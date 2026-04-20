Riprenderà già quest’oggi il lavoro degli azzurri, all’indomani della gara giocata contro l’Entella. Non ci saranno giorni di riposo e si andrà avanti senza soste fino alla prossima partita, in programma sabato 25 aprile a Venezia. Il prossimo turno, sulla carta, si presenta estremamente complicato: l’Empoli farà visita alla capolista, una squadra che ha bisogno di punti per chiudere il proprio campionato e festeggiare la promozione in Serie A. Sarebbe però sbagliato affrontare la gara con lo spirito della vittima sacrificale, anche perché spesso sono proprio queste partite a regalare sorprese, con meno pressione e la possibilità di giocare con maggiore libertà mentale. Resta comunque una sfida difficilissima e le sensazioni che l’Empoli sta trasmettendo in questo momento non sono quelle di una squadra all’altezza. Un pensiero che nasce anche alla luce della partita disputata ieri contro la Virtus Entella, terminata 1-1. Un risultato che non può lasciare sensazioni positive. È un concetto già espresso più volte, ma inevitabile da ribadire: la gara di ieri andava vinta in qualsiasi modo. Invece l’Empoli ha permesso ai liguri di portare a casa un punto, nonostante fino a quel momento ne avessero raccolti appena sette in trasferta. Decisivo, in negativo, un primo tempo che non può che essere definito imbarazzante. Qualche spunto nei minuti iniziali, ma nulla che facesse pensare a una prestazione di livello. Poi, come troppo spesso accade, è arrivato il gol avversario, ancora una volta frutto di un errore grossolano. Nell’azione specifica si è probabilmente toccato uno dei punti più bassi della stagione: Moruzzi ha commesso due errori gravi nella stessa giocata, con Guarino poco reattivo a completare un quadro già compromesso. Non basta la reazione a inizio ripresa. Dopo il gol del pareggio, l’Empoli non ha mai dato la sensazione di poter completare la rimonta. Anzi, è stata l’Entella ad avere qualche occasione in ripartenza, senza però riuscire a concretizzare. Si ricorda solo un tentativo nel finale di Candela, ma senza creare veri brividi alla difesa ligure. Il giudizio complessivo resta quindi negativo. La squadra appare impaurita, timida e, a questo punto, anche limitata dal punto di vista tecnico. È inevitabile rivedere alcune valutazioni fatte in precedenza: la qualità che si pensava potesse emergere non si è mai realmente vista con continuità. L’errore principale resta di chi ha costruito la rosa, ma è chiaro che le aspettative iniziali erano ben diverse. Adesso, però, conta solo la realtà. Il pareggio lascia l’Empoli ancora, seppur di poco, sopra la zona rossa, con un punto di vantaggio proprio sull’Entella, che oggi disputerebbe il play-out. Ma il campionato non è finito e il calendario resta complicato, con tre gare difficili all’orizzonte, compresa quella interna contro un Avellino in piena corsa playoff.
La situazione è tutt’altro che serena. Le prestazioni non convincono e soprattutto manca continuità all’interno delle stesse partite. Questo genera preoccupazione e mette la squadra di Caserta davanti a un finale di stagione carico di tensione. Una tensione che ieri il tecnico calabrese ha palesato nella situazione in cui prende il rosso per aver strattonato un calciatore dell’Entella che voleva rimettere la palla in gioco non toccando però a loro. A preoccupare ulteriormente sono anche le parole dello stesso tecnico che, nel difendere il gruppo, ha parlato di massimo sforzo. Se quello visto contro l’Entella rappresenta davvero il massimo, allora è inevitabile che i dubbi aumentino. Però, dobbiamo anche avere la lucidità e, perché no, l’amore nel non doverci già rassegnare ad un destino che comunque è tutt’altro che scritto. Come detto, le difficoltà che ci attendono sono ampie, ma è tutto comunque da giocare, è tutto comunque da vivere e ci sono poi anche le sfide delle altre squadre che posso avere la loro determinanza. È un po’ il discorso specifico che andiamo a fare incentrato sulla gara di Venezia; sfida quasi proibitiva ma che sarebbe assolutamente sbagliato vivere e sentire come già persa in partenza. Lo stesso discorso, la stessa analisi va fatta per questo ultimo spicchio di stagione. I pensieri sono altamente negativi, c’è tantissima preoccupazione, ma ancora la squadra è viva da un punto di vista di classifica, ha ancora il famoso destino nelle sue mani e da questo dobbiamo aggrapparci, per forza di cose. sarebbe un errore clamoroso ammettere adesso una sorta di resa. È chiaro, e vogliamo ribadirlo con forza, che dalla gara di ieri non si salva praticamente nulla. Ed è altrettanto evidente come ci sia una certa distanza rispetto all’analisi fatta da Fabio Caserta nel post partita. Lui fa il suo lavoro, deve proteggere il gruppo, tenere compatto lo spogliatoio e difendere anche il percorso che sta portando avanti, sul quale non si discute per impegno e applicazione. Però, davanti a una partita preparata per tutta la settimana con richieste precise e accompagnata da una risposta straordinaria del pubblico, serviva tutt’altro. Empoli sportiva ha risposto in maniera encomiabile, portando allo stadio tantissima gente, al punto da rendere necessaria l’apertura della curva nord, cosa che non sempre accade nemmeno in Serie A. Di fronte a questo scenario, era lecito aspettarsi una prestazione e soprattutto un risultato diversi.
