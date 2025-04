Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio a reti inviolate nella gara interna con il Cagliari:

VASQUEZ: 6 Un pomeriggio tranquillo nel quale non viene mai chiamato in causa.

GOGLICHIDZE: 6.5 Fa piacere rivedere il georgiano a livelli della prima parte della stagione. Annulla completamente Luvumbo.

MARIANUCCI: 6.5 Preciso e attento rendendo il pomeriggio di Piccoli totalmente anonimo.

VITI: 6 Qualche problema i vari Viola prima e Gaetano successivamente, gli lo procurano. Bravo però nello sporcare alcuni palloni e nei recuperi.

SAMBIA: 6 Prestazione nel complesso positiva nella quale mette volontà e qualche spunto. Qualche errore troppo ma gli va dato atto che la confidenza con il campo non è moltissima.

EBUEHI: 6 Fa piacere rivederlo in campo. Entra con determinazione e svolge bene il suo compito.

GRASSI: 6 Bravo nelle due fasi, qualche errore di troppo in impostazione anche se di distingue negli inserimenti.

HENDERSON: 6 Solita partita di lotta dove è bravo a portare a casa tutti i duelli. Dimostra carattere anche nella ricerca del tiro da lontano.

PEZZELLA: 5.5 Meno preciso del solito nella gestione del pallone con anche una proposizione inferiore al suo standard sulla fascia.

ESPOSITO: 6 Si procura alcune occasioni interessanti che però non riesce a trasformare in gol. Esce stremato in una partita in cui, oggettivamente, ha dato tutto.

SOLBAKKEN: SV

CACACE: 5 Tanti, tanti errori! un primo tempo in cui spesso dimostra anche poca lucidità poi nella ripresa la più ghiotta delle palle gol.

KOUAME’: 5.5 Soffre molto il duello con Mina e non riesce mai a trovare gli spazi.

COLOMBO: 5.5 Il suo ingresso in campo non porta nessun pericolo alla difesa del Cagliari.

MISTER D’AVERSA 5.5 Indubbiamente dobbiamo parlare di occasione sprecata. Vero che siamo ancora a fare la conta degli assenti ma è anche vero che la squadra manca in alcune situazioni commettendo alcuni errori anche ingenui. Forse a questo punto ci vuole la bacchetta magica ma con il gol abbiamo un problema serio. Non convincono molto le scelte dei cambi, eccezione per quella di Kouamè. I fischi arrivati a fine gara sono ingenerosi ma per salvarsi serve qualcosa in più.