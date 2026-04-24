Campionato Primavera 2
28a giornata
Ternana – EMPOLI
Sabato 25 aprile – ore 11.30
A Arrone (TR) – Campo Sportivo Piè D’Arrone
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Pescara
|Venerdì 24 aprile
|15.00
|Benevento
|–
|Spezia
|Sabato 25 aprile
|11.00
|Crotone
|–
|Bari
|Sabato 25 aprile
|15.30
|Monopoli
|–
|Avellino
|Sabato 25 aprile
|15.00
|Palermo
|–
|Catanzaro
|Sabato 25 aprile
|15.00
|Pisa
|–
|Pescara
|Sabato 25 aprile
|15.30
|Salernitana
|–
|Cosenza
|Sabato 25 aprile
|15.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 26a Giornata (Ultima Giornata)
EMPOLI – Avellino
Domenica 26 aprile – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio