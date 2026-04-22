Va avanti il lavoro degli azzurri, che si preparano alla prossima gara di campionato, in programma sabato pomeriggio a Venezia contro la capolista. Una sfida che si presenta da sola e che porta con sé un coefficiente di difficoltà altissimo, probabilmente il più elevato possibile in questo momento della stagione. I lagunari sono infatti in odore di promozione e, pur con alcune combinazioni necessarie, già nella giornata di sabato potrebbe arrivare un verdetto decisivo. Dato che una delle condizioni fondamentali per il Venezia è la vittoria, l’obiettivo degli azzurri sarà proprio quello di rimandare la possibile festa arancioneroverde. Da ricordare che a Venezia (oltre al tifo azzurro) non sarà presente in panchina mister Fabio Caserta, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara contro l’Entella.
Sul campo si stanno provando diverse soluzioni, ma al momento è difficile capire quale potrà essere l’assetto tattico iniziale. L’unica certezza sembra essere la difesa a quattro, scelta su cui Caserta è sempre stato molto chiaro. Sarebbe quindi sorprendente un ritorno alla difesa a tre, sistema utilizzato dai suoi predecessori. Qualcosa potrebbe invece cambiare dalla metà campo in su. Una possibile idea è quella di un 4-2-3-1, sfruttando l’estro di Edoardo Saporiti alle spalle dell’unica punta Shpendi, con Magnino ed Elia a completare il reparto offensivo. Al momento è ancora out Popov ma si spera che già oggi possa fare capolino. I dubbi restano comunque diffusi in quasi tutti i ruoli. Dovrebbero partire dal primo minuto, oltre al portiere Fulignati, i due centrali difensivi Guarino e Lovato. Moruzzi, non avendo una vera alternativa nel ruolo di terzino sinistro, appare ancora favorito, anche se le ultime prestazioni non convincenti potrebbero portare a valutazioni diverse. Davanti alla difesa potrebbe rivedersi Degli Innocenti, anche se Ghion e Yepes restano i candidati principali per una maglia da titolare.
Sarà fondamentale anche l’atteggiamento. L’Empoli difficilmente potrà permettersi di affrontare il Venezia a viso aperto, ma allo stesso tempo sarebbe rischioso impostare una gara esclusivamente difensiva nella speranza di strappare un pareggio. Il Venezia ha qualità e forza per colpire in ogni momento. Sarà quindi una settimana importante, in cui Caserta dovrà lavorare al meglio per trovare le soluzioni più adatte e preparare una partita complessa, con l’obiettivo di tornare da Venezia con un risultato positivo. la squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi.
Volatili per diabetici 2.0.
Questo refrain sostituirà il “come andar di notte” del buon vecchio Gandalf.
è tutto sotto controllo
Sarà meglio tornare alla difesa a 5…da quando siamo tornati alla difesa a 4, siamo peggiorati notevolmente sia in termini offensivi che, sopratutto, in difesa. E poi anche perché non abbiamo terzini sinistri di ruolo a parte Moruzzi che però sta facendo molto male e mi fa rimpiangere Carboni.
lo ha detto ieri harmignani, moruzzi non e’ un terzino ma un’ala, fargli fare il terzino e’ come mandarlo al macello! Dionisi aveva ragione, questa squadra non puo’ giocare con la difesa a 4 e aveva ragione pagliuca, questa e’ una squadra da serie C, non da B. Horsi voleva fare il campionato con uno davanti sempre rotto e la quarta punta della Cremonese!
Sì infatti bei risultati anche con il vs Dionisi e la difesa a tre…
…esatto 3421 un rabbercio continuo ……peggio che con Caserta , ma la gente dimentica alla svelta quando voleva ( io compreso ) l allontanamento di Dionisi
Pulmann davanti la porta e incrociamo le dita
352
Grinta
Ca.z.zimma Ferocia Determinazione
Coraggio Cuore Garra Sudore Sangue
Audacia Opportunismo
come diceva oronzo cana’ 5-5-5!
vero questa squadra non può giocare 4. Non abbiamo un terzino sx da difesa a 4 e non abbiamo neanche un sostituto di ruolo di Moruzzi, anche a panchinarlo, per sostituirlo con chi?