Anche analizzando le prove dei singoli, c’è ben poco che possa rasserenare. Si salva senza dubbio l’impegno di Shpendi, un giocatore che lotta su ogni pallone e che dà sempre l’impressione di avere un forte attaccamento alla maglia. Ci sono poi un paio di prestazioni al limite della sufficienza (Haas non dispiace cosi come Lovato e Magnino), ma nel complesso il quadro resta negativo, con alcune prove decisamente insufficienti. Moruzzi, già citato, ha responsabilità evidenti sul gol subito e ha disputato una partita complessivamente in difficoltà. In attacco, la scelta iniziale di Fila si è rivelata sbagliata, con una prestazione negativa sotto ogni aspetto. Allo stesso tempo, l’ingresso di Nasti non ha portato alcun contributo, con una presenza in campo praticamente nulla, spesso in posizione irregolare. Caserta sta provando diverse soluzioni e questo è evidente, ma al momento non si è visto quel cambio di passo o quella scintilla che ci si poteva attendere dopo il secondo esonero stagionale. Se si esclude la gara contro il Pescara, peraltro molto particolare perché giocata per lunghi tratti in superiorità numerica e unica vittoria ottenuta, il suo Empoli è sempre andato in svantaggio, riuscendo a recuperare solo quando il tempo lo ha consentito. Quando invece il margine si è ridotto, come a Genova e Padova, non è arrivata la reazione in termini di finalizzazione. Questo è un dato significativo. Si parla spesso di approccio, ma l’approccio non può essere solo fatto di intensità: deve tradursi in concretezza, in capacità di finalizzare, aspetti in cui questa squadra continua a mancare in maniera evidente. Adesso, però, si torna lì. Serve ancora far quadrato. Crediamo che in questo specifico momento sia inutile fare particolari tipi di contestazione, se non chiaramente un’espressione di insoddisfazione che crediamo debba essere onestamente giusta. C’è da provare a vedere se in qualche maniera questa squadra arriva in fondo, possibilmente evitando il play-out, magari in alternativa sfruttando anche quello. Fino a quando c’è vita, si dice, c’è speranza, e questo al momento, anche se può contrariare qualcuno, deve essere un po’ il motto che ci deve accompagnare. Fin quando il campionato non sarà definitivamente concluso. A quel punto, logicamente, si andrà a tirare una riga e si andranno a fare le valutazioni. Dovesse andar mai male, cosa che chiaramente non ci auguriamo, alla quale non vogliamo ancora pensare, ci saranno da fare tante serie considerazioni, e anche la rabbia pacifica sarà ovviamente esternata. Dovesse invece arrivare quello che ci auguriamo, crediamo che nel silenzio si debba salutare gran parte di questo gruppo e poi ripartire per il prossimo anno. Intanto avviamoci alla prossima puntata di questa difficile e complicata stagione.
Avete visto ieri sera a Foggia? Bisognerebbe fare a quella maniera! Ma i grande DE fanno gli applausi, ero più infervorito per gli applausi a fine partita che per la gara!
Servi di questa banda di omuncoli
ora farsi ammanettare e portare dentro per una partita di calcio lascialo fare a quelli di Foggia. Poi si può discutere su tutto ma non su quello.
Sull’articolo perdonami Ale.ssio, spesso sono d’accordo con te, ma sinceramente con questo calendario veramente c’è qualcuno che pensa di salvarsi senza i play out? Via. La cosa da dire è: speriamo a questo punto di farli gli spareggi perchè non ti si è liberato nemmeno lo slot Avellino che ora lotta x i play off e quindi non verrà a Empoli in ciabatte. Quindi ad oggi siamo al 60% retrocessi e al 40 ai play out, Per il resto son solo pie illusioni o miracoli
Ammanettare no, ma sicuramente andrebbero rincorsi!
a Foggia questo hanno fatto. Invasione di campo a Monopoli, arresti e uno addirittura ammanettato in diretta. Non credo sia roba da furbi.
hai detto bene…
Io ho sentito solo fischi e parecchi buuuu,dov’eri,in maratona superiore?Lì ci sta..
cmq la diri genza pensava di costruire il centrocampo della B intorno a belardinelli, che e’ finito in panchina pure a reggiana!!!
attacco basato su uno sempre infortunato e bomber nasti, che ogni anno fa al massimo 3 gol…se non c’erano i soldi per fare una squadra a modino, almeno veniva alla redazione di pianeta empoli o la nazione e lo diceva a tutta la piazza, invece di fare le dichiarazioni in pasticceria (fra qualche anno pubblicheremo il libro “i discorsi della pasticceria”).
su questo piano qui siamo come le squadre rette dai fondi americani, con la diri genza che non si vede e non si sente… altre 3 partite e questo strazio e’ finito!
fa altro che bene un po’ di serie c e’ quello che hanno voluto non vi disperate a gennaio c era il tempo di rimediare , invece di pagare 3 allenatori e’ 2 direttori spendevi un milioncino ed andava tutto a posto , basta chiacchere diciamo le verita’!!!! tutto sbagliato da 2 anni
Te non hai capito… se si retrocede si finisce in eccellenza
bravo!! un po’ di serie C, non l’hanno mica capito che con la serie C il calcio a Empoli è finito….poi c’è l’Eccellenza e la Promozione!!
non importava spendere perche’ lo hanno fatto ma molto male ( monte ingaggi da 6′ posto ) , ma prendere in prestito 3 giocatori alla Magnino anche dalla lega pro ( vedi i giocatori dell Entella ) e non il nulla come Romagnoli , Candela , Fila.
