CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025, 32a giornata- Sabato 5/04/2025 ore 15:00- Centro Sportivo Petroio, Vinci

EMPOLI 1 SASSUOLO 2

MARCATORI: 17′ Matteazzi (E), 34′ Seminari (S), 46′ Parlato (S)

EMPOLI: 13 Vertua, 33 Mannelli, 34 Bembnista(72′ Falcusan), 2 Moray, 97 Olivieri(78′ Gravelo), 7 El Biache, 8 Barsotti, 39 Baralla(90′ Scienza), 27 Matteazzi(78′ Baud Banaga), 77 Popov, 89 Campaniello(90′ Tordiglione)

A disposizione: 52 Versari, 6 Asmussen, 14 Di Leva, 15 Falcusan, 23 Huqi, 24 Baud Banaga, 37 Antonini, 47 Egan, 80 Scienza, 98 Tordiglione, 99 Gravelo

ALL. Luca Sordi (Filippeschi è squalificato)

SASSUOLO: 1 Scacchetti, 2 Benvenuti, 4 Macchioni, 5 Di Bitonto(27′ Benvenuti T.), 7 Knezovic(74′ Vedovati), 13 Daldum(74’Moriano), 8 Seminari, 18 Lopes, 36 Minta, 80 Frangella, 99 Parlato

A disposizione: 75 Vigano, 3 Benvenuti, 15 Weiss, 9 Moriano, 11 Sandro, 17 Negri, 23 Tomsa, 28 Petito, 44 Mussini, 70 Cardascio, 90 Vedovati

ALL. Emiliano Bigica

Arbitro: Davide Gandino

Assistenti:Galigani, Martone

Ammoniti: 16′ Benvenuti (S)

Espulsi:

-L’Empoli paga caro gli unici due errori difensivi del primo tempo, dove era riuscito a trovare il vantaggio grazie al colpo di testa di Matteazzi e aveva ampiamente dimostrato di essere superiore come condizione e disposizione in campo. Rimangono gli stessi problemi evidenziati nella partita contro il Torino: gli esterni e i cali di concentrazione. Oggi i ragazzi di Filippeschi hanno creato tanto e concretizzato poco, soprattutto nella prima frazione. Nella ripresa si è vista tanta voglia ma poche idee e meno gioco di squadra, complice probabilmente anche un calo di energie. Qualche dubbio a tal proposito rimane sui cambi e sul loro tempismo, escludendo ovviamente l’infortunio di Bembnista a cui auguriamo una buona guarigione. Empoli che rimane dunque a quota 29 punti e deve sperare in delle buone notizie dal match tra Bologna e Udinese.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

3′: Inizio subito intenso di entrambe le squadre che tengono per motivi diversi a questa partita

6′: Gioco fermo per una pallonata al volto per un giocatore del Sassuolo

7′: Inizio propositivo dei ragazzi di Filippeschi, oggi guidati da Sordi

8′: Azione convulsa che porta poi al tiro da fuori di Matteazzi ma troppo strozzato per creare pericolo

11′: Schema su angolo e conclusione da fuori di Lopes murata dalla difesa

16′: Grande lancio di Baralla per Campaniello che brucia l’avversario col controllo e lo costringe al fallo e viene ammonito

17′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIIIII! Su punizione va a contrasto con il portiere Popov di testa, la palla rimane in aria e Matteazzi arriva con l’incornata decisiva per il vantaggio azzurro

21′: Oltre al gol anche un grande inizio dell’Empoli che sembra averne di più

23′: Conclusione potente da fuori di Knezovic ma Vertua è pronto e respinge in angolo

26′: Buono scambio al limite tra Popov e Campaniello con quest’ultimo che prova la conclusione, centrale e facile preda del portiere

27′: Nel Sassuolo esce per infortunio Di Bitonto ed entra Benvenuti Tommaso

29′: Grandissimo recupero palla di Matteazzi ma Olivieri sbaglia un passaggio molto semplice per Popov solo in area

33′: DOPPIO MIRACOLO DI VERTUA! Mannelli si lascia scappare alle spalle l’uomo e Vertua salva due volte il risultato

34′: GOL DEL SASSUOLO! Momento di blackout totale dell’Empoli che non riusciva ad allontanare il pallone dalla propria area e dalla mischia esce vincitore Seminari che incrocia bene col sinistro

38′: Brutto colpo dell’Empoli che fino ad ora era sembrata in controllo della partita

39′: Contropiede del Sassuolo con un fallo evidente su Mannelli non segnalato, è bravo ancora una volta Vertua con l’uscita bassa

44′: Veloce e propositiva l’Empoli quando si tratta di attaccare ma soffre sulle ripartenza avversarie

45′: Concesso 1 di recupero

46′: GOL DEL SASSUOLO ! Altra ripartenza veloce del Sassuolo che sfrutta la disattenzione di Olivieri per arrivare facilmente al cross per Parlato che con la punta anticipa tutti

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo !

46′: Subito errore di Mannelli che si lascia scappare Minta alle spalle ma per fortuna spara alto

51′: Sovrapposizione di Mannelli che crossa per il colpo di testa di Matteazzi troppo smorzato per impensierire Scacchetti

55′: Empoli che attacca ma non trova gli stessi spazi e con la stessa facilità del primo tempo

62′: Troppo poco concreto l’Empoli fin qui, tiene tanto palla e crea diversi pericoli ma senza essere incisivo

69′: Gioco fermo per l’infortunio di Bembnista

72′: Brutto infortunio per Bembnista che è costretto ad uscire in barella, entra al suo posto Falcusan

74′: Nel Sassuolo esce Daldum ed entra Moriano, esce anche Knezovic ed entra Vedovati

77′: Occasionissima per l’Empoli che su calcio d’angolo sfiora il pareggio con un colpo di testa di Falcusan da posizione ravvicinata.

78′: Nell’Empoli esce Olivieri ed entra Gravelo, esce Matteazzi ed entra Baud Banaga

81′: Poche idee offensive ora per l’Empoli che tenta disperatamente e con poche energie di agguantare il pareggio

86′: Occasione divorata da Gravelo in contropiede e sulla ripartenza Minta salta il portiere e sbaglia clamorosamente a porta vuota

87′: Buona triangolazione tra Popov e banana con il primo che non riesce a concludere a rete

89′: Prova l’iniziativa personale Gravelo rientrando sul sinistro ma calcia fuori

90′: Nell’Empoli fuori Baralla e Campaniello, dentro Tordiglione e Scienza

90′: Nel Sassuolo fuori Minta dentro Weiss e fuori Benvenuti G. dentro Mussini

91′: Concessi 4 di recupero

93′: Sbaglia ancora una volta il Sassuolo in contropiede ma non approfitta l’Empoli

95′: Finisce la partita !