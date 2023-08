Torniamo a scrivere di Nicolò Cambiaghi dopo poche ore perchè si sta diffondendo una notizia per la quale saremmo davvero vicini a riabbracciare il talento monzese. La paternità di questa va data alla “Gazzetta dello Sport” nella sua versione online, la quale parla di un prestito oneroso di un milione di euro con poi dei bonus verso gli orobici. Non è assolutamente da escludere che nelle ultimissime ore (stiamo provando anche a sentire il ds azzurro) ci possa essere stata una forte accelerata con la definitiva convinzione di Nicolò.

Da Bergamo, parlando di colleghi che seguono la Dea, ci dicono invece che tutta questa velocità temporale non ci sarebbe. Anzi, non solo resta aperto questo dualismo con la Salernitana, ma addirittura qualcuno dice che se Sartori del Bologna desse l’ok al prestito secco il Bologna sarebbe in vantaggio. Quello che con certezza possiamo dire è che da Empoli si sta lavorando in maniera molto forte, da giorni, per avere il si di Cambiaghi e rimetterlo a disposizione del tecnico. Vedremo se la rosea, ed è anche la speranza, ci ha visto lungo e prima di tutti. Vista l’urgenza del pezzo, dovessero arrivare notizie specifiche che possano indirizzare meglio il discorso, ne daremo conto su questo stesso articolo con degli aggiornamenti.