sommato al fatto che gia’ avevi visto e bene dove avevi i problemi ,
c’era pieno di mestieranti di B da prendere a gennaio , ma la presunzione del girone di andata a 27 punti , il senso di infallibilita’ , la testa a vendere la societa’ e poi prendere Dionisi ( consigliato / imposto da un procuratore ) ha Illuso di poter essere da play off e non da play out quale se fortunati faremo
ma questa del monte ingaggi da 6th posto e’ un indicatore sbagliato, c’era da fare una squadra intera ed essendo stata fatta di quasi prestiti, hai dovuto dargli stipendi alti per convincerli a venire! se i i giocatori fossero stati comprati, vedrai che la costruzione della squadra sarebbe costata molto di piu’, pagavi meno di stipendio ma pagavi il cartellino! alla fine e’ stata scelta la strada piu’ economica!
traduco hai fatto uno strazie…hai preso dei sopravvalutati , sovrappagandoli per fare un rabbercio di squadra .
ci sarebbe da capire chi avrebbe voluto Pagliuca , chi hanno preso con Gemmi , chi era disponibile a venire….dei mezzoni mercenari senza anima ne dignita’
Ragazzi ma qua molti di quelli che commenteranno facevano i salti di gioia ad agosto e parlavano di playoff. Quinto monte ingaggi della B, squadra zeppa di prestiti giovani che dovrebbero essere quantomeno decenti, qualcuno pure in ottica nazionale. Non si spiega questa involuzione, detto questo non retrocediamo ma giochiamo i playout probabilmente, la domanda è come. I nostri ultras? Da salotto. Stampa? Velo pietoso, a partire proprio da P E. Ma avete visto i voti ?
L’involuzione della squadra e’ la cosa piu’ preoccupante denota un gruppo sfaldato…non coeso inutile dirlo…non si ragiona da squadra e non ci sono leader questo e’ evidente anche nelle proteste… il rigore non dato a padova era da circondare l’arbitro ma e’ finito a tarallucco e vino…
L’involuzione e’ dettata anche dalla paura e ci posso anche credere ma secondo me qui non vede futuro nessuno e progetto ancora meno quindi come si suol dire hanno buttato il cappello per aria…e’ da novembre che dico che deve giocare la primavera…con la fame vinci o almeno entusiasmi…con gli atteggiamenti di ghion nasti ceesay ilie devo continuare….e’ giusto protestare e non applaudire
L’allenatore non lo giudico e non lo conosco dico che con pagliuca almeno tiravi in porta…ma prendevi le imbarcate…con dionisi non prendevi le imbarcate ma non tiravi in porta…con Caserta non tiri e pigli gol…fate voi
Ma quando dici che doveva giocare la Primavera (2) lo dici così per dire o ci credi veramente?…perché se ci crede veramente c’è da preoccuparsi!
Ci credo veramente i soldi hanno rovinato il calcio gente come abbiamo in rosa non avete capito che l’eta si e’ abbassata se non li fai giocare in prima squadra vanno via come ad esempio Baralla…..continua a sperare che ti salvi ilie nasti cesay e tutta la combriccola vedrai come si ride…e ti ripeto campaniello a Fila gli fa un cu lo cosi
C era anche molta fiducia nel lavoro della società. Di una squadra brava da sempre a ripartire con i giocatori giusti, ovviamente non è andata così, ma l entusiasmo ci poteva stare.
Una volta…ormai da anni non è più così
il play out 15-22 maggio di venerdi gia’ li stona di feriale,te lo puoi giocare solo da quintultimo e con una squadra in cui sei in vantaggio negli scontri diretti che è il bari,se sfanghi 2 pareggini forse………
Ieri allo stadio c’erano 7.666 spettatori, in Serie B contro l’Entella. Se consideriamo che Empoli conta 49.526 abitanti (dato ISTAT), significa che circa il 16% della popolazione era sugli spalti. È come se, per una partita della Fiorentina, ci fossero oltre 58.000 spettatori.
Al di là delle scelte tattiche — ero tra i più convinti sostenitori della difesa a quattro, ma è evidente che questa squadra prenderebbe gol in qualsiasi assetto — e al di là delle antipatie personali, il problema è un altro.
Pagliuca, Dionisi e Caserta, al di là dei risultati, hanno fallito soprattutto in una cosa: non sono riusciti a creare un gruppo, né a compensare i limiti evidenti della squadra.
A questo si aggiunge una società distante, superficiale, spocchiosa. Una dirigenza che sembra vivere altrove, lontana dalle difficoltà e dalle responsabilità: un presidente ormai disperso negli anfratti di Monteboro e una vicepresidente che festeggia le gesta dell’Arezzo, con addosso la terza maglia di quest’anno, mentre mangia un carpaccio di cinghiale nello sky box dello stadio.
Eppure, ieri c’erano 7.666 persone allo stadio. Persone che meritano una cosa sola: rispetto.
Rispetto perché hanno perso soldi, tempo, energie e neuroni.
Perché nel calcio si può vincere, perdere o pareggiare. Ma quello che si è visto ieri — l’ennesima prova di disinteresse, disorganizzazione, avversione e mancanza di rispetto verso chi continua a esserci — è l’ennesima dimostrazione di cosa sia diventato questo baraccone societario.
Ragazzi, mettetevi in testa una cosa: se si retrocede, a luglio ci aspettano a Firenze. Sì, ma al tribunale fallimentare.
