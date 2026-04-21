Si sono tenute domenica scorsa, prima della gara interna contro l’Entella, le votazioni per assegnare l’annuale premio dedicato alla memoria di Emiliando del Rosso. In ordine alfabetico annunciamo quindi che i tre finalisti sono: Elia, Fulignati e Shpendi. Nella serata che si terrà domani sera presso la sala hospitality dello stadio Castellani conosceremo il nome del vincitore che succederà ad Emmanuel Gyasi.