Dopo la non bella figura fatta in Coppa, l’Empoli domani si gioca il primo scontro diretto casalingo per arrivare alla salvezza. Inutile dire che la squadra stavolta ha l’obbligo di vincere la partita, anche per non creare ulteriori “tensioni” proprio in relazione alla partita di martedi scorso. Al Castellani torna Davide Nicola, e non solo, da ex. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si andrà avanti con il 3-4-2-1 come modulo di partenza. Purtroppo si deve fare ancora la conta degli assenti ed a questi si vanno ad aggiungere le squalifiche di Fazzini e del sempre presente, Gyasi. Proprio la sostituzione dell’ex Spezia è il nodo da sciogliere con due opzioni al vaglio: Sambia o De Sciglio con il primo in vantaggio. Per il resto l’undici di partenza dovrebbe assomigliare molto a quello visto a Como con Cacace sulla trequarti al fianco di Esposito. Kouamè terminale offensivo.

Gli indisponibili sono: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Sazonov, Haas, Pellegri, Silvestri.

Mister D’Aversa non vuole parlare di obblighi per non mettere troppa pressione ma evidenzia l’inevitabile importanza della gara di domani

Sarà un 4-3-2-1 quello che manderà in campo Nicola. Tutti a disposizione gli effettivi rossoblù. In campo dal primo minuti ben quattro ex: Caprile, Luperto, Marin, Piccoli. Il rumeno andrà proprio dietro Piccoli, facendo coppia con Viola. Prati andrà in cabina di regia con gli esterni che saranno Mokoumbou e Deiola.

Il tecnico Nicola parla di gara difficile non basandosi su quanto visto nè nella gara di andata, nè nella partita di Coppa Italia.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace, Kouamè.

4-3-2-1: Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Paolomino; Makoumbou, Prati, Deiola; Viola, Marin; Piccoli.