nel frattempo, nella giornata di ieri, è iniziato a circolare un nome nuovo che ha preso corpo attraverso alcuni rumors di mercato. Secondo queste indiscrezioni, infatti, l’Empoli starebbe facendo un pensiero su un tecnico giovane ed emergente. Nello specifico si tratta di Federico Coppitelli, classe 1984, reduce dall’esperienza sulla panchina della Casertana FC, con la quale ha recentemente concluso il proprio campionato di Serie C partecipando ai playoff. Coppitelli è un allenatore che vanta una discreta esperienza soprattutto a livello di settore giovanile. Nel suo percorso figurano infatti esperienze importanti con i vivai di Torino, Frosinone, Roma e Lecce, società con la quale ha anche conquistato uno scudetto Primavera. Nella stagione 2024-2025, dopo aver lasciato proprio la panchina della Primavera del Lecce, ha avuto anche un’esperienza all’estero, andando ad allenare in Croazia l’NK Osijek, prima di fare ritorno in Italia approdando alla Casertana, dove ha svolto un lavoro giudicato da molti positivo. Parliamo di un tecnico del quale da tempo si sente parlare bene, soprattutto per idee e metodologia, ma che chiaramente tra i professionisti deve ancora raccontare gran parte del proprio percorso.

Per il momento questa indiscrezione va presa per quello che è, ovvero una voce emersa nelle ultime ore, anche perché dal club non arrivano conferme specifiche. Già nel corso della prossima settimana potremmo capire se quello di Coppitelli sia un nome realmente attenzionato oppure soltanto un’ipotesi messa sul tavolo. Anche perché tutto questo passa inevitabilmente dalla posizione dello stesso Fabio Caserta. Per quanto ci risulta, infatti, non c’è ancora stato quel confronto definitivo tra l’allenatore calabrese e la società nel quale capire se esistano o meno i presupposti per proseguire insieme, magari attraverso un nuovo accordo, oppure se le parti decideranno di salutarsi dopo la missione salvezza portata a termine. La sensazione è che le prossime una o due settimane possano essere quelle decisive per chiarire in maniera più concreta il futuro della panchina azzurra. Crediamo infatti che la volontà del club sia quella di arrivare ad avere il nome del nuovo allenatore — o la conferma di Caserta — già nei primi giorni di giugno.