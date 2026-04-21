Oltre a una squadra di grande valore, sabato 25 aprile l’Empoli troverà di fronte anche uno stadio “Penzo” vestito a festa e con ogni probabilità esaurito in ogni ordine di posto. Sta infatti procedendo spedita la vendita dei biglietti per la gara che il Venezia giocherà contro gli azzurri e, da quanto filtra dalla città lagunare, il richiamo della possibile promozione sta facendo il suo corso. È molto probabile che già prima di sabato venga registrato il tutto esaurito.

Il Venezia, infatti, potrebbe anche festeggiare matematicamente il ritorno in Serie A proprio al termine della sfida. Una prospettiva che, ovviamente, l’Empoli spera di rimandare: una delle condizioni imprescindibili è la vittoria della formazione arancioneroverde e quindi, da parte azzurra, l’auspicio è quello di rinviare qualsiasi celebrazione. Va comunque ricordato che, anche in caso di successo del Venezia, servirà un’altra combinazione, ovvero la sconfitta di almeno una tra Monza e Frosinone.

Tornando al tema biglietti, c’è la concreta possibilità che possa mancare lo spicchio colorato d’azzurro. Stanno infatti circolando voci piuttosto insistenti su un possibile divieto di trasferta per i sostenitori empolesi. Proprio in queste ore è in corso la riunione del GOS, che dovrà valutare la situazione e prendere una decisione definitiva. Per aggiornamenti più precisi sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali: in un successivo approfondimento daremo conto dell’eventuale divieto (con le specifiche) oppure delle modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti.