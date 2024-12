Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto durante l’evento organizzato tra Humangest e l’Empoli Calcio “Il talento – scovarlo, allenarlo e valorizzarlo”. Queste alcune sue parole:

“La cultura dell’Empoli è la stessa dagli anni 60, ovvero quella di puntare sui giovani. Personalmente la mia qualità maggiore è quella di aver sbagliato il meno possibile la scelta delle persone, direttori, allenatori, dirigenti, che mi hanno aiutato in questo percorso di 33 anni. Passo l’estate a cercare di vendere i giocatori per trovare le risorse per coprire la gestione. Quest’anno ho un allenatore ( D’Aversa) speciale, sembra cresciuto nel nostro settore giovanile per le molte attenzioni che ripone nei giovani. L’obiettivo dell’Empoli è arrivare ai risultati attraverso una sostenibilità finanziaria, un autofinanziamento, che abbiamo un po’ perso nelle ultime stagioni ma che invece, sotto questo punto di vista, sono molto contento del lavoro fatto questa estate che abbiamo riequilibrato un pò le cose rapportate più alla nostra dimensione e anche dei risultati che stiamo ottenendo.”

Quest’anno abbiamo subito 3 infortuni molto gravi, l’abbiamo vissuti quasi come un dramma sotto l’aspetto umano….dal dispiacere che abbiamo per l’infortunio capitato a Pellegri sembra che si sia perso a Verona, non ci siamo goduti la vittoria, tutto questo perché abbiamo uno spogliatoio speciale, c’è un legame molto forte tra tutti noi. Qualche settimana fa abbiamo perso un altro giocatore ( Haas) per noi importantissimo sia dentro che fuori dal campo.”

“Abbiamo il progetto stadio che sta diventando concreto, non è più un miraggio, grazie alle aziende che interverranno in aiuto e parteciperanno a questo intervento mi sembra che sia alla nostra portata e fattibile. Si dovrebbe partire con i lavori tra circa 10 mesi e ci vorranno 3 anni per realizzarlo”