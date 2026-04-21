La Lega B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla trentacinquesima giornata della Serie BKT.
Il tecnico azzurro Fabio Caserta, espulso nell’ultima sfida contro la Virtus Entella, è stato squalificato per un turno e non sarà in panchina nella prossima sfida contro il Venezia.
Il Giudice sportivo ha inoltre squalificato Zedadka (Südtirol), Cittadini (Frosinone), Lucchesi (Monza), Marconi (V. Entella), Mezzzoni (V. Entella) e Ruggeri (Carrarese) e, sempre per un turno, Pierpaolo Bisoli, tecnico della Reggiana.
Becchi e bastonati.
42 punti per averli bisogna fare 5 punti in 3 partite!😃😃😃😃😃😃
Ne hanno fatti 10 in 17 partite!
ancora a Empoli sta?