Va avanti il lavoro degli azzurri, che si preparano alla prossima gara di campionato, in programma sabato pomeriggio a Venezia contro la capolista. Una sfida che si presenta da sola e che porta con sé un coefficiente di difficoltà altissimo, probabilmente il più elevato possibile in questo momento della stagione. I lagunari sono infatti in odore di promozione e, pur con alcune combinazioni necessarie, già nella giornata di sabato potrebbe arrivare un verdetto decisivo. Dato che una delle condizioni fondamentali per il Venezia è la vittoria, l’obiettivo degli azzurri sarà proprio quello di rimandare la possibile festa arancioneroverde. Da ricordare che a Venezia (oltre al tifo azzurro) non sarà presente in panchina mister Fabio Caserta, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara contro l’Entella.

Sul campo si stanno provando diverse soluzioni, ma al momento è difficile capire quale potrà essere l’assetto tattico iniziale. L’unica certezza sembra essere la difesa a quattro, scelta su cui Caserta è sempre stato molto chiaro. Sarebbe quindi sorprendente un ritorno alla difesa a tre, sistema utilizzato dai suoi predecessori. Qualcosa potrebbe invece cambiare dalla metà campo in su. Una possibile idea è quella di un 4-2-3-1, sfruttando l’estro di Edoardo Saporiti alle spalle dell’unica punta Shpendi, con Magnino ed Elia a completare il reparto offensivo. Al momento è ancora out Popov ma si spera che già oggi possa fare capolino. I dubbi restano comunque diffusi in quasi tutti i ruoli. Dovrebbero partire dal primo minuto, oltre al portiere Fulignati, i due centrali difensivi Guarino e Lovato. Moruzzi, non avendo una vera alternativa nel ruolo di terzino sinistro, appare ancora favorito, anche se le ultime prestazioni non convincenti potrebbero portare a valutazioni diverse. Davanti alla difesa potrebbe rivedersi Degli Innocenti, anche se Ghion e Yepes restano i candidati principali per una maglia da titolare.

Sarà fondamentale anche l’atteggiamento. L’Empoli difficilmente potrà permettersi di affrontare il Venezia a viso aperto, ma allo stesso tempo sarebbe rischioso impostare una gara esclusivamente difensiva nella speranza di strappare un pareggio. Il Venezia ha qualità e forza per colpire in ogni momento. Sarà quindi una settimana importante, in cui Caserta dovrà lavorare al meglio per trovare le soluzioni più adatte e preparare una partita complessa, con l’obiettivo di tornare da Venezia con un risultato positivo. la squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi.