Queste le parole del difensore azzurro, Tyrone Ebuehi, nella conferenza stampa post gara con il Cagliari. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli. Domani dalle 12 verrà rilasciato il video

Il Presidente si è detto dispiaciuto dai fischi, come li avete vissuti?

“Noi vogliamo cambiare i fischi in applausi, sappiamo che in questo momento mancano due punti per salvarsi. Abbiamo ancora sette partite, dobbiamo giocare al 100% minimo, per arrivare al nostro obiettivo.

Siete uniti verso la salvezza?

“Oggi non siamo contenti perché volevamo vincere, ma sappiamo che manca tempo. Noi siamo insieme come una famiglia e ci crediamo”

Cosa serve per la salvezza?

“Secondo me oggi avevamo le opportunità per fare gol. Ci manca il gol, ho visto lo spirito di squadra ma dobbiamo cercare di segnare”

Come stai?

“Io sto bene, sono contento di essere tornato dopo un anno difficile. Sono qui per aiutare la squadra”