Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi da Monza

VASQUEZ: 6.5 Si dimostra attento disinnescando i tentativi dei monzesi, non ha invece colpe sul gol subito.

MARIANUCCI: 5,5 Dalle sue parti il Monza si rende pericoloso un po’ troppo spesso e non sempre è pronto nell’arginare.

GOGLICHIDZE: 6.5 Entra col piglio giusto prendendo il tempo agli avversari e dimostrandosi attento su ogni pallone.

ISMAJLI: 6.5 Copre la sua zona di campo con grande sicurezza e prevalendo in tutti i duelli aerei.

VITI: 6.5 Grave l’errore di valutazione, molto simile a quello di Firenze, che porta al gol dei padroni di casa. Abile a staccare di testa e a portare in vantaggio gli azzurri.

GYASI: 6.5 Solito grande sacrificio in varie zone del campo, la sua sgroppata porta al definitivo 1-3 anche se non finisce nel tabellino.

GRASSI: 6 Nel primo tempo sbaglia alcuni palloni semplici, nel secondo ha meno difficoltà e partecipa attivamente alla rincorsa.

HENDERSON: 5 Perde la palla che da il “la” al gol del Monza. Spesso in ritardo e troppo falloso

COLOMBO: 7.5 Il suo ingresso cambia la partita. Traversa, gol, ma tanta rabbia agonistica che mette a disposizione della squadra. Forse la miglior prestazione in maglia azzurra.

PEZZELLA: 6 Gara accorta ma senza troppi squilli, soprattutto nel primo tempo nel quale incide poco.

FAZZINI: 7 In un primo tempo di grande confusione è l’unico che si illumina. Suo l’assist per il gol di Colombo ma in generale tanta qualità al servizio della squadra.

EBUEHI: SV

CACACE: 6 La media tra un primo tempo sottotono con tanti errori e un secondo tempo – in una posizione diversa – in cui si distingue maggiormente

ESPOSITO: 6 Si barcamena come unica punta senza trovare il guizzo giusto. Bene nei movimenti senza palla.

ANJORIN: 6 Ingresso positivo e duttile nel momento di maggiore gestione della gara.

MISTER D’AVERSA: 7 Il voto è dovuto principalmente alla reazione che la squadra ha messo in campo nel secondo tempo. Convince poco la scelta iniziale di Cacace trequartista con Colombo in panchina, ma è bravo a correggere in corsa le sue decisioni. Importante aver portato a casa questi tre punti, meno scontati del previsto, fondamentali per provare a coronare il sogno all’ultima giornata.