Vergogna.
i dirigenti capaci intorno al pres sono stati silurati e i risultati si vedono,i parenti stanno banchettando?vero,fuori ambiente chi se li calcola!sara’ preferibile una lega pro col posto sicuro in societa’?forse,fallimento?speriamo di no,ma sara’ dura reggere monteboro e il settore giovanile.la speranza?i giovani vincitori del campionato primavera e come mister un ex legato ai nostri colori(bianconi-romagnoli?tonelli?busce’ o addirittura filippeschi?)futuro nero nero come il c..o di un n…o!!!!!!!
7.500 sono quelli che fa il Mantova tutto l’anno e no a 2 euro e gli under 14 gratis …
ma perché non dici l’incasso ?…
e ha ragione vi meritate la serie C a vita …
maledetti doppioni senza appartenenza!
Siete di una vergogna senza limite .. .
ma li hai visto poverini portati a forza dai vecchi ma della partita non gliene frega nulla a cantare siamo talmente menci che mi tocca cantare a me a 50 anni!
maremma impestata !
Sono mesi ormai che facciamo ridere, la “goal collection” delle reti subite è roba da oggi le comiche. Con questo calendario e la garra che ci mettono quelle sotto, ragionevolmente andiamo giù diretti, poi se per errori altrui facciamo i play-out è solo un prolungare l’agonia.
La cosa più inspiegabile, per me, restano gli applausi degli ultras di ieri sera; mentre tutto lo stadio fischiava e imprecava dopo l’ennesimo scempio, questi incitavano.
Speriamo che la Lega Pro sia fattibile e con un repulisti generale, ormai possiamo augurarci solo questo.
gli ultras hanno fatto bene, contestare questa squadra non serve a nulla perché non genera nessuna reazione positiva
Pensa te pure bene hanno fatto? Che schifo. Ultras Empoli osceni
Comunque in tanti di questo portale dovrebbero metterci la faccia e dire che hanno sbagliato.
Primo, essere presuntuosi e superiori con Pagliuca, che col senno di poi era l’unico allenatore in grado di tirar fuori qualcosa a questa squadra o almeno gli dava 2 pedate e tutti eravamo contenti.
Secondo, i fautori della difesa di 4. Tutti i problemi erano causati dalla difesa a tre e tutti gli allenatori non ci capivano una cippa. Forse adesso capite perchè siete qua a commentare invece di essere ad allenare.
Nessuno e dico nessuno a capire che è la rosa pessima il problema di questa squadra e di come l’hanno amalgamata male. Ieri sera ho invidiato certi giocatori dell’Entella e dico tutto.
Detto questo, non capisco cosa sia successo a Saporiti. Non vorrei avesse litigato con Caserta. Con i 20 calci d’angolo e punizioni di ieri, tirate tutte malissimo, non faceva comodo uno come lui? Almeno l’ultima mezzora non poteva entrare al posto di un cc e fare il 4231?
Io sono il primo a mettere la faccia hai ragione…sono stato e sono tuttora contro gli Atteggiamenti di pagliuca…all’interno della partita come quella con il monza e via dicendo….al netto di questo credo lo sappia anche lui puo’ essere un buon allenatore….
Anche io la scelta di Caserta la vedo assurda serviva un vecchio volpone no lui
Moruzzi la combina davvero grossa, ma avete notato la reattività dei 2 centrali difensivi? Quella palla andava aggredita e rinviata e invece le belle statuine (ormai terrorizzate da qualsiasi spiovente in area) si sono fatte anticipare dalla punta. Punta dell’Entella eh. Andate a leggere chi sono le punte del Venezia, dell’Avellino e del Monza e tiratene fuori le conclusioni….
tiro la conclusione che passare alla difesa a quattro è stato un autentico suicidio
…infatti con la difesa a 3 avevamo fatto dei grandi risultati…..
se ci giocavi ancora invece di prendere 1 goal a partita ne prendevi 3 ed eri ultimo.
abbiamo cambiato 7 moduli con 3 allenatori ….SETTE moduli…. e te li elenco
3421
3412
352 ( 3511 anche )
433 ( 4321 anche )
4312
442
4231
tutto il panorama tattico abbiamo usato
risultato …..adesso perdi con goal dentro gli 11 metri spesso di testa su cross e da seconde o terze palle….prima prendevi le imbarcate verticali o ti arrivavano 1vs1 sempre con ripartenze appena perdevi palla.
il risultato finale non e’ cambiato purtroppo …prendi sempre goal
Il risultato finale è che adesso sei quart’ultimo. Con Pagliuca eri 10°.
Li dovevi capire che per la rosa che abbiamo era già oro colato essere li.
Io ripeto e li dirò fino alla retrocessione. Non è un problema di modulo e di modulo in difesa.
E i numeri (non congetture) mi stanno dando ragione
Sai quante squadre dopo 10 giornate sono prime e poi retrocedono ..
stai a pensare a Pagliuca te ….i numeri tuoi valgono quanto quelli della schedina dell enalotto che non ha vinto
Infatti con il Venezia Secondo me la partita sarà chiusa a favore loro già nel primo tempo.
Con l’Avellino sono un più fiducioso perché con il raggiungimento della salvezza l’obiettivo l’hanno raggiunto e non credo si sbatteranno per fare un turno di play-off.
Con il Monza dipenderà da quanti punti gli servono per andare in Serie A. Se avranno bisogno di vincere anche in quel caso la partita sarà chiusa già nel primo tempo.
Bisogna vedere se a loro gliel’hano dato il premio per i playoff.
