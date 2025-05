Queste le parole del difensore azzurro, Mattia Viti, nella conferenza stampa post gara a Monza. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli.

Hai aspettato il momento migliore per il tuo primo gol…

” Fa piacere aver segnato il primo gol, ma quello che era importante era portare a casa la vittoria e ce l’abbiamo fatta. Non siamo ancora a niente, ci sono gli ultimi novanta minuti da giocare“

Cosa è cambiato in questo ultimo periodo, visto che sono arrivati i risultati…

” Il gruppo è sempre lo stesso, abbiamo capito l’importanza del vincere. Non credo sia cambiato niente“

Nel primo tempo è subentrata un po’ di paura dopo il gol del Monza?

” Siamo abituati a soffrire, la salvezza lo scorso anno è arrivata all’ultimo minuto. Sappiamo come affrontare queste partite, siamo andati nello spogliatoio, ci siamo ricompattati e siamo ripartiti“

Ci racconti in occasione del gol subito che è parso una fotocopia di quello preso a Firenze…

” Hai ragione e non va bene perchè avendo palla noi non possiamo prendere un contropiede in questo modo. Poi siamo stati bravi a riprenderla, e con questo spirito era impossibile non farlo, ma non ci possiamo concedere questi errori“

Come vivrete questa settimana e cosa dovete fare adesso?

” Non dobbiamo fare niente di diverso. C’è ottimismo, consapevolezza e noi dobbiamo forgiarci su questo. Sappiamo ovviamente che la prossima partita è troppo, troppo importante.“