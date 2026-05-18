In prospettiva futura la porta dell’Empoli potrebbe essere difesa da uno dei tanti ragazzi usciti dal suo vivaio. In particolare, ci sono tre portieri che si sono ben distinti durante questa stagione: due hanno vissuto un’esperienza in prestito, il terzo invece è stato il titolare della formazione Primavera allenata da Filippeschi.

Nato nel 2005, Jacopo Seghetti è naturalmente il più conosciuto dei tre, visto che ha già esordito in prima squadra. L’anno scorso, anche grazie alle sue parate, l’Empoli è riuscito ad approdare in semifinale di Coppa Italia. Quest’anno, per trovare maggiore continuità, Seghetti si è trasferito al Livorno, dove si è distinto come uno dei più positivi. Normale pensare che nel prossimo raduno ci sarà anche lui, in attesa di capire se è fattibile un eventuale ritorno in azzurro di Fulignati.

Lapo Vertua, classe 2006, ha invece avuto una stagione molto positiva in Serie D con la maglia dell’Ostiamare. Il club laziale – di proprietà di Daniele De Rossi – dopo una cavalcata trionfale è riuscito a primeggiare nel Girone F e ad approdare in Serie C. E Vertua si è rivelato spesso un baluardo insuperabile, riuscendo a conferire sicurezza alla difesa.

Infine, Francesco Versari, il più giovane dei tre. A parte qualche partita in cui Filippeschi gli ha preferito Lastoria, è stato lui il portiere titolare della Primavera che ha stravinto la Primavera 2. Il giovane portierino originario di Arezzo ha ripagato la fiducia con un rendimento sempre costante, che gli ha consentito di migliorare molto durante tutto l’arco del campionato.