In questo momento di penuria di risultati e di speranza rimpiango anche il buon Franco Carboni. Che s’è dato via a fare senza prendere un laterale sinistro?
l’idea era che avrebbero continuato con dionisi e con la difesa a 5 fino a fine anno!
Dionisi che nelle interviste pre-partita in termini poetici e prosaici ripeteva che questa e’ una squadra giovane, scarsa e senza esperienza. Pellegri o nasti non sono di nardo e lovato non e’ tiritiello, e’ bravo ma non e’ un leader! ma noi qui continuavamo a parlare di play-off!
Si va con il pallottoliere…. ma dove vogliamo andare con questi raccattati!!!!
Il Venezia – oltretutto – giocherà dopo Monza e Frosinone. Conoscendo già i loro risultati.
Scusate: avete visto ieri sera Inter Como? I lariani avevano dominato per 75 minuti, ma negli ultimi 15 l’Inter ha ribaltato tutto. Fino a quando le squadre di calcio giocheranno con un attrezzo rotondo….. tutto è sempre possibile.
si, quando si parla di campioni..
forse dal 70′ le partite cambiano per chi e’ inferiore , cala la condizione e se in panchina ha giocatori identici a quelli che escono……perdi
Anche questa volta sono d’accordo con te le partite si vincono dal 70° in poi …
ma noi si vogliono vincere nei primi 10 minuti…
Per me bastano 40 punti , e a farli !
Potrebbe arrivare una sorpresa ma stando a quanto si legge e sappiamo di noi stessi davvero potrebbero finire con la manita
In primis è stato Pianeta Empoli (non è una critica ma una considerazione) che continuava a parlare di squadra con qualità e da playoff o quanto meno lottare per entrarci, nella realtà andate a vivisezionare i punti fatti all’andata e capirete che ci sovrastimavano, tante partite nelle quali in casa strappavamo un pareggino che ai punti pugilistici sarebbero state sconfitte, ma quei punticini hanno permesso di fare classifica, ma soprattutto di continuare ad avere un atteggiamento superficiale nella squadra e a non capire loro stessi il loro valore di squadra, insieme al fatto che indossare la maglia dell’Empoli che avrebbe dovuto responsabilizzarli singolarmente in realtà si sono auto deresponsabilizzati e nessuno nè dalla dirigenza nè dagli staff tecnici che li ha saputi guidare, complice una atteggiamento della tifoseria troppo benevolo. Cambiavano gli allenatori ed i DS ed i giocatori venivano ancora vezzeggiati come una buona squadra e ad eccezione di Fulignati e Lovato (ma solo dopo sconfitte cocenti) nessun giocatore nelle interviste palesava una reale coscienza della classifica e secondo me non erano nemmeno coscienti della pericolosità del calendario e solo a sprazzi si è visto un cambio di atteggiamento da partite da dentro o fuori.
Tornando agli aspetti di campo, lo dicevo in tutte le salse a gennaio che c’era bisogno di due terzini di ruolo e ne è stato preso solo uno (Candela) quando la stessa Pianeta Empoli e diversi tifosi stanchi di Carboni (che non rimpiango è bene chiarirlo) per due spezzoni nei quali Moruzzi dimostrava più gamba di Carboni (ma da quinto all’epoca e non da quarto di difesa) pensavano di essere a posto cosi.
Ecco per cui prima c’è stato l’esperimento fallito di Obaretin e poi non so perchè è stata accantonata l’idea di spostarci Candela e mettendo stabilmente Curto a destra.
Le hanno provate di tutte con scarsi risultati, anche mettendo Magnino fuori ruolo e Ebuhei più avanzato, roba di mani nei capelli…
La cosa peggiore per una squadra di calcio è il non realizzare loro stessi che valore abbiano come insieme e non capire la loro dimensione e che tipo di campionato stanno facendo e dove stanno andando e se non c’è nessuno di carismatico e coinvolgente che li sa guidare sia come allenatore che come DS i giocatori non migliorano ed hanno realizzato che stavano lottando per la salvezza troppo tardi rispetto alle altre squadre che come atteggiamento lo hanno avuto dall’inizio ed ora nel rush finale è anche superiore.