Spero sempre bastano 40 punti io penso più a uno spareggio con L’Entella …
per me ci si salva solo se si fa con loro lo spareggio …
Se pareggia col Padova sicuro al 95%…
poi a seconda di cosa fanno Bari -Entella …
per me vince facile il Bari sempre se non arrivi a 3 a 40 a quel punto lo prendi in tasca …
per la trasferta 100 volte meglio a chiavari,come risultati meglio bari sei in vantaggio negli scontri diretti,da quintultimo ti puoi salvare con 2 pareggini miseri miseri……..
Enrico l’ entella col calendario che ha fa sicuramente almeno 4 punti. Quindi a 40 è davanti a te. Te se fai lo spareggio lo fai o col Bari o col Pescara. Ma se. Molto se.
Haps Adorante Biasci Favilli Petagna e Cutrone: ma io chiedo, Romagnoli cosa è stato preso a fare? Farebbe peggio di Guarino? E Indragoli peggio di Lovato? Fo pe chiede.
Si sapeva che era fermo da un anno e quindi non poteva giocare. Sarà stato preso per fare spogliatoio ma non mi pare abbia funzionato.
soprattutto perchè di 3 allenatori, Curto non l’ha preso in considerazione nessuno? Come centrale al posto di Guarino, perchè come terzino non ci incastra niente. Possibile che con errori individuali cosi marchiani (Lovato compreso) nessuno dei 3 moschettieri abbia preso l’idea di metterlo dentro in una partita? Per Caserta non regge nemmeno il discorso ” Guarino deve giocare x forza” perchè se ogni partita beve e retrocedi Guarino vale vale quanto un anello di latta. Comunque la penso come S, la difesa a 4 che tutti abbiamo invocato sta dando pessimi risultati. Se anche Dionisi che l’ha sempre prediletta non si è mai azzardato a farla, vuol dire che non ci sono i presupposti per essa. A 5 i terzini sono più coperti, a 4 li mettano in mezzo, uno-due e bevute come birillini.
Sono davcordo con te a Carrara l’hanno messo in panchina molto probabilmente non abbiamo la stessa gente di campo e gli e’ un po’ che lo dico e’ finito tutto….procuratori e poca voglia di lavorare
Ti posso fare una lista di giovani che sono andati via da Empoli e che stanno facendo bene….
Ora con tutto il rispetto non credo assolutamente e mi ci gioco i Coglio ni che
Lauricella sia peggio di Moruzzi che Campaniello sia peggio di Fila e che Baralla sia peggio di Yepes ma mai ca zzo mai
David può anche essere vero quello che dici sui giovani ma tra la primavera e i grandi c’è un abisso. Seghetti e Tosto (che avevano assaggiato la prima squadra in coppa Italia anno scorso e Seghetti anche debutto in A) stanno annaspando a Livorno in C. Quindi non è facile buttare dentro ragazzi così, specie quando le cose vanno male. Poi sei una retrocessa dalla A, imposti la squadra con 5 6 primavera? Ora si dice, ma a luglio chi l’avrebbe accettato? quando nelle amichevoli estive (con ancora la squadra da completare) giocavano i ragazzi quanto abbiamo bubbolato? L’Entella in amichevole a Petroio in estate sembrava il Real Madrid.
la difesa a 4 andava fatta senza Elia l’ho detto 1.000 volte purtroppo tutte le volte che ha giocato lui se fatto cacare , guarda vaso l’unica vittoria senza lui poi , ok in 10 abbiamo subito ma almeno quel poco si era visto qualcosa poi la paura e prevalso , ma comunque si e portata in fondo…
giudicate solo da 2 giocate singole che poi cosa mai avrà portato mai , gol non me fa cross li può fare chiunque , non sa difendere , non vince un contrasto ragazzi non so discute se ha qualità o meno , si discute serve a questa squadra , e serviva uno alla Gyasi? certo ora serviva Vincere ma con una alla Gyasi avevi quei 3/ 4 punti in più una tra Sampdoria , e Padova l’avevi pareggiata… se non entrambe …
Beh, a Catanzaro abbiamo perso, giusto?
Elia è uscito al 45° minuto – quel era il risultato in quel momento?
io penso che dopo catanzaro nella ripresa si è vista la partita fotocopia di quella a venezia in serie a che la ribalto’ pippo maniero,anche li voci su premi salvezza………..
In realtà a Catanzaro, durante il primo tempo, qualche giocatore dell’Empoli ha fatto una cosa che non doveva fare…e nel secondo tempo ce l’hanno fatta pagare. La partita si era già indirizzata e bastava fare il nostro.
Abbiamo i punti che ci meritiamo, sia chiaro, ma se pensiamo a quante partite abbiamo buttato letteralmente nel cesso (A Bari, a Catanzaro, in casa con la Carrarese e in casa con la Juve Stabia, ma anche a Palermo e a Frosinone, tanto per citarne qualcuna…), quando retrocederemo, potremo dire che abbiamo fatto tutto da soli.
…vedi quante vittorie senza Lovato anche …
il modulo doveva essere 4-3-1-2 Stop con Saporiti in campo … senza Elia perché non si regge in piedi ma come fate a non vedere dovete smettere di guardare le partite di spalle !
se mi dici Elia fuori se non sta bene d’accordissimo con te ma non a priori. Abbiamo poi sempre detto che Elia era sacrificato nel 352, ma a me pare chi abbia reso meglio che negli altri moduli. Nel 433 fatto ieri e a La Spezia sta troppo alto e non ha la progressione. In più Sphedi largo a dx non ci puole stare. Semo rovinati.
