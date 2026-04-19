Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 1-1 nel match interno con l’Entella
FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol di Guiu originato da un folle retropassaggio indietro di Moruzzi. Per il resto svolge al meglio l’ordinaria amministrazione, facendosi trovare pronto nelle uscite fuori dall’area.
EBUEHI: 6 Cresce nel corso della partita come i compagni, dopo l’uscita di Moruzzi viene spostato a sinistra. Si propone in maniera positiva mettendo sul piatto della bilancia corsa e fosforo.
GUARINO: 5.5 Non sempre preciso e puntuale negli interventi. Anche lui viene coinvolto nel blackout che genera il vantaggio dei liguri. Si intestardisce in lanci lunghi poco sensati.
LOVATO: 6 Toglie le castagne dal fuoco in alcune circostanze vincendo i duelli con gli attaccanti ospiti. Prova a far valere la sua stazza fisica sulle palle inattive, nel primo tempo Del Frate gli nega la gioia del gol.
MORUZZI: 4,5 Colpevole in maniera pesantissima sul gol dell’Entella. Tanti altri errori, sia nella gestione del pallone sia della fase difensiva.
CANDELA: 6 Buono il suo approccio sulla fascia destra appoggiando sistematicamente la manovra offensiva. Ingaggia duelli tutti sulla velocità con un cliente difficile sul piano della corsa.
MAGNINO: 6 Mezzo voto in più per il fondamentale gol del pareggio. L’ex Modena si inserisce con i tempi giusti raccogliendo il cross sul secondo palo di Shpendi. Per
YEPES: 5,5 Sicuramente fa qualcosa di più in fase di non possesso dove recupera alcuni palloni. In fase di possesso fatica un po’ senza mai trovare una giocata utile.
GHION: 5.5 Non aggiunge molto alla manovra azzurra commettendo numerosi errori in costruzione.
HAAS: 6 Uno dei migliori in campo lo svizzero riesce a dare il cambio di passo ad inizio ripresa. Parte da lui l’azione del pareggio di Magnino, anche lui in alcuni frangenti si mostra impreciso.
SHPENDI: 6 Lotta come un leone in quel primo tempo di nulla cosmico, l’unico a crederci assieme ai tifosi. Cala un po’ alla distanza ma la sua gara è encomiabile.
BIANCHI: SV
FILA: 4 Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Da dimenticare la sua frazione di gioco.
NASTI: 5 Non molto meglio rispetto al compagno con tutta la ripresa a sua disposizione. Finisce sovente in fuorigioco mostrando poca attenzione e lucidità.
ELIA: 5 Lo abbiamo invocato per tutta la settimana ma, forse, oggi ha tirato fuori la peggior prestazione stagionale. Molto male nel primo tempo, qualcosina di più nella ripresa ma senza incidere.
CEESAY: 5.5 Entra nella seconda parte della gara mostrandosi come altre volte piuttosto confusionario.
MISTER CASERTA: 4.5 Mezzo voto in meno per l’episodio dell’incredibile espulsione, non soltanto per quanto avvenuto nel dettaglio con Di Mario ma anche per il segnale di poca serenità dato alla squadra. La gara non era iniziata male, ma dopo lo svantaggio gli azzurri si sono letteralmente sciolta come neve al sole. Alcuni cambi operati nella ripresa sono stati poco convincenti, arriva un pareggio che ci lascia in bilico.
voti totalmente a caso come al solito
Voti assurdi ma lo avevo scritto nella cronaca. Tutti 5.5 e 6 come da attese. Guarino 5.5? Moruzzi unico ad aver colpe sul gol? Ma che partita avete visto? Mamma mia….
Moruzzi e’ scandaloso e indifendibile
guarino 4 sul gol scansa come sempre,moruzzi sv non è un giocatore di calcio,cesay 4.5 non salta mai l uomo,nasti sv è nella squadra di moruzzi
ma non vi vergogna di questi voti
Elia se non sta bene e più scarso di Moruzzi !
Parla dello stadio lascia stare il gioco del calcio, non ci indovini neanche se la giochi dopo!
Io qui sono l’unico che negli anni ho dimostrato che quello che dico ha un resoconto …
non ho bisogno di approvazioni , io avverto prima !
Mah… Io salvo solo Fulignati e Shpendi, poi il resto sembravano a fare l’ennesima partita amichevole…
esatto
ora salvi fulignati perhce non si é preso gol.. ma non esce mai .. ma mai ..
