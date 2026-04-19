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“Oggi la squadra ha dato il massimo”. Ho detto tutto…
Infatti è vero l’impegno è stato totale. Nulla da rimproverare ai giocatori. Poi tra le righe si può leggere ciò che non può dire apertamente, ovvero che la squadra ha dato tutto e che questi risultati sono il massimo che la qualità della rosa permette di raggiungere. Come dire non fatevi illusioni per le prossime partite.
la squadra ha dato tutto, ma il tutto è questo…
ma questo ci capisce di calcio 🤔🤔🤔
Salutiamo la B e il calcio che conta al 90%, il 10% resta per un miracoloso playout che ad oggi probabilmente perderemo.
Peccato, si chiude un cerchio trentennale…. grazie a tutti (soprattutto alla Proprietà) per questa fine indecorosa. Grazie
povero empoli…..
quasi game over con questo pari.
….per salvarci al posto di Dionisi c erano varie scelte , ritorno di Pagliuca , Breda , Bisoli o Ballardini ….2 hanno salvato senza problemi Avellino e Padova , uno non salverà la Reggina ( forse …).
Dobbiamo pregare che ci regalino i punti per poter fare i play out e giocarseli ….anche se anche oggi L arbitraggio mi ha dato tanti dubbi che ci sia del rispetto di noi …ormai perso anche quello , i giocatori dell Entella hanno fatto quello che volevano
Quando lo dicevo io che l’unico da prendere era Ballardini tanti scrissero che era “bollito”…forse non avevano ben chiara una cosa: qui gli unici bolliti siamo noi!…lo ribadisco: non abbiamo nessuna possibilità di salvarci perché…anche se faremo i play out…noi non siamo in grado di vincere contro nessuno (almeno che non ci bastino due pareggi per salvarci)
Mah !!!…
Senza dubbio questo zampognaro non ha colpe per quanto riguarda la qualità dei calciatori.
Non ha la bacchetta magica e non è di certo Guardiola o Mourinho, e purtroppo si vede!..
Speriamo solo di aver fortuna, tanta fortuna, ma tanta !..
Ma mettere moruzzi che fa piu’ danni che altro significa essere incompetenti
Moruzzi è scarso e su questo non ci piove, il problema è che non abbiamo il ricambio.
Mister si vada a rivedere la grinta di Ghion per battere un calcio d’angolo a 10 minuti dalla fine e si accorgerà di quanto alcuni suoi giocatori ci tengono alla salvezza, si vada a rivedere gli innumerevoli passaggi all’indietro di Ebuhei, si vada a rivedere La prestazione di Yepes, il nostro regista ! si ma di film dell’orrore.
Gli dico l’ultima, vada a rivedersi i minuti successivi al fischio finale a Genova, io ero presente, Yepes a salutare i suoi ex tifosi e Cesay a salutare amici e parenti in tribuna, il tutto come se nulla fosse accaduto e invece avevamo appena preso l’autostrada per la C, dopo una sconfitta del genere si va dritti negli spogliatoi a fare quadrato, oppure a prendersi a schiaffi per l’incazzatura… una squadra farebbe così .
Glielo dico perché lei ha fatto un gesto bellissimo a rinunciare allo stipendio per provarci a Empoli , ma questi giocatori, tolti 2/3 non hanno niente a che vedere con il suo gesto.
Solo per la maglia e mai per i giocatori.
Indegni .
Lo sapete che solo io ho alzato la voce e se ne pure accorto da quanto dormiva …
E lo ridico Biancazzurro ci si avesse le palle che ho io a quest’ora si aveva una curva mi dispiace non aver fatto parte di gruppi …
È incredibile .. ogni volta le solite considerazioni e risposte che hanno veramente stancato. Quello che è certo che questa era una finale che giocavi in casa contro una squadra che fuori casa aveva numeri che dire pietosi è poco. E noi siamo riusciti a non vincere nemmeno questa. Purtroppo questo mister non ha dato niente a questa squadra.. nè un minimo schema di gioco e nè grinta e voglia di vincere. Con lui siamo andati di male in peggio, ma ormai la frittata è fatta e i giocatori sono questi.. che dire, una volta ho visto un bel film dal titolo “Miracolo a Milano” speriamo che altrettanto capiti.. a Venezia!
