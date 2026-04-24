Campionato Primavera 2

28a giornata

 

Ternana – EMPOLI

Sabato 25 aprile – ore 11.30

A Arrone (TR) – Campo Sportivo Piè D’Arrone

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Pescara Venerdì 24 aprile 15.00
Benevento Spezia Sabato 25 aprile 11.00
Crotone Bari Sabato 25 aprile 15.30
Monopoli Avellino Sabato 25 aprile 15.00
Palermo Catanzaro Sabato 25 aprile 15.00
Pisa Pescara Sabato 25 aprile 15.30
Salernitana Cosenza Sabato 25 aprile 15.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata    (Ultima Giornata)

EMPOLI – Avellino  

Domenica 26 aprile – ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

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Fabrizio Fioravanti

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