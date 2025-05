Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa post gara a Monza. Per PE in sala stampa, Alessio Cocchi & Simone Galli.

Siete a pari punti con il Lecce e vi giocate tutto nell’ultima giornata. Ma quanto siete contenti di questa vittoria?

“Siamo stati bravi nel secondo tempo e abbiamo vinto con il merito. Vinta la prima partita con il Parma, fatto altrettanto con il Monza oggi. Adesso serve completare il nostro slam con il Verona. Alcuni giocatori sono scesi in campo in condizioni non ottimali, però questo dimostra la volontà e l’attaccamento alla maglia di tutti i calciatori. Nella ripresa la differenza l’ha fatta anche la nostra determinazione, non era comunque semplice vincere qui a Monza. I miei giocatori sono stati davvero bravi, ora dobbiamo pensare all’ultima partita e speriamo di raggiungere l’obiettivo della salvezza. Ora serve lavorare duramente tutta questa settimana, un grazie ai nostri bellissimi tifosi“

La reazione del secondo tempo come la giudica? Lo ritiene un bel segnale?

“La reazione è stata importante, i calciatori hanno dimostrato tutta la voglia di portare a casa il risultato e la vittoria. Non era facile come dicevo perchè comunque il Monza è una squadra di qualità, indipendentemente dal loro percorso. Nella ripresa abbiamo fatto bene e il 3 a 1 ci ha permesso di gestire il risultato“

Poteva essere inserito dall’inizio Colombo, visto Cacace in difficoltà nel primo tempo?

” Non sono d’accordo su questo“

La squadra è stata brava anche nel chiuderla e nella gestione finale..

” Abbiamo concesso troppo nel primo tempo ma, nella ripresa, non abbiamo praticamente concesso niente e siamo stati bravi a non abbassarci. I ragazzi hanno avuto la forza di chiuderla ed andare a segnare il terzo gol che è stato fondamentale per poter poi gestire la partita.“

Qual è il valore positivo che ha visto nel Monza durante il primo tempo?

“Ci hanno messo in difficoltà perchè non ci hanno permesso di essere aggressivi come volevamo. La differenza comunque non è l’aspetto tattico ma la determinazione che abbiamo avuto sulle prime e sulle seconde palle, e quando c’è questa qualità poi è probabile che riusciamo a portare il risultato dalla nostra parte“