Il Venezia in casa ha vinto 15 partite su 17, perdendone 2. Il Monza in casa su 17 partite ha collezionato 13 vittorie , 3 pareggi e 1 sconfitta. Entrambe in casa, sommate, riportano su 24 partite interne: 28 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. È ovvio che la posizione di questo derelitti Empoli riguardo alle statistiche delle ultime due trasferte sia quella della Longobarda… poi, il calcio è a volte assurdo, mai dire mai. L’unica speranza razionale , flebile, è quella di centrare un CLA-MO-RO-SO successo inaspettato, contro ogni previsione, in casa contro un Avellino “distratto” e allungarla ai play-out… con 40 vai ai play-out, con 38 , un punto in tre partite, retrocedi con buona probabilità statistica diretto, a Pineto, Brasile. Gubbio, Montecelio, Pian di Castagnaio, senza passare dal via.
*34 partite interne
*Bra… non Brasile, correttore demoniaco.
Peccato… in Brasile non sarebbe stato male…
E’ Finito tutto ragazzi la peggior squadra
Della serie b siamo noi…
Una banda di ragazzi che hanno tutto dalla vita e che non riescono ad apprezzarlo
Rimpiango Dionisi. Anche questo penso che sia in confusione totale ma totale é dire poco
per me è stato quasi peggio ol secondo tempo del primo. Ma come la pareggi subito e in un tempo intero con l inerzia dalla tua non riesci minimamente a mettere l Entella ai paletti? L unico pericolo della ripresa un tiraccio di Candela a 3 minuti dalla fine? Questo allenatore ha fatto peggio dei primi 2. Ha giocato 6 partite con 6 squadre dietro in classifica e ne ha vinta una sola con il Pescara in 10 x 80 minuti. Dionisi nella sua abulicita’ aveva detto bene che non si può giocare a 4 dietro. Non hai terzini forti x farlo. Moruzzi a 5 aveva l aiuto del braccetto di difesa. Ora è solo e lo beve anche il maiale. Ormai al massimo fai i play out da quartultima. Sennò andrà anche peggio. Poro Empoli e pori noi che gli si sta dietro. Secondo come col Venezia manco la guardo in tv. Preferisco andare fare una girata. Tanto è persa. Non abbiamo un terzino sx di ruolo x togliere Moruzzi. Fila è stato indecente. Col 433 x mettere dentro Elia tiene Sphendi troppo lontano dalla porta e dall altra punta. Come li giri c è sempre qualcuno fuori ruolo. E quasi quasi bisogna essere contenti del pareggio. Secondo tempo imbarazzante. Allenatore forse peggio delle altri 2.
Vergogna.
Questo allenatore è per distacco il più inguardabile avuto. Formazioni a caso e cambi ancora più a caso.
Tentare la mossa della disperazione e mandarlo via e cercare di raccattare 4 punti nelle prossime 3 partite per arrivare al playout da quint’ultima.
Con caserta al massimo fai 1 punto
questa squadra non può giocare a 4 dietro con la rosa che ha .
Mister, Moruzzi non e’ bono in difesa. L’avevo gia’ scritto , insista cosi che le prossime le perdiamo
Moruzzi non è buono proprio, raccomandato sicuro
Io farei tornare Dionisi, alla fine dei tre è il meno peggio… Questo non mi convince, i giocatori entrano in campo più contratti e impauriti di prima; anche il continuo richiamo ad affrontare ogni partita come una finale è controproducente perché non fa che aumentare la pressione, e questa squadra ha ampiamente dimostrato di non saper gestire le tensioni…
A Elia ad esempio ho visto fare degli errori non da lui: passaggi e cross sbagliati, tiri alle stelle…
Fermo restando che gli allenatori possono ben poco quando il materiale umano non è all’altezza…
Elia e impresentabile , non sta in piedi…
Mi ripeto: con Dionisi non si sarebbe giocato anche fino a fine campionato, ma s’era tranquillamente salvi. Ora io dico….mai visti 15 ragazzi così scarso tutti assieme in una sola squadra. Neanche 11 volontari della Misericordia perderebbero con quest Empoli
ormai il sipario si è chiuso nel calcio che conta la colpa esclusiva della proprietà..che se ha un briciolo di dignità si dovrebbe dimettere..e lasciare a altri il compito di risalire dalla serie..c..finiti miseramente senza gloria..trentantanni di successi..ripartiamo ripeto senza più questa propieta che non ci salverà nemmeno in serie c
Societa’ richiamate immediatamente Dionisi per sperare in un miracolo
Vattene sei il peggiore allenatore della storia dell’Empoli te ne devi andare .
