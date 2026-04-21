Dalle ore 15.00 di domani, mercoledì 22 aprile, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per Venezia-Empoli, gara valida per la trentaseiesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma sabato 25 aprile alle ore 17.15. Come da disposizione delle autorità competenti (e come anticipato da PE), è stata disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Firenze.
I biglietti del settore ospiti saranno disponibili, per i non residenti nella provincia di Firenze, online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home e in tutti i punti vendita Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) al prezzo di 24,00 € più diritti di prevendita di 1,50 €. I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Venezia se sprovvisti di tagliando.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CITTÀ DI VENEZIA
Per i residenti nella Regione Veneto: per l’accesso alla città di Venezia non è previsto alcun costo né l’obbligo di richiedere un’esenzione. In caso di controllo, sarà sufficiente esibire un documento d’identità che attesti la residenza.
I tifosi non residenti nella Regione Veneto che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso alla città di Venezia al link https://cda.ve.it/it, a meno che utilizzino i servizi di trasporto dedicati, come le linee in partenza dalla terraferma con arrivo diretto allo Stadio “Pier Luigi Penzo”. I tifosi non residenti nella Regione Veneto in possesso di biglietto per settori diversi dal Settore Ospiti e che non utilizzano i servizi dedicati, sono soggetti al pagamento del contributo, da effettuare tramite il portale ufficiale: https://cda.ve.it/it.
Ok e vietato , ma allora e come dico io non serve la capienza di 17.800 …
E bem chiaro in Comune o sono orbi come le pine verdi ?
Si può ora dire non si fa perché non ci vogliono tra i piedi , comandano le TV e chiaro , si fa finita di voler male alla città ? tutti intendo il marcio che c’è a Empoli ?
Si fa per bene una volta per tutte ?…
Senza scuse di chi mette i soldi che siamo noi poveracci tifosi?…
Sono stato anche fin troppo buono ora basta !
O Che bischerata e codesta Di vietare la vendita ai residenti Della provincia Di Firenze? È vent Anni Che non sto piú a Empoli ne in Italia. Mi spiegate Meglio per favore perchè è stato preso questo provvedimento?
Perché non vogliono capire e stato vietate molte trasferte un po’ a tutte le squadre , e inutile fare una cattedrale nel deserto , ora se succede qualcosa le prefetture pagano caro …
Solo da noi si pensa che fare venire 12.000 ospiti non succede nulla , poi ci scappa il morto hai visto cosa e successo a Massa a quel povero genitore ?
e inutile mettere in ostaggio una cittadina per fare arricchire poche persone …
Ma i cervelli dove sono finiti ?
come si fa a permettere una cosa del genere?
Ve lo dice uno che ha la 3°media! e certo che non ho studiato per fregare il prossimo…
Da come scrivi manco la licenza elementare hai.
E allora pensi desse ganzo ,
pensa a essere schiavo del sistema !
povero brodo.
Credo che il problema sia nei pessimi rapporti tra le due tifoserie. io andai in un comune veneto, Vigasio, a vedere una amichevole estiva tra Empoli e Venezia e c era uno spiegamento di forze dell’ ordine da paura manco fosse Inter Juve per cui credo che il probl del divieto sia dovuto solo a questo motivo
ritorno da padova…a cantagallo finti scontri coi pistoiesi
esatto. Sembra non sia successo nulla di che ma le 2 tifoserie si son trovate all autogrill
Guarda caso ci rimettono sempre tutti x qualche idiota , e c’è chi dopo aver preso il daspo gli fanno pure i cori , roba da riaprire e rinchiudere a Montelupo.
A Carrara sono andato e sono tornato da solo sportivamente devastato, ma li ero ancora sicuro che avremmo fatto almeno i playoff. Questo giro, però, non mi faccio fregare.