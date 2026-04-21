Dalle ore 15.00 di domani, mercoledì 22 aprile, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per Venezia-Empoli, gara valida per la trentaseiesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma sabato 25 aprile alle ore 17.15. Come da disposizione delle autorità competenti (e come anticipato da PE), è stata disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Firenze.

I biglietti del settore ospiti saranno disponibili, per i non residenti nella provincia di Firenze, online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home e in tutti i punti vendita Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) al prezzo di 24,00 € più diritti di prevendita di 1,50 €. I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Venezia se sprovvisti di tagliando.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CITTÀ DI VENEZIA

Per i residenti nella Regione Veneto: per l’accesso alla città di Venezia non è previsto alcun costo né l’obbligo di richiedere un’esenzione. In caso di controllo, sarà sufficiente esibire un documento d’identità che attesti la residenza.

I tifosi non residenti nella Regione Veneto che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso alla città di Venezia al link https://cda.ve.it/it, a meno che utilizzino i servizi di trasporto dedicati, come le linee in partenza dalla terraferma con arrivo diretto allo Stadio “Pier Luigi Penzo”. I tifosi non residenti nella Regione Veneto in possesso di biglietto per settori diversi dal Settore Ospiti e che non utilizzano i servizi dedicati, sono soggetti al pagamento del contributo, da effettuare tramite il portale ufficiale: https://cda.ve.it/it.