Via da Empoli .
Moruzzi lo sai che non sa giocare a calcio che cavolo ci metti in campo in una partita cosi delicata
ALLENATORE DA ESONERO IMMEDIATO.
1) PER IL GESTO CHE HA FATTO MOSTRA DI NON AVERE NEMMENO LUI LA SERENITA’ GIUSTA DA TRASMETTERE ALLA SQUADRA CHE SCENDE IN CAMPO IMPAURITA E SENZA GRINTA.
2) DI SICURO ABBIAMO AMPIAMENTE VISTO CHE I NOSTRI CALCIATORI SONO SCARSISSIMI, MA LUI COSA HA FATTO DA QUANDO E’ ARRIVATO? FIN DALL’INIZIO DI OGNI PARTITA E CON QUALSIASI GIOCATORE CHE IMPIEGA LA SQUADRA E’ MESSA MALE IN CAMPO: STRAMPALATA, LUNGA PER TUTTO IL CAMPO SENZA UN MINIMO DI GIOCO SE NON LO STUCCHEVOLE PALLEGGIO A RALLENTATORE CON LUNGO LANCIO FINALE.
3) E POI LA GRINTA E L’INTENSITA’. MA CHI GLIELA DEVE TRASMETTERE SE NON L’ALLENATORE?
QUESTO E’ UN ALLENATORE PRESO PERCHE’ COSTAVA MENO DI ALTRI, NON PER LA BRAVURA. MA COME SI FA A PRENDERE UNO ESONERATO POCHI MESI PRIMA (BARI) DA UNA SQUADRA CHE LOTTA CON NOI PER NON RETROCEDERE?
PER ME E’ DA RICHIAMARE DIONISI (CHE DETESTO), MA CHE SENS’ALTRO HA LE IDEE PIU’ CHIARE DI QUESTO E QUALCHE BUONA PARTITA CE L’HA FATTA VEDERE.
in effetti rimpiangere dionisi…….qualcosa comunque è tracollata dopo il primo tempo a catanzaro……mi ricorda la trasferta del passato a venezia in serie a da 2-0 a 2-3 per loro.
sara’ tutta un incognita:chi avra’ i soldi per andare avanti?impensabile che chi butta dentro soldi voglia fare la comparsa.se tieni i tuoi stretti parenti e fai fuori i tuoi collaboratori migliori hai fatto harakiri e si è visto.lo stadio?c’è altro a cui pensare,siamo seri!il problema sara’ anche mantenere monteboro……..hai 1% di salvezza:quintultimo contro il bari,in vantaggio negli scontri diretti,forse li con 2 pari…………
Ora vi dico una cosa per cui sicuramente raccoglierò da molti di voi più di una critica.Se vogliamo avere un minimo di speranza di salvarci dobbiamo andare da Dionisi ed implorarlo di farci da guida per queste ultime partite.Non sarà un genio ma senz’altro molto meglio di Caserta e secondo me anche di Pagliuca.Qua c’è da serrare le fila difensive,giocare dietro la linea della palla buttandola avanti per le punte e stop,senza alcuna velleità di gioco e che “ce la mandino bona”.Anche l’Entella ieri a centrocampo ci surclassava,come fai a sperare di avere un minimo di speranza di imporre il tuo gioco?
Alla fine Caserta non è riuscito nè a dargli una quadratura tattica nè una svegliata emotiva per cui io penso che l’unica via percorribile sia quella che vi indicato sopra.
