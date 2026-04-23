Tutti a disposizione gli uomini di Stroppa per la sfida di sabato pomeriggio con gli azzurri. All’arco del tecnico lodigiano rientra anche Schingtienne che ha scontato il suo turno di squalifica. Stando a quanto ci arriva dalla città lagunare non ci sono particolari ballottaggi ed in campo andrà la formazione tipo con Adorante ed Yeboha a fungere da punte. Davanti al portiere Stankovic, oltre al belga già citato, ci saranno Svoboda e Sverko. Busio in cabina di regia, Hainaut e Haps a fare i quinti mentre gli interni di centrocampo saranno Perez e Doumbia. Nel frattempo lo stadio “Penzo” va verso il sold out.