A tre giornate dalla fine, il campionato di Serie B si conferma per quello che è stato lungo tutta la stagione: imprevedibile, spigoloso, impossibile da ingabbiare in calcoli troppo rigidi. In casa Empoli, la domanda è una sola: quanti punti servono davvero per salvarsi? La risposta, per quanto si possa provare a darle una forma numerica, resta sfuggente. Perché la classifica nella parte bassa è cortissima, perché gli scontri diretti ancora da giocare – come Virtus Entella-Bari e Pescara-Spezia – comprimono inevitabilmente il margine di sicurezza, e perché il rischio di arrivi a pari punti, con classifiche avulse difficili da prevedere, resta concreto. In questo scenario, parlare di una quota salvezza “certa” è, ad oggi, esercizio complicato se non impossibile. Esistono però delle soglie indicative, utili per orientarsi.

Partiamo dal dato più semplice: l’Empoli oggi è a 37 punti. Le prossime tre gare )Venezia in trasferta, Avellino in casa e Monza ancora fuori) rappresentano un mini campionato dentro al campionato. Vincerle tutte significherebbe arrivare a quota 46. E qui sì, il discorso si chiude: con 46 punti, l’Empoli avrebbe la certezza matematica di non poter essere scavalcato da almeno una delle squadre che oggi inseguono, mettendosi definitivamente al riparo dalla zona playout. Ovviamente è teoria, soprattutto visto il nome delle avversarie a partire dalla prima. Scendendo di qualche gradino, il quadro si fa meno nitido ma comunque leggibile.

A quota 42, ad esempio, gli azzurri sarebbero in una posizione molto solida, ma non inattaccabile. I risultati degli altri campi potrebbero, in combinazioni particolarmente sfavorevoli, creare un ingorgo proprio attorno a quella soglia, trascinando l’Empoli dentro una classifica avulsa dove ogni dettaglio – differenza reti, scontri diretti – diventerebbe determinante. In altre parole, 42 punti sono una quota che, nella grande maggioranza dei casi, equivale alla salvezza diretta, ma non la blindano dal punto di vista matematico. Ancora più delicata la zona dei 40 punti: qui l’Empoli resterebbe chiaramente esposto. Basterebbe una tra le inseguitrici capace di infilare un filotto importante per rimettere tutto in discussione e trasformare il finale in una corsa punto a punto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il vero nodo, quindi, è tutto nella natura di questo finale di stagione. Gli scontri diretti impediranno sì fughe improvvise, ma allo stesso tempo garantiranno che qualcuno sotto faccia punti pesanti. Ed è proprio questo equilibrio instabile a rendere impossibile fissare una linea definitiva. Ovviamente anche il caldendario di chi sta sotto non è totalmente semplice (sulla carta l’Entella potrebbe avere il migliore, seguita dal Pescara). Per l’Empoli, allora, il messaggio è chiaro: non esiste una gestione “al ribasso”. Serve continuare a fare punti, senza calcoli e senza affidarsi alle combinazioni.