Cmq ieri ho visto dei segnali strani.Mi sembra giochino troppo male per essere veri.Secondo me s’è incrinato qualcosa a livello di spogliatoio.Non è solo paura,vedo una specie di “tirare i remi in barca” che mi preoccupa alquanto.Gente come Ebuehi(Se Italiano mi corregge lo vado a cercare a casa perchè son talmente amareggiato che lo potrei usare come parafulmine per tutta la mia frustrazione calcistica)che la passa sempre indietro,ma anche Elia che non osa mai,Fila che pascola in mezzo al campo, gente come Yepes che pare stia in campo per caso ,inutile criticare Moruzzi che ha dei limiti ormai acclarati e la cui colpa è solo quella di essere messo in campo ,contesto in cui comunque da sempre la sua senza risparmiarsi mai.Purtroppo se anche Baldini in nazionale u21 non lo fa giocare mai una ragione ci sarà…A quel punto meglio un primavera.
Si vocifera della storia del mancato premio per i play-off,io onestamente non so ma comincio a pensare, forse chiaramente in ritardo, che ci sia uno zoccoletto in quello spogliatoio che non vuole il bene della squadra.E allora sì a quel punto,se davvero fosse così avrebbe avuto senso un Pagliuca, ma penso che se ne sia andato sbattendo bene la porta.
Io penso ci siano problemi più grossi questi o non riscuotono lo stipendio , o sono dei mercenari senza palle…
Dionisi cosa cambiava , sempre Yepes , e Ghion faceva giocare e tutto l’anno che il problema sono i nani , mettici pure Elia che solo qui viene considerato buono , a me sembra ma di molto scarso , solo perché a un po’ di velocità in più , ma devi essere al 100% se no e più dannoso di un Moruzzi …
ok ha sbagliato ma poi come se preso il gol? dai giù e un ammasso di giocatori che in campo ci vanno senza attributi !
no povero moruzzi!la colpa e che non gli hanno fatto i buchi alla maschera pe gli occhi!
lo disse anche qualche tempo fa lovato in post partita,l’empoli non è una squadra,punto!retrocederemo con un gruppo di menefreghisti,questo è anche il risultato di giocatori in prestito che ritorneranno alla casa madre,è come quando presti qualcosa a qualcuno,se l’oggetto non è tuo qualcuno lo custodisce meglio del suo,altri non gli importa un bel niente e te lo sfasciano e a te non rimane altro che i cocci rotti,semplice no?
Pagliuca era davvero l’unico dei 3 allenatori ad aver capito che questi giocatori vanno trattati male. Ora ormai è tardi. Prima capiamo che siamo retrocessi ieri alle 21,25 e meglio è. Come ha scritto il Bucalossi, abbiamo avuto una Storia Meravigliosa, incredibile, fantastica: vivremo di quei ricordi.
lasciate stare Moruzzi , paga colpe non sue ed e’ anche uno dei piu’ giovani ed inesperti….inutile accanirsi , casomai parliamo di YEPES ,GHION , FILA , LOVATO , NASTI …
ripeto se non 7 moduli cambiati con 3 allenatori ruotando 20 giocatori non trovi la quadra e’ segno che i problemi sono tutti negli elementi che compongono la rosa , credo e lo dico da tempo che il campo dovrebbero vederlo IGNACCHITI , DEGLI INNOCENTI e CURTO , sempre ma pur scarsi che siano hanno dentro qualcosa in piu a livello caratteriale , di grinta e cattiveria agonistica di quelli elencati sopra…vedi MAGNINO uno che non puoi mai dirgli nulla quando finisce la partita .
colpe non sue? hai la possibilità di giocare nell’empoli in serie b e ogni partita fai piu cac are di quella precedente. Moruzzi… ma come si fa ad avere in rosa uno così? scarsissimo eppure al suo arrivo qua molti festeggiavano i playoff ahahah
scarso si ma sono peggiori vari piu’ esperti che si nascondono dalle responsabilita’ , LOVATO il primo della lista che anche oggi si e’ fatto infinocchiare dentro l area da un nano in corsa
Mamma ragazzi… se ripenso che abbiamo fatto fuori Pagliuca e Dionisi per questo allenatore qua, al netto che la società ha il 100% delle colpe e la squadra è davvero scarsissima. Mi prende male… Caserta… ma siamo seri?
serve coerenza ….qui il 90% ha criticato PAGLIUCA ( me compreso ) invocandone l esonero con uno abituato agli scenari salvezza (per me uno tra Breda – Ballardini -Bisoli visto la pochezza della rosa ) ma hanno preso DIONISI per non so’ quale motivo ( pensando di avere giocatori da play off ) …..li le prestazioni ed i risultati da gennaio sono stati in discesa libera e la percentuale si e’ alzata al 99%che chiedeva l esonero …adesso molti sono a chiederne il ritorno di Dionisi( molti che sbandieravano il suo esonero adesso lo rivorrebbero …)
CASERTA che fosse un mediocre lo sapevano anche i muri ma chi lo ha preceduto non e’ stato molto meglio senno’ non arrivavamo a cambiare i 2 precedenti allenatori .
