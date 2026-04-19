Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 1-1 nel match interno con l’Entella

FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol di Guiu originato da un folle retropassaggio indietro di Moruzzi. Per il resto svolge al meglio l’ordinaria amministrazione, facendosi trovare pronto nelle uscite fuori dall’area.

EBUEHI: 6 Cresce nel corso della partita come i compagni, dopo l’uscita di Moruzzi viene spostato a sinistra. Si propone in maniera positiva mettendo sul piatto della bilancia corsa e fosforo.

GUARINO: 5.5 Non sempre preciso e puntuale negli interventi. Anche lui viene coinvolto nel blackout che genera il vantaggio dei liguri. Si intestardisce in lanci lunghi poco sensati.

LOVATO: 6 Toglie le castagne dal fuoco in alcune circostanze vincendo i duelli con gli attaccanti ospiti. Prova a far valere la sua stazza fisica sulle palle inattive, nel primo tempo Del Frate gli nega la gioia del gol.

MORUZZI: 4,5 Colpevole in maniera pesantissima sul gol dell’Entella. Tanti altri errori, sia nella gestione del pallone sia della fase difensiva.

CANDELA: 6 Buono il suo approccio sulla fascia destra appoggiando sistematicamente la manovra offensiva. Ingaggia duelli tutti sulla velocità con un cliente difficile sul piano della corsa.

MAGNINO: 6 Mezzo voto in più per il fondamentale gol del pareggio. L’ex Modena si inserisce con i tempi giusti raccogliendo il cross sul secondo palo di Shpendi. Per

YEPES: 5,5 Sicuramente fa qualcosa di più in fase di non possesso dove recupera alcuni palloni. In fase di possesso fatica un po’ senza mai trovare una giocata utile.

GHION: 5.5 Non aggiunge molto alla manovra azzurra commettendo numerosi errori in costruzione.

HAAS: 6 Uno dei migliori in campo lo svizzero riesce a dare il cambio di passo ad inizio ripresa. Parte da lui l’azione del pareggio di Magnino, anche lui in alcuni frangenti si mostra impreciso.

SHPENDI: 6 Lotta come un leone in quel primo tempo di nulla cosmico, l’unico a crederci assieme ai tifosi. Cala un po’ alla distanza ma la sua gara è encomiabile.

BIANCHI: SV

FILA: 4 Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Da dimenticare la sua frazione di gioco.

NASTI: 5 Non molto meglio rispetto al compagno con tutta la ripresa a sua disposizione. Finisce sovente in fuorigioco mostrando poca attenzione e lucidità.

ELIA: 5 Lo abbiamo invocato per tutta la settimana ma, forse, oggi ha tirato fuori la peggior prestazione stagionale. Molto male nel primo tempo, qualcosina di più nella ripresa ma senza incidere.

CEESAY: 5.5 Entra nella seconda parte della gara mostrandosi come altre volte piuttosto confusionario.

MISTER CASERTA: 4.5 Mezzo voto in meno per l’episodio dell’incredibile espulsione, non soltanto per quanto avvenuto nel dettaglio con Di Mario ma anche per il segnale di poca serenità dato alla squadra. La gara non era iniziata male, ma dopo lo svantaggio gli azzurri si sono letteralmente sciolta come neve al sole. Alcuni cambi operati nella ripresa sono stati poco convincenti, arriva un pareggio che ci lascia in bilico.