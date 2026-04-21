Oltre a una squadra di grande valore, sabato 25 aprile l’Empoli troverà di fronte anche uno stadio “Penzo” vestito a festa e con ogni probabilità esaurito in ogni ordine di posto. Sta infatti procedendo spedita la vendita dei biglietti per la gara che il Venezia giocherà contro gli azzurri e, da quanto filtra dalla città lagunare, il richiamo della possibile promozione sta facendo il suo corso. È molto probabile che già prima di sabato venga registrato il tutto esaurito.
Il Venezia, infatti, potrebbe anche festeggiare matematicamente il ritorno in Serie A proprio al termine della sfida. Una prospettiva che, ovviamente, l’Empoli spera di rimandare: una delle condizioni imprescindibili è la vittoria della formazione arancioneroverde e quindi, da parte azzurra, l’auspicio è quello di rinviare qualsiasi celebrazione. Va comunque ricordato che, anche in caso di successo del Venezia, servirà un’altra combinazione, ovvero la sconfitta di almeno una tra Monza e Frosinone.
Tornando al tema biglietti, c’è la concreta possibilità che possa mancare lo spicchio colorato d’azzurro. Stanno infatti circolando voci piuttosto insistenti su un possibile divieto di trasferta per i sostenitori empolesi. Proprio in queste ore è in corso la riunione del GOS, che dovrà valutare la situazione e prendere una decisione definitiva. Per aggiornamenti più precisi sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali: in un successivo approfondimento daremo conto dell’eventuale divieto (con le specifiche) oppure delle modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti.
meglio cosi ci gasiamo di piu
come contro la carrarese
Ricordo un Bari Empoli 0-0 dove gli azzurri allenati da Baldini fecero rimandare la festa promozione ai pugliesi.
Eppure….accade…segnatevelo
son convinto anch’io che si faccia più bella figura lì che altrove. Non hai nulla da perdere, sono liberi di testa, sia mai che…
É da tutto il girone di ritorno che le spari grosse, prima o poi la beccherai. Speriamo sia questa dai. Di calcio non ci capisci nulla ma preferisco salvarmi che avere un pretesto per ridarti di bi.schero. Tanto non è che rinsavisci ormai ahahahahahah
si ma l’empoli di baldine non era mica un accozzaglia di pipponi come questa foermazione,poi succedono i miracoli ed è giusto aggrapparsi a tutto!
Siamo l’agnello sacrificato sull’altare del vincitore!!!! giustamente, dato che siamo dei raccattati!!!
meglio non andare e dare vinta a tavolino eviteremo l ennesima umiliazione di questa sconcertante annata..mi raccomando Caserta o chi per te fai giocare Ghion..che domenica sera per battere un calcio d angolo andava a passo di danza..mi raccomando rimetti Moruzzi a far ridere..mi raccomando rimetti Fila degno che sembrava uno spaventa passeri
ci abbiamo dei giocatori troppo poco per la serie b:i vari guarino,moruzzi,candela,fila,obaretin yepes degli innocenti ignacchiti,belardinelli,ilie,nasti possono andare bene in c,poi abbiamo dei giocatori finiti:ebuehi,haas,romagnoli.per la b ci potevano stare fulignati,lovato,saporiti,popov,shpendi,curto,pellegri e bianchi se non eano rotti cronici…..non puoi competere con 5 giocatori di cui solo un paio hanno almeno 2 anni di categoria,è un rischio troppo grosso!ecco perche’ dovevi aggiustare il tiro tenendo perlomeno un grassi,henderson,gyasi ti assicuravi almeno con gli ultimi 2 dei jolly di centrocampo difesa attacco,abbiamo fatto la figura dei dilettanti allo sbaraglio!
Noi ci si scherza ma quello che ha fatto Ghion , da un’altra parte non sarebbe uscito dallo Stadio , e di una gravità che non c’è scuse , l’unica potrebbe essere se non riscuote lo stipendio , sembra abbi mandato un segnale ben chiaro , per me fuori dalle palle si retrocede ma non lo voglio piu vedere !
ma comunque per rispetto dei tifosi non lo doveva fare davanti alla maratona poi!
