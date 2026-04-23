Tutti a disposizione gli uomini di Stroppa per la sfida di sabato pomeriggio con gli azzurri. All’arco del tecnico lodigiano rientra anche Schingtienne che ha scontato il suo turno di squalifica. Stando a quanto ci arriva dalla città lagunare non ci sono particolari ballottaggi ed in campo andrà la formazione tipo con Adorante ed Yeboha a fungere da punte. Davanti al portiere Stankovic, oltre al belga già citato, ci saranno Svoboda e Sverko. Busio in cabina di regia, Hainaut e Haps a fare i quinti mentre gli interni di centrocampo saranno Perez e Doumbia. Nel frattempo lo stadio “Penzo” va verso il sold out.
Io fossi un tifoso del Venezia domenica preferirei perdere e magari vincere l’ultima in casa che è più empozionante.
ah ah ah ganza questa. Te a parti inverse lo faresti? Rischiando poi che ti dica male e vai a fare i playoff rimanendo poi con il cerino in mano perchè l’hai regalata all’avversario ah ah ah
3-0 pronostico.
Il Venezia, nel 2026 ha finora perso una sola partita: col Modena in casa. Inoltre è l’unica squadra fra A e B a non avere ancora mai pareggiato in casa….
1-2
Se tutto va bene siamo rovinati
1-1
4-1
vorrei il pronostico di GANDALF
1 solo italiano nell’11 titolare veneziano (otre all’italoamericano Busio)