Massi ti rispondo qui perche’ di la non mi dava il rispondi….
Credimi sono fermamente convinto che la squadra primavera con Elia-Fulignati-Sphendi-
Si salvava a mani basse
Elia ha fatto 9 assist e 2 gol! Prova a levare 9 assist e 2 gol a questa squadra e avresti 15 punti, sapientone
Riferito chiaramente ad Enrico.
Girone di ritorno 10 punti di cui una vittoria e lui non c’era …
ma che ragiono a fare con gli zucconi!
Saporiti li faceva meno co sta ,ma più decisivi …
2 gol , ma dove va …
lascia stare il calcio e per tutti ma in pochi lo capiscono !
Enrico mi dispiace ma stavolta non sono d’accordo con te.
Prima eri tra quelli fissati con la difesa a 4. Poi i nani a centrocampo (e ieri c’era solo Yepes), ora la colpa di Elia.
Secondo me semplicemente è una squadra sopravvalutata e solo con un sanguigno come Pagliuca, riuscivi a tenere la tensione. Prendevi imbarcate si, ma almeno davi l’impressione di giocartela con gli altri.
Nel girone di ritorno io ho visto solo il seocndo tempo col Mantova, in cui abbiamo messo sotto la squadra avversaria. Col Catanzaro sono stati gli episodi a farci andare sullo 0-2. Col Pescara abbiamo fatto malissimo.
Poi sono d’accordo che nella mediocrità uno come Saporiti deve giocare sempre: Anche solo per battere angoli e punizioni che sono la nostra arma migliore in questo momento
Però Enrico la tua equazione non regge. 10 punti nel ritorno? Ma una squadra è di 25 giocatori, non solo Elia. Col tuo ragionamento allora, girone do andata 27 punti, tutto merito di Elia. Non funziona così. Né in un caso né nell’altro.
Era il momento di Saporiti doveva giocare lui Stop…
La “squadra”, nell’assoluta mediocrità di questa decadente serie B, poteva anche assestarsi. Lo dimostra il fatto che riesce anche spesso a pareggiare, e quando perde, perde sempre di un goal, pur subendo quasi sempre il ritmo superiore degli avversari non ha mai preso imbarcate. Bastava poco, veramente poco, per salvarsi. Bastava investire 4 milioni, 2 acquisti di categoria e 2 prestiti e rifare da capo il centrocampo: sta lì il problema. Questa storia di questa stagione mi ricorda un conoscente che per non spendere 7.000 euro a rifare un tetto e rimetterlo in sicurezza si è trovato il tetto crollato , il salotto a cielo aperto, la casa inagibile per oltre un anno e 70.000 euro di danni.
Col nostro branco di polli, ogni risultato con un passivo inferiore ai 6 goal sarebbe comunque un grande risultato. Giochiamo contro una squadra galvanizzata spinta dal pubblico, con l obiettivo della serie A. Quindi, tra la serie A e il Venezia, c è di mezzo il nostro branco di polli. Come andrà a finire? Il 6 a 0 sarebbe soddisfacente per noi, sopra i 7 goal di scarto potremmo cominciare a storcere (un po’) la bocca. Sopra i 10 goal di differenza qualche timido fischio ci potrebbe stare, anche se onestamente spero ci vadano senza tifosi al seguito.
il venezia ha una cosa che noi non abbiamo, una proprieta’ con i soldi! la ruota gira e ora siamo noi quelli con la testa in giu’!
Per me non e’ questione di Soldi…certamente aiutano diciamo che per fare la serie A diventadifficile….ma per fare la serie b contano il giusto guarda quanto hanno speso Samp e Spezia e sono in fondo come noi….
Conta quello cheba Empoli non c’è piu’ credetemi se ve lo dico…Enrico e’ fissato con lo stadio io con la gente di campo…non ce ne piu’ una a Empoli e vi faccio anche una previsione sul settore giovanile…sara’ sempre peggio sono allo sbando anche li…l’unica cosa che regge e’ il nome che ancora un po’ di gusto lo da…
Ma parlate con gli allenatori dei settori giovanili della Toscana e poi mi dite
Se ci fate caso, l’Empoli prende gol solo da cross: mai da un tiro da fuori, ma a seguito di una triangolazione in area….Solo ed esclusivamente da cross aerei. Oggi coi match analys ci conoscono tutti e basta buttare dentro la nostra area una dozzina di cross a partita e prima o poi il gol ce lo fanno.
corretto e la cosa assurda e’ che non hanno posto rimedi a questo , CURTO centrale e GUARINO in panca ?
perche’ non credo che non lo sappiano ma continuano a mettere il capo sotto terra .
La nostra è una squadra squallida…. la peggiore degli ultimi 35 anni…. giocatori mediocri, anche quelli che pensavo avessero qualcosa (Elia, Shpendi, Lovato e Fulignati) …..è una pena infinita venire a vederli…. è stato sciupato in un solo colpo quello duramente costruito in anni…. anche la tifoseria veramente imbarazzante!!!! Non si salva niente, spero solo che questa agonia finisca presto.
Unica consolazione…. tra poco non vedremo più questi pseudo-giocatori!!!! e non li vedremo più a Empoli!!!! Menomale!!!!
Lovato era meglio braccetto. Da quando fa il centrale è da mettersi le mani nei capelli. Guarino è palesemente acerbo, eppure ha giocato metà campionato anno scorso a Carrara e tutto il campionato con noi.