Esatto, che la rosa fosse una rosa per un’alta LegaPro si era visto dalle prime partite, credo che Pagliuca stesso, nella sua improponibile rudezza comunicativa avesse apertamente parlato fuori dai denti di una “rosa di giovani buona per la C”. Ciò che infatti mi lasciò molto sorpreso fu infatti il girone di andata chiuso a ben 27 punti, con ben 7 vittorie.
gyasy l’avete infamati tutto lo scorso anno ed ora l’avreste tenuto, ma io dico tutti tecnici ad Empoli.
finalmente uno che lo dice ! la stampa empolese per tutta la stagione ha ripetuto che la rosa era valida, magari il fatto che siamo manctai dalla B 4 anni ci h fatto perdere i parametri! E non solo alla stampa, ma pure alla societa’!
e intanto divieto di trasferta a venezia e forse a monza…………becchi e bastonati!!!!!!
Ecco un’altro motivo se devono vietare le trasferte lo Stadio da 17.800 travestito da 20.000 va bloccato in tutto i modi possibili o si fa per il tifoso, o se no andate a farlo nella vostra prima squadra che non e l’Empoli !
Scusate P. E lo prendo da voi …
C’è da riflettere sono parole di un anno fa pensava a tutti meno che a noi tifosi…
Sembra che la parte della toscana che inneggiava gli ha voltato le spalle e sono andati a Pisa …
ecco dove io provo a farlo riflettere …
cosa che qualcuno li ha consigliato male!
Non dar retta a quelli come Biancazzurro
ci porterà alla rovina !
https://youtu.be/ytCaG6AzKzo?feature=shared
Bah soldi out in uno stadio da 5000 posti con deroga a 8000 no dico è tanta roba…mi domando come sia possibile permettere di giocare in questi campi (venezia, Stabbia Entella ecc…) piccolissimi e con oltretutto i campi neanche regolamentari per la serie b e tantomeno per la serie a dove coloro che ci giocano sono STRA favoriti e fanno guarda strano l’80 e 90 per cento dei punti!!!
Poi lamentiamoci che il calcio italiano è finito!
No Ciaccio e da 12.000 sei rimasto indietro
Almeno informati…
Stadio Penzo precisamente 12.048 posti …
Io non vado a caso come Biancazzurro ?
Povero brodo dobbiamo sempre andare a Reggio Emilia ricordati…
La passione per gli stadi ce l’avresti anche ma non arrivi alla mia e non sei razionale nei pensieri.
Gli scenari sono due:
-Retrocessione e chissà che fine faremo oppure…
-Salvezza e inizio dei lavori a settembre.
Nella seconda ipotesi ti giuro che ti vengo a prendere a casa e ti porto a Reggio Emilia te sai a fare cosa….poi però ritorni in treno.
Se sarà serie C , almeno farà riflettere dove si andrà a cascare , si deve fare per la città … e i tifosi veri …
8.000 ospiti saranno 12.000 poi…
e quel 30 % pescato per la serie A poi ti rivolta le spalle lo dico con tutto il cuore!
Beatoamato non farci questo!
se vincono sono praticamente in serie a…..ho paura che sabato dovrò preparare il pallottoliere
Secondo me un punto ce lo concedono, lo hanno lasciato anche all’Ent.ella.
25 aprile festa della liberazione: ricordiamoci sempre quali sono i drammi veri della vita e della Storia.
Bravo Alfredo!👏👏👏
horsi in estate rilascio’ una intervista a radio sportiva e disse che in B bisogna stare attenti al secondo anno, cioe’ che si deve spendere con parsimonia il primo anno per non ritrovarsi il secondo anno senza soldi…evidentemente ha un po’ esagerato e non ditemi del 6th monte ingaggi, che e’ “drogato” dall’ingaggio di pellegri. E se in A i giovani ti vengono a gambe levate, in B li devi pagare. E la seconda opzione, comprare i cartellini dei giocatori con relativo ingaggio ti sarebbe costato pure di piu’! E poi molti die nostri giovani vengono da settori giovanili, ma chi viene da un settore giovanile non sempre e’ un guocatore forte, vedasi moruzzi, obaretin, guarino, belardinelli, etc