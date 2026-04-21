Si sono tenute domenica scorsa, prima della gara interna contro l’Entella, le votazioni per assegnare l’annuale premio dedicato alla memoria di Emiliando del Rosso. In ordine alfabetico annunciamo quindi che i tre finalisti sono: Elia, Fulignati e Shpendi. Nella serata che si terrà domani sera presso la sala hospitality dello stadio Castellani conosceremo il nome del vincitore che succederà ad Emmanuel Gyasi.

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Redazione PianetaEmpoli

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1 commento

  1. Bè non ho votato Fulignati perchè già l’anno scorso si era dimostrato il miglior portiere della B … quindi “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (Ma probabilmente vincerà lui)… Shpendi è stato la vera sorpresa quest’anno … ed è riuscito a smentire più di un tifoso scettico nei suoi confronti … Per carità … deve migliorare alcuni aspetti del suo modo di stare in campo … ma segnare 13 goal giocando in una squadra senza anima e che in porta ci tira molto di rado … non è cosa da poco. Se ti salvi sarà grazie ai suoi goal perchè puoi parare anche l’impossibile, ma se non segni finisce 0-0 ……………

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