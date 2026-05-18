In prospettiva futura la porta dell’Empoli potrebbe essere difesa da uno dei tanti ragazzi usciti dal suo vivaio. In particolare, ci sono tre portieri che si sono ben distinti durante questa stagione: due hanno vissuto un’esperienza in prestito, il terzo invece è stato il titolare della formazione Primavera allenata da Filippeschi.
Nato nel 2005, Jacopo Seghetti è naturalmente il più conosciuto dei tre, visto che ha già esordito in prima squadra. L’anno scorso, anche grazie alle sue parate, l’Empoli è riuscito ad approdare in semifinale di Coppa Italia. Quest’anno, per trovare maggiore continuità, Seghetti si è trasferito al Livorno, dove si è distinto come uno dei più positivi. Normale pensare che nel prossimo raduno ci sarà anche lui, in attesa di capire se è fattibile un eventuale ritorno in azzurro di Fulignati.
Lapo Vertua, classe 2006, ha invece avuto una stagione molto positiva in Serie D con la maglia dell’Ostiamare. Il club laziale – di proprietà di Daniele De Rossi – dopo una cavalcata trionfale è riuscito a primeggiare nel Girone F e ad approdare in Serie C. E Vertua si è rivelato spesso un baluardo insuperabile, riuscendo a conferire sicurezza alla difesa.
Infine, Francesco Versari, il più giovane dei tre. A parte qualche partita in cui Filippeschi gli ha preferito Lastoria, è stato lui il portiere titolare della Primavera che ha stravinto la Primavera 2. Il giovane portierino originario di Arezzo ha ripagato la fiducia con un rendimento sempre costante, che gli ha consentito di migliorare molto durante tutto l’arco del campionato.
Abbiamo un futuro abbastanza sicuro coi portierini giovani; ma il presente è Andrea Fulignati.
Tenere Vertua come secondo possibilmente dietro a Fulignati…
Seghetti da tenere
Ma vi immaginate ci fosse stato Seghetti quest’anno come in molti speravano?
In questo clima che si era creato e con la squadra in completa confusione dentro e fuori dal campo.
Il portiere è fondamentale, ma in un clima di incertezza dopo 2 annate brutte condite da due quasi retrocessioni (una e mezzo), dobbiamo avere un 1 di affidamento e carattere. Il secondo poi può essere uno dei 3 citati sopra e magari trovarsi nella stagione “giusta” a crescere e magari prendere anche il posto.
corretto quello che dici
Il prossimo campionato di B sara’ una serie A2 occhio .
Sampdoria Palermo Pisa Verona Cremonese Modena Cesena Avellino squadre attrezzate e societa’ importanti
In realtà manca forse il più pronto dei tre: Emiliano Filippis, titolare nella Pianese arrivata ai playoff di Serie C.