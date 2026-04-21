Si sono tenute domenica scorsa, prima della gara interna contro l’Entella, le votazioni per assegnare l’annuale premio dedicato alla memoria di Emiliando del Rosso. In ordine alfabetico annunciamo quindi che i tre finalisti sono: Elia, Fulignati e Shpendi. Nella serata che si terrà domani sera presso la sala hospitality dello stadio Castellani conosceremo il nome del vincitore che succederà ad Emmanuel Gyasi.
Bè non ho votato Fulignati perchè già l’anno scorso si era dimostrato il miglior portiere della B … quindi “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (Ma probabilmente vincerà lui)… Shpendi è stato la vera sorpresa quest’anno … ed è riuscito a smentire più di un tifoso scettico nei suoi confronti … Per carità … deve migliorare alcuni aspetti del suo modo di stare in campo … ma segnare 13 goal giocando in una squadra senza anima e che in porta ci tira molto di rado … non è cosa da poco. Se ti salvi sarà grazie ai suoi goal perchè puoi parare anche l’impossibile, ma se non segni finisce 0-0 ……………