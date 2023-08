Colpo a sorpresa dell’Empoli che, nel giorno in cui si sblocca la situazione Cambiaghi, riceve dall’Atalanta un altro giocatore. Si tratta dell’ucraino classe ’96, Viktor Kovalenko. Le ultime due stagioni sono state vissute con la maglia dello Spezia, un biennio che potremmo definire in calando dal punto di vista dell’impiego; arrivato per fare il titolare, nell’ultima stagione (ed in particolar modo nella seconda parte di campionato) l’ucraino ha giocato davvero poco. Per lui comunque 45 presenze in serie A, un gol e cinque assist.

Di ruolo trequartista, può giocare anche da mezz’ala. Dinamico e aggressivo, è abile a inserirsi in fase offensiva. Grazie all’abilità nel movimento, risulta un giocatore pericoloso anche senza palla. In teoria dovrebbe arrivare per essere un’alternativa a Baldanzi, se lo inquadriamo nel 4-2-3-1. Sono già fissate le visite mediche per domani e sempre domani è attesa l’ufficialità. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a circa 1,5 mln.

Ricorderete che di lui parlammo nell’estate del 2021, doveva arrivare assieme a Piccoli, poi non arrivò nessuno.