Ho visto la partita in TV ed ho sentito il commento in diretta radio. Si sosteneva che eravamo tecnicamente superiori all’Entella. Ne siamo sicuri? Questo è il peggiore Empoli che io abbia mai visto in 50 anni. Scarsa la tecnica, grinta e carattere addirittura inferiori. Le pagelle, come al solito, rasentano un ipocrita 6 politico, andrebbero abbassati tutti i voti di un punto/1,5. Ma il peggiore oggi è stato il mister. Formazione iniziale sorprendente, con qualche giocatore ormai decisamente in declino, oppure mai veramente guarito. Ma Saporiti e, soprattutto Curto, erano disponibili? Anche i cambi non hanno convinto. Comunque, se proprio vogliamo dare dei voti, oppure stabilire chi si è distinto, purtroppo solo in negativo, farei 3 nomi: Fila, che non ha “retto” neppure un pallone, Moruzzi, con un errore letale, Guarino, che, come sempre, si è fatto “bruciare” a centro area ed ha concesso all’attaccante di turno il goal. Dai, Filippeschi, entra e metti qualcuno dei tuoi gioielli!
sinceramente vi invito a rivedere la partita questi voti sono decisamente INDECENTI eccetto Sphendi e Fulignati sono tutti dal 4 allo 0….. soprattutto perché sembrava che non toccasse a loro…..trotterellavano……uno spettacolo disgustoso
fulignati 6 moruzzi 3
Lovato 6
ebuehi 5,5
guarino 4,5
haas 5
yepes 5
ghion 5
fila 3
shpendi 4,5
magnino 6
Nasti 4
ceesay 3
candela 5
bianchi 4
Elia?…
Elia il peggiore in campo …
se non sta bene e più inutile , giocatore troppo leggero , non sa difendere non basta un po’ di velocità , non ha tiro e per il ruolo che ha non si capisce quale e non segna ,non difende …
lo ridico l’unica vinta non c’era…
Mezzo voto in meno a Yepes Guarino Ghion Nasti e Ceesay. Fila e Moruzzi giustamente i peggiori in campo…mezzo voto in più a Elia Lovato e Magnino.
Caserta indifendibile… 4 secco….Questa è una squadra sicuramente scarsa ma nata per difendere a tre e il mercato di gennaio non ha cambiato questa cosa… cosa gli salta in mente nella partita decisiva di mettere la difesa a quattro. Capisco il basso livello del materiale a disposizione, ma almeno metti in campo la squadra con un minimo di logica.
Io la squadra a fine partita l’ho comunque applaudita perchè l’impegno c’è stato, ma le qualità sono quelle che sono cioè meno che mediocri ed è inutile fischiare chi è mediocre, perché se lo fischi non è che diventa bravo: resta quello che è.
Le colpe sono di chi ha costruito la squadra. Sarebbe interessante sentire dal Pres cosa ha visto in ogni singolo giocatore acquistato in estate per autorizzarne l’acquisto con un monte ingaggi totale che non rispecchia minimamente il valore mediocre della rosa. Io in questa squadra continuo a non vedere il pres.
Comunque oramai è quasi finita Mi auguro che la proprietà abbia voglia di ripartire dalla Serie C e non cominci con la tiritera che hanno bisogno di aiuto che sono soli che non riescono perchè i soldi per fare la C ci sono resta da capire come spenderli. All in per cercare di risalire subito oppure costruire squadre da medio alta classifica in attesa di qualche aiuto esterno
fulignati 6
moruzzi 3
Lovato 5,5
ebuehi 5
guarino 4
haas 5
yepes 4,5
ghion 4
fila 3
shpendi 5,5
magnino 6
Nasti 3
ceesay 3
candela 5
bianchi 5
Elia?…
Pagelle anche stasera assurde. Ma che avete paura non vi facciano entrare più allo stadio? Ripigliatevi….
Incaponirsi con Yepes e Ghion è diabolico ma onestamente dopo 35 partite, 3 allenatori circa 7 moduli cambiati ( 3421-3412-352-433-442-4212- 4231) , 2 direttori ….20 giocatori ruotati ogni volta chi scende in campo speri che sia sostituito da uno in panchina ….ad oggi dobbiamo sperare di fare il play out , perché non capisco come possiamo salvarci….e detto da me sono un inguaribile ottimista anche nei tempi più bui…..
Questa squadra è così terribilmente scarsa che avresti sperato di averla come L Entella
Fulignati 6
Moruzzi 4
Lovato 6,5
Ebuehi 5,5
Guarino 5
Haas 5,5
Yepes 5
Ghion 5
Fila 4,5
Shpendi 5,5
Magnino 6,5
Nasti 5
Ceesay 5
Candela 5
Bianchi S.V.
Elia?…
O a tutti per la stagione e per la retrocessione. Finisce il calcio a Empoli.
una volta tanto sono d’accordo con Enrico, Elia è un giocatore che se non in condizione e se non messo in campo con uno scopo è inutile , non gioca con la squadra non tira , trotterella e finisce di perdere palla incaponendosi nei dribling…poi sento l’intervista di Caserta che dice che lo ha preferito a Saporiti ..e capisco tante cose …cosa hanno in comune Saporiti ed Elia? ..e perchè non possono stare in campo insieme ..bisognerebbe che Caserta c’è lo spiegasse …non ho visto un angolo battuto a modo ne tanto meno una punizione e sottolineo anche che è inutile avere in campo 3/4 punte se non hai l’assist-men , una volta tolto anche Elia chi sperava che le servissero le punte ?…Ceesay?, Magnino o Ghion ?….ora abbiamo una squadra oscena e non ci piove ..ma con l’arrivo di Caserta abbiamo toccato il fondo anche in Panchina …Pagliuca era Herrera in confronto!!!
