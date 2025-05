Si è giocata la 37a giornata di Serie A che si è aperta sabato con la vittoria dell’Atalanta a Genova con il Genoa. Nella lotta scudetto pareggi per Inter e Napoli con la squadra di Conte che resta avanti di un punto e giocherà con il Cagliari già salvo matematicamente. Nella lotta Champions vincono Juve e Roma con i bianconeri che restano avanti di un punto mentre nella lotta salvezza vittorie fondamentali per Empoli e Lecce con il Venezia invece che viene travolto a Cagliari. Non ancora salve matematicamente neanche Verona e Parma. Si deciderà tutto all’ultima giornata, per scudetto, corsa champions e salvezza.

Questi i risultati e la classifica:

GENOA-ATALANTA 2-3

CAGLIARI-VENEZIA 3-0

FIORENTINA-BOLOGNA 3-2

VERONA-COMO 1-1

INTER-LAZIO 2-2

JUVENTUS-UDINESE 2-0

LECCE-TORINO 1-0

MONZA-EMPOLI 1-3

PARMA-NAPOLI 0-0

ROMA-MILAN 3-1