Giocatori scarsi stop , molti inutili ed altrettanti sopravvalutati …..risultato ovvio adesso
Anche oggi i grandi DE che a fine partita fanno gli applausi e cantano “ dai ragazzi noi ci crediamo”, io non so se lo fate apposta se avete qualche torna conto oppure semplicemente non ci arrivate. Omuncoli che prendono stipendi a 5 zeri che vi stanno prendendo per i bassifondi. Questi vanno presi a pedate nei garetti
Io ho sentito tanti fischi sia alla fine del primo tempo che alla fine del secondo
Qui a Milano gira una brutta voce sull Empoli
I conti non sono a posto chiedo a Pe di verificare
Ecco la spiegazione di tutto
dacci qualche info in piu’! hai un articolo o qualcosa?
Nessun articolo
Gente che bazzica il mondo calcio
Ma a volte le voci sono balle
Però …. A pensar male a volte ci si azzecca
Mi piangerebbe il cuore se fosse vero perché eravamo un simbolo per l Italia e si che abbiamo un bel settore giovanile che fra qualche anno può darci soddisfazione
Spero siano bufale
io comincio a credere che ci siano problemi societari gravi, esempio stipendi non pagati o altro . gli errori ci stanno ma qui sembrano fatti apposta, sbagliano passaggi elementari e scelte che rasentano l ovvio.verso la fine su un contropiede 2 contro uno l attaccante più avanzato si è spostato sull esterno così facendo ha spostato il difensore su di lui, a quel punto la cosa più ovvia era accentrarsi e tirare poi puoi sbagliare ma chissenefrega ma devi tirare, lui cosa fa passa la palla sulla corsa al giocatore marcato che non la raggiunge e si perde sul fondo ma io dico anche al campetto tra amici tiri ma allora lo fai apposta e impossibile sbagliare così.
di gia’ sono convalescente e forzatamente in casa agonizzo per quello che ho ascoltato in radio ieri in piu’ sono al computer e mi arrivano notifiche a raffica sulla partita di ieri un ne posso piuuuuu’!voglio gia’ essere a settembre in qualsiasi categoria e ripartire con entusiasmo,questa è una via crucis!
Ora lo ridico per l ultima volta non è l allenatore , poi uno può essere più o meno bravo con questi giocatori avresti difficoltà a vincere il campionato in serie c e gente che dovrebbe andare in manovia no giocare al calcio non sanno fare uno stop un passaggio a un metro lo sbagliano gente che nei minuti finali si permette anche di provare a fare un tacco ecc ecc non sanno tirare mai preso lo specchio della porta e nonostante tutto penso che abbiamo una stella che ci può far salvare
Secondo me richiamano Dionisi…
Con lui a Palermo e Frosinone abbiamo fatto le nostre più belle partite…
Forse con lui si può sperare in un colpaccio a Venezia o Monza.
a sto punto tutto è possibile ci mancano i rosarioni collettivi come nei film di fantozzi!
Caserta ma levati dai cog…..ni, per vincere le partite bisogna tirare in porta…con il tuo non gioco in 6 partite abbiamo concluso meno del Pontedera ultimo in serie c in 1 partita….. Poi mettiamoci anche la confusione del presidente che con i tre allenatori è andato sempre più a peggiorare la guida tecnica di una squadra già scarsa di suo.
visto che è anche squalificato minimo 1 giornata richiamiamo l’amiantino tanto lo devi solo pagare per 2 mesi appena………
Una volta, come centrali difensivi, avevamo Baldini e Bianconi. Vertova e Salvadori. Tonelli e Rugani.
Oggi Guarino e Lovato 😭
ma mandiamolo a fare il secondo episodio di sandokan …………..