Peppo Elia più Saporiti più 2 attaccanti non ci possono stare insieme. O giochi ad una punta sola oppure Saporiti ed Elua insieme non li puoi mettere.
Infatti, io mesi fa auspicavo l’albero di Natale, 4-3-2-1. Ha messo dentro tutti, perchè non Saporiti. E Curto? E’ ancora peggio della “banda del buco”? Con questi 3 allenatori, siamo passati dalla padella, alla brace, alla bara. E’ anche vero che a loro è stato consegnato un gruppo totalmente inadatto, le “gemme di Gemmi”. Andremo in C, direttamente o dopo spareggio? Onestamente, c’è qualcuno, da 4 mesi, peggiore di noi? Non ci vuole Marzullo per darsi una risposta. C’è tanta amarezza, fa male, poi però pensi che nel calcio, come nella vita, gli errori si pagano, e poi che, ogni anno, in ogni campionato, qualcuno deve pur retrocedere. La mia speranza, anzi, la pretesa dei tifosi, deve essere quella di non fare la fine di Chievo, Carpi e Siena.
Ti pare poco?
È il non gioco di squadra e la poca organizzazione che fa enfatizzare la poca qualità ed il fare quasi sempre scelte sbagliate ed il non saper rimediare agli errori. Ha poco senso commentare i singoli voti…quando è finita la fortuna del girone di ritorno si è piano persa la convinzione e la fiducia e con la paura addosso si è vinto solo giocando 80 minuti con un uomo in più con il Pescara. Ora è bigia tendente al nero la situazione e ci possiamo salvare solo per disgrazie altrui che temo non ci saranno.
…la fortuna del girone di andata
4,5 caserta se lo merita non per l’episodio perchè capita ma per aver tolto Elia e Sphendi per Bianchi e Cessay, i giocatori non ci credono più nella salvezza partendo da Fulignati.
Elia il peggiore in campo giocatore che fa retrocedere le squadre un nulla in campo …
o sta al 100% allora forse con la velocità passa qualche giocatore , ma poi non sa difendere , non fa gol ma per 2 cross ogni morto di papà, via giù il calcio e un’altra cosa ,!
È tutto l’anno che date voti di questo genere. E che si addicono ad una squadra di metà classifica.
Abbiamo fatto si e no 2 tiri in porta.
andremo diretti in serie c..forse solo qualche ultras con il cervello offuscato puoi pensare di rimanere in categoria..le pagelle smettete di farle..solo voto 0 alla propieta che ha contribuito a questo scandalo calcistico con il peggior Empoli mai visto..con un centrocampo con Yepes e Ghion da eccellenza..unica speranza che questa propieta si Levi subito dai Co…..ni
Stampa empolese complice. Non é possibile che dopo una situazione del genere e una gara del genere P E se ne esca con questi voti. Ma avete paura chea società non vi faccia più entrare allo stadio? Non si spiega altrimenti. Ale ssio ripigliati per favore
Quelle in cima alla classifica le stanno vincendo tutte e l’Avellino lotta ufficialmente per i playoff: sarà retrocessione diretta. Prima lo accettiamo e meglio è:
3 allenatori
2 direttori sportivi
Sostegno incondizionato e commovente dei tifosi
Difesa a 3
Difesa a 4
Contestazione dopo Padova
Ritiro di 4 giorni
Nulla, encefalogramma piatto. Giusto retrocedere.
Anche oggi i grandi DE che a fine partita fanno gli applausi e cantano “ dai ragazzi noi ci crediamo”, io non so se lo fate apposta se avete qualche torna conto oppure semplicemente non ci arrivate. Omuncoli che prendono stipendi a 5 zeri che vi stanno prendendo per i bassifondi. Questi vanno presi a pedate nei garetti
Desperados di nome e di fatto ,sono più ultras in tribuna che loro , gli unici che applaudono, a questo punto o non capiscono la situazione o veramente c’è un tornaconto dietro non ci sono spiegazioni, alle prossime partite possono regalare anche i biglietti ma a parer mio squadra e società si meritano il niente, stadio vuoto .
Mi ero ripromesso di non commentare i singoli voti, ma ora non esagerate su Elia, come leggevo esagerazioni sul decantarlo fino a qualche partita fa, ricordiamoci che non è al meglio fisicamente, cosi come Shpendi e cosi come Ghion.
Ragazzi è l’insieme che non funziona, come si dice in tanti se si gioca con nanetti a centrocampo è difficile avere solidità, terzini che spingono solo perchè gli avversari concedono campo perchè ritenendoli innocui tendono a stringere al centro e pochi movimenti senza palla che portano ad essere prevedibili vuol dire che in 9 mesi e mezzo i vari allenatori non hanno saputo amalgamare e dare un minimo di gioco che potesse andare a mascherare i difetti. Gestione dei cambi anche ieri non ottimale perchè non è pensabile non mettere Saporiti anche in corso d’opera quando sono usciti Shpendi ed Elia con le motivazioni addotte nel post partita di Caserta. Tanta confusione e dimostrazione che Caserta è il peggiore dei tre allenatori avuti quest’anno.
Io non dico nulla, fate vobis.