Guarino è semplicemente sopravvalutato e il famoso amico di procuratori, che hanno rovinato Empoli negli ultimi anni.
Lovato può giocare centrale, ma nella difesa a 3 con a fianco Curto e Obaretin/Indragoli marcatori a uomo.
si ha giocato in una squadra amalgamata bene negli anni qui è un accozzaglia in cui non farebbe figura neanche cr7!
Cocchi guarda che il secondo tempo è stato decisamente peggio del primo.
Nel primo tempo gli ultimi 20 minuti sono arrivate più occasioni.
Il secondo pareggi subito e poi, causa anche caserta, non hai creato più nulla.
ma infatti, il primo tempo è stato assai più dignitoso del secondo, al netto dell’errore tecnico sul gol preso. È molto più grave non aver creato più niente dopo il gol del pareggio
anche per me il secondo è stato imbarazzante, nel primo dopo essersi ripresi dal gol preso almeno (dico almeno) 3 palle gol le ha create. Nella ripresa sulla parità ritrovata dovevi metterli ai paletti. Invece non hai nemmeno sfruttato il pareggio arrivato subito alla prima occasione. Da li 0 tiri in porta.
Per una volta, concordo al 100% con Andre. Dal momento dell’espulsione del Mister (62° minuto) non abbiamo praticamente più tirato in porta, a parte quel tiro sbilenco finito a lato al mnuto 86 (non ricordo se di Ghion o di Candela).
Il secondo tempo è finito nel momento del nostro pareggio.
Se questo pseudo allenatore non viene ESONERATO non vado a Venezia e mi dispiace dirlo !!!!!!
Sono d’accordo….. ma mandiamo via anche l’incapace del DS….
Un dubbio atroce mi attanaglia in caso di Lega Pro
Ma la presidentessa andrà a lavorare un giorno in vita sua ?
Secondo me il paracadute se si va in lega pro raddoppia come il gratta e vinci
io posso avere l amaro in bocca se penso, all’inizio del match, di essere piu forte dell’entella.
quindi é una questione di base.
la realtà ti dice che delle 22 squadre di serie B, tu non sei piu forte di nessuna, nemmeno del Sud Tirol, del Bari o della Reggiana.
pertanto, per la nostra infima qualità, ieri, per come si era messa la partita, é un punto preso.
poi, si apre invece la finestra sullo schifo di squadra che ci ritroviamo..
Moruzzi é gia di suo penoso, figuriamoci con la maschera
Guarino forse a Pontedera potrebbe essere titolare inamovibile
Ebuhei se non fosse per il contratto con l empoli, a ques ora giocherebbe in serie B svizzera
Ghion ha raggiunto il record: in 30 minuti non ha fatto una cosa giusta
Nasti lo vedo bene in Kings league a battere il rigore presidenziale al posto della satta
Fila da come statico al massimo puo fare la boa a pallanuoto
devo continuare oppure cio fa capire in che reale situazione siamo? altro che amaro in bocca.. qui si é gia digerito da giorni
Questa è la verità.
L’unico migliorabile secondo me è Moruzzi. Che ha una discreta gamba, ma difensivamente in questo momento è ancora da Lega Pro. Quindi sta molto meglio nel 352.
Quando di un calciatore si prospetta un buon futuro perché “ha gamba” si capisce per l’ennesima volta del perché il calcio italiano è scarso tecnicamente.
E la colpa è anche dei tifosi che si accontentano di vedere certi spettacoli e si esaltano per così poco…
Moruzzi è scarso tecnicamente, non ha i fondamentali.
Sai cosa vuol dire scarso tecnicamente?…
aggiungerei yepes perde 200 palloni,bianchi ha giocato 5 gare negli ultimi 5 anni obaretin braccia rubate all’agricoltura,romagnoli ex giocatore,ilie la carla fracci,ceesay il testimonial delle gomme da masticare,guarino il palo dell’enel………ancora?
Vabbeh, almeno Romagnoli esentiamolo dalle critiche, dato che comunque non ha messo piede in campo…
PROVOCAZIONE:
Visto che siamo praticamente spacciati (le prossime avversarie non ci regaleranno niente), vista la mancanza di grinta dei giocatori (hanno dato il massimo) ed aggiungerei, vista la pochezza della prima squadra, se nelle prossime tre partite si facesse giocare la Primavera? Secondo voi possono fare peggio?
si
Li possiamo applaudire, li possiamo contestare, li possiamo ignorare gli possiamo tirare pomodori marci e uova. Ma se i giocatori sono questi c’è poco da fare. Senza palle, senza un minimo di dignità nell’ indossare la casacca azzurra.
si, ma un ti nascondere che cio’ da desinare anch’io
ffref puo esser tutto vero quello che dici ma spesso capita che un giocatore che vale 70 rende 110 ..quest anno invece a parte shpendi e fulignati tutti gli altri hanno reso il 50 per cui neanche il 70 che valevano ..il tutto per troppi cambi allenatore, difesa mai registrata come si deve ecc ..spesso si vedono squadre mediocre che rendono molto e squadre coi calciatori migliori rendere poco basta vedere la fiorentina quest anno..anche li dovuto piu alla testa che ai piedi.. noi uguale quest anno non si è mai visto veramente pigiare sull acceleratore ma sempre a filo di gas ..basta un cross e una palla buttata nell area per mettere in crisi tutto il reparto difensivo ..ora saranno amche scarsi ma sicuramente non concentrati…è mancata la figura del presi”dente che li richiama , del direttore sportivo molle poi sostituito dei 3 allenatori che di tre non ne hanno fatto uno ecc ..un insieme di cose che hanno fatto rendere i calciatori sicuramente gia mediocri ben al di sotto della percentuale di resa .perche altrimenti sempre con gli stessi calciatori almeno 6 punti in piu si avevano e si era gia salvi..
