La Lega B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla trentacinquesima giornata della Serie BKT.

Il tecnico azzurro Fabio Caserta, espulso nell’ultima sfida contro la Virtus Entella, è stato squalificato per un turno e non sarà in panchina nella prossima sfida contro il Venezia.

Il Giudice sportivo ha inoltre squalificato Zedadka (Südtirol), Cittadini (Frosinone), Lucchesi (Monza), Marconi (V. Entella), Mezzzoni (V. Entella) e Ruggeri (Carrarese) e, sempre per un turno, Pierpaolo Bisoli, tecnico della Reggiana.