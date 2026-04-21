Risale al gennaio del 2025 l’ultimo precedente azzurro in laguna. La gara terminò sul punteggio di 1-1: Vantaggio di Pohjanpalo (regalo mostruoso di Vaquez), pareggio di Esposito. Vediamo le immagini salienti di quella gara.
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da questa gara iniziò il dramma di Vasquez e poi di gatto Silvestro. Ma qui era fuori solo Fazzini x infortunio. Senza tutti i rotti ci saremmo salvati tranquillamente. A venezia creammo 5 palle gol nitide. Tirassimo ora in porta come a Venezia anno scorso.
Il miglior Empoli quest’anno s’è visto contro le grandi
È impossibile che questa squadra di debosciati abbia la forza di fare risultato a Venezia…. la peggiore da 30 anni a questa parte…. mi vergogno per loro!!!!
Emiliano (Del Rosso) diceva, in tempi non sospetti, che “Empoli si è imborghesita e un pò di serie C farebbe bene”. Il riferimento era alla tifoseria che, troppo bene abituata con un ascensore B-A-B durato 30 anni, faceva fatica a emozionarsi come un tempo (vedi le trasferte oceaniche di Monza e Modena 1996, Lucca e Cremona 1997 o Piacenza 1998).
La serie C è sempre stata un’inferno (mi par di ricordare che i contributi Lega nella prima metà anni ’90, quando la facevamo noi, fossero sugli 800 milioni di lire… poco più di 400K€. Tutto il resto ce lo deve mettere la società di tasca propria… e la tasca del Corsi, escluso proprio i primi anni ’90, è sempre stata parecchio abbottonata).
Oggi lo è ancora di più dopo l’unione delle 2 categorie C1+C2 in una sola serie C fatta da 3 gironi e solo 4 promozioni (devi arrivare primo nel girono per salire in B, sennò passi dalle forche caudine dei lunghissimi playoff).
Scendere in C oggi rappresenterebbe una punizione molto maggiore di quella che il buon Emiliano pronosticava oltre 20 anni fà… il nostro Empoli rischierebbe di non rientrare nel calcio che conta per parecchi, parecchi anni.
Speriamo in un miracolo, un impeto di orgoglio, qualsiasi cosa per scongiurare la retrocessione in terza serie
L’anno scorso ci lamentavamo di Cacace, quest’anno abbiamo Moruzzi. Il neozelandese in confronto è Serginho.
eravamo felici e non lo sapevamo anno scorso.
Esatto
Come dominare una partita e uscire fuori con uno striminzito 1-1 grazie a una mega papera di Vazquez.
Eppure quest’anno ci metterei la firma (anche con il sangue) a dominare (o anche no) e a raccattare un punto.
ma l avete visto il gol annullato alla Reggiana? ma dove era la carica al portiere? Anzi è il portiere che va addosso al giocatore. Questo fa il paio con il nostro rigore a Padova. Morale il Padova 6 punti invece di 2. Mi puzza un po’ sta cosa. Non voglio piangere per carità,siamo noi delle pippe però a questo punto della stagione un punto più o meno fa classifica