guarda roberto, io non mi addentro in dare colpe ad uno o ad un altro.. certo che quando fai un annata del genere le colpe sono per tutti..
pero, i segnali si vedevano gia in preparazione, gia dopo le prime giornate.
credo che il piu grosso disellineamento sia stato quello tra le aspettative (campionato tranquillo e possibilità di giocarsi i playoff) e lo stato dell’arte. perché questa “squadra” ha fatto schifo fin dall’inizio.. dal 15 agosto ad oggi ci sono gli stessi errori, le stesse disattenzioni sanguinose e giu via..
allora a gennaio (che secondo me é l’errore piu grave di tutti), ti siedi, mandi via tot giocatori, ne metti a sedere altri ed intervieni.
non si ricava l’oro dalle rape.. il guarino si siede, ebuhei lo regali se non te lo compra nessuno, mandi via uno dei due terzini sinistri e te ne tieni uno solo per far cosa ?? (per giunta scarso).
il centrocampo ad esempio.. si sapeva da agosto che era impresentabile e ballerino, ok prendi magrino.. ma tutti gli altri ? via .. via … e ne prendi 2 che sono pronti per la categoria…
anche a me piacerebbe avere una squadra di giovani, del vivaio che volano sulle ali dell’entusiasmo e senso di appartenenza.. ma non ci sono… é inutile continuare sempre con la stessa linea..
ma come si fa a mandare via gyasi,grassi,henderson?gli sostituisci con ghion ,yepes,belardinelli?un giocatore duttile come gyasi che gioca sia terzino esterno di centrocampo e punta esterna?un regista piu’ per la b come grassi,e un jolly sette polmoni come henderson?ma i che ti sei bevuto il cervello’
Chiedo..
Ma secondo voi sono scarsi e si risparmiano o scarsi ma si sbattono e corrono??Direte..e allora?
I risultato e’ i solito lo so..ma se sono SOLO scarsi ma si impegnano e si sbattono e’ inutile contestarli. E’ come se io so tirare SOLO le fucilate a un muro anche impegnandomi ai amssimo…e vengo brontolato perche’ un piglio i piattelli…se un so un so.
Se invece sono scarsi e si risparmiano allora labbrate..e’ ovvio,
Secondo me è colpa dei gufi
Sono scarsi tecnicamente nella maggior parte dei casi, con l’aggravante che qualcuno non si impegna come dovrebbe.
Campionato finito malamente, hai 37 punti, se va bene arrivi a 38, vai giù senza play out (che in ogni caso perderesti per le condizioni in cui sei)
Speriamo ci sia la forza di andare avanti, dopo 30 anni di soddisfazioni tra A e B, speriamo di ripartire da una C1
Siamo retrocessi nella settimana di Juve Stabia e Reggiana in casa, quando facemmo solo un misero punticino.
concordo! ora ormai è tardi. ci aspettano i derbies toscani con grosseto prato pistoia e siena
e Pianese a Piancastagnaio
Sale solo il Grosseto.
La Pistoiese l’ha buttata via ieri la possibilità di essere promossa.
mettere dentro curto saporiti degli innocenti ignacchiti dove non lo so ma a questo punto devi scegliere chi lotta di piu’,fuori i vari ebuehi nasti fila ghion yepes ritornare al 352 e perche’ no richiamare pagliuca,visto che ancora si potrebbe sperare nel play out!
Se si retrocede non ci si iscrive. Solo se arriva un benefattore e ci compra a gratis allora puoi fare la C altrimenti eccellenza con Grassina, Affrico , Figline e Signa.
A proposito ma lo stadio si fa da 18000 o anche meno? Chiedo per un amico.
io spero che almeno ci si iscriva,qualche soldino dalle vendite di guarno saporiti shpendi curto si dovrebbero fare.poi a quel punto ti possono toccare 400000euro rivernici il castellani avanzi la curva sud a ridosso della porta e ci piazzi intanto li,poi si spera di essere a posto per i prossimi 30 anni.
Non capisco se molti lo temono o lo sperano di retrocedere ….a leggere certi commenti viene da pensare questo
La gente e’ delusa Dippe…troppe cose non gli tornano…troppe scrivanie e poco sudore…
Il calcio e’ semplice…sto’ guardando Lecce Fiorentina….
Il lecce fa veramente ca ga re….ma gioca con uno spirito con una voglia che la gente riempie lo stadio….ci vuole poco per conquistare dei co glio ni come noi tifosi folli….questi ci hanno fatto contestare…cambiare 3 allenatori….non prendono un ammonizione ma che uomini sono????
Io sono convinto che l’Empoli andrà in C, ma non capisco su quali basi dite che l’Empoli non potrà iscriversi al campionato di serie C.
Non ha un bilancio economico da fallimento, ha una buona primavera (che ha un certo valore economico anche) ed ha qualche giocatore che potrà vendere tipo Shpendi o Popov per ricavare qualcosa. Certo, non potrà stare anni ed anni in serie C e si dovrà puntare a risalire il prima possibile. La società si ridemensionerà sotto molti punti di vista. Però insomma, dire che non ci iscriveremo mi pare esagerato. Poi vedremo eh…