Noi tifosi pur avendo capito già dall’estate scorsa che la squadra non fosse forte per i playoff nobili c’era sempre la speranza del normale miglioramento che ci poteva stare e del classico partire in sordina nelle dichiarazioni, come da tradizione dopo una retrocessione ma sotto sotto con un potenziale che pian piano poteva venir fuori e con un mercato di gennaio che poteva correggere e migliorare…
più che a ragionare di quanti punti possano fare le inseguitrici, dobbiamo sperare che qualche squadra di serie B non si possa iscrivere al prossimo campionato per insolvenza.
Abbiamo pertanto qualche flebile speranza di ripescaggio.
Con Monza e Venezia fuori caso non vedo come possiamo salvarci
Ad oggi non sembra che ci saranno ripescaggi, anche se la Juve Stabia è stata commissariata per motivi particolari. Se si vuole sperare in qualcosa, occorre sperare nei passi falsi delle altre.
Lo riscrivo non vedro’ la partita .
Sono deluso dalla societa’ che ho sempre difeso .
Caserta non e’ buono e piu’ confuso lui dei giocatori.
Ci voleva una scossa e un atto di coraggio e bisognava richiamare Dionisi .
Questo ci porta dritti in C e lo dico da 2 mesi .
State distruggendo 30 anni di. storia
La primavera in Serie A e noi in C vergogna
vergogna una squadra blasonata come l Empoli finire a Guidonia..a Piancastagnaio..io spero a questo momento, tanto la retrocessione acquista nelle 3 dirette..che la propieta si faccia dapparte dopo 2 anni orribili dove a sbagliato tutto..non è in grado di reggere una serie c..oppure vivacchiare..in una categoria che non interessa più a nessuno
retrocesso in serie C il…LEICESTER ?
Solo chi cade può risorgere. La bella nidiata dei 2007 2008 e 2009 potrà aiutare sia la Primavera che la prima squadra.
è già cominciata la svendita tante volte tu te ne fossi scordato
tanto il solito gollettino si prende lo stesso…e allora me la giocherei per rifarlo e tenere i loro 3/4 difensori fissi dietro…
4-3-1-2…
Elia interno di centrocampo a sinistra come giocava Croce…e Saporiti dietro a 2 punte…
e via a giocarsela!
se non metti gente fisica a centrocampo , anche modesta ,incontristi e gente che ha tiro da fuori, inseriment ed eventualmente anche poco ma ha strappo non le vinci mai ,
hai questi 3 Degli Innocenti Ignacchiti Magnino
haas yepes ghion….camminano , non fanno goal neanche con le mani , non fanno falli , peccano di corsa e non si inseriscono mai , non contrastano , cosa che nella modestia ma quelli sopra hanno e fanno
i Ns problemi sono tutti a centrocampo
ma c’è qualche giornalista che chiede alla societa’ di che morte si muore in caso di retrocessione ? le voci in giro non sono buone x cui bisognerebbe fare chiarezza sulla situazione economica societaria….fuori le palle non solo x squadra o avete paura di fare domande troppo scomode .
cip
Elia non si regge in piedi lo volete capire che concedi 3 uomini in tutte le fasi , dietro non difende , nel mezzo non contrasta , davanti come ora non salta Veseli …
Se poi si mette che ha un tiro minchia ,
levi Saporiti che l’unico che calcia una punizione …
alle volte vorrei capire la gente i che ha ni capo!
se fosse al 100% già io dubiterei se farlo giocare pensa a mezzo servizio !
Fulignati
Tre centrali
Curto-Guarino-Lovati
Due esterni
Ebhuei-Candela
3 centrocampisti
Ignacchiti-degli innocenti Magnino
1 mezza punta
Saporiti
1 punta
Shpendi
361 alla Guidolin e sperare in d i o
La formazione e il modulo piu’ consono tranne gli esterni candela ed eliae forse possiamo giocarcela ma questo fara’ l’insignificante 4 4 2