Il Lecce dell’ex Marco Giampaolo si avvicina al match del Castellani di sabato pomeriggio. I salentini si stanno preparando seguendo il canovaccio del 4-3-3 come modulo tattico di partenza. Si registra l’assenza di Rafia per una lesione muscolare che lo terrà fermo per quasi due mesi. Al suo posto dovrebbe andare Ramadani. Al Castellani non saranno presenti nemmeno gli indisponibili Banda, Berisha e Gaspar. Non arrivano particolari dubbi di formazione con i giallorossi a schierare davanti il tridente con Dorgu, Krstovic e Morente.

Rebic dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo, oltre al già citato Ramadani andranno Coulibaly e Pierret. Davanti a Falcone invece si dovrebbero muovere Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo.