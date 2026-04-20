Riprenderà già quest’oggi il lavoro degli azzurri, all’indomani della gara giocata contro l’Entella. Non ci saranno giorni di riposo e si andrà avanti senza soste fino alla prossima partita, in programma sabato 25 aprile a Venezia. Il prossimo turno, sulla carta, si presenta estremamente complicato: l’Empoli farà visita alla capolista, una squadra che ha bisogno di punti per chiudere il proprio campionato e festeggiare la promozione in Serie A. Sarebbe però sbagliato affrontare la gara con lo spirito della vittima sacrificale, anche perché spesso sono proprio queste partite a regalare sorprese, con meno pressione e la possibilità di giocare con maggiore libertà mentale. Resta comunque una sfida difficilissima e le sensazioni che l’Empoli sta trasmettendo in questo momento non sono quelle di una squadra all’altezza. Un pensiero che nasce anche alla luce della partita disputata ieri contro la Virtus Entella, terminata 1-1. Un risultato che non può lasciare sensazioni positive. È un concetto già espresso più volte, ma inevitabile da ribadire: la gara di ieri andava vinta in qualsiasi modo. Invece l’Empoli ha permesso ai liguri di portare a casa un punto, nonostante fino a quel momento ne avessero raccolti appena sette in trasferta. Decisivo, in negativo, un primo tempo che non può che essere definito imbarazzante. Qualche spunto nei minuti iniziali, ma nulla che facesse pensare a una prestazione di livello. Poi, come troppo spesso accade, è arrivato il gol avversario, ancora una volta frutto di un errore grossolano. Nell’azione specifica si è probabilmente toccato uno dei punti più bassi della stagione: Moruzzi ha commesso due errori gravi nella stessa giocata, con Guarino poco reattivo a completare un quadro già compromesso. Non basta la reazione a inizio ripresa. Dopo il gol del pareggio, l’Empoli non ha mai dato la sensazione di poter completare la rimonta. Anzi, è stata l’Entella ad avere qualche occasione in ripartenza, senza però riuscire a concretizzare. Si ricorda solo un tentativo nel finale di Candela, ma senza creare veri brividi alla difesa ligure. Il giudizio complessivo resta quindi negativo. La squadra appare impaurita, timida e, a questo punto, anche limitata dal punto di vista tecnico. È inevitabile rivedere alcune valutazioni fatte in precedenza: la qualità che si pensava potesse emergere non si è mai realmente vista con continuità. L’errore principale resta di chi ha costruito la rosa, ma è chiaro che le aspettative iniziali erano ben diverse. Adesso, però, conta solo la realtà. Il pareggio lascia l’Empoli ancora, seppur di poco, sopra la zona rossa, con un punto di vantaggio proprio sull’Entella, che oggi disputerebbe il play-out. Ma il campionato non è finito e il calendario resta complicato, con tre gare difficili all’orizzonte, compresa quella interna contro un Avellino in piena corsa playoff.

La situazione è tutt’altro che serena. Le prestazioni non convincono e soprattutto manca continuità all’interno delle stesse partite. Questo genera preoccupazione e mette la squadra di Caserta davanti a un finale di stagione carico di tensione. Una tensione che ieri il tecnico calabrese ha palesato nella situazione in cui prende il rosso per aver strattonato un calciatore dell’Entella che voleva rimettere la palla in gioco non toccando però a loro. A preoccupare ulteriormente sono anche le parole dello stesso tecnico che, nel difendere il gruppo, ha parlato di massimo sforzo. Se quello visto contro l’Entella rappresenta davvero il massimo, allora è inevitabile che i dubbi aumentino. Però, dobbiamo anche avere la lucidità e, perché no, l’amore nel non doverci già rassegnare ad un destino che comunque è tutt’altro che scritto. Come detto, le difficoltà che ci attendono sono ampie, ma è tutto comunque da giocare, è tutto comunque da vivere e ci sono poi anche le sfide delle altre squadre che posso avere la loro determinanza. È un po’ il discorso specifico che andiamo a fare incentrato sulla gara di Venezia; sfida quasi proibitiva ma che sarebbe assolutamente sbagliato vivere e sentire come già persa in partenza. Lo stesso discorso, la stessa analisi va fatta per questo ultimo spicchio di stagione. I pensieri sono altamente negativi, c’è tantissima preoccupazione, ma ancora la squadra è viva da un punto di vista di classifica, ha ancora il famoso destino nelle sue mani e da questo dobbiamo aggrapparci, per forza di cose. sarebbe un errore clamoroso ammettere adesso una sorta di resa. È chiaro, e vogliamo ribadirlo con forza, che dalla gara di ieri non si salva praticamente nulla. Ed è altrettanto evidente come ci sia una certa distanza rispetto all’analisi fatta da Fabio Caserta nel post partita. Lui fa il suo lavoro, deve proteggere il gruppo, tenere compatto lo spogliatoio e difendere anche il percorso che sta portando avanti, sul quale non si discute per impegno e applicazione. Però, davanti a una partita preparata per tutta la settimana con richieste precise e accompagnata da una risposta straordinaria del pubblico, serviva tutt’altro. Empoli sportiva ha risposto in maniera encomiabile, portando allo stadio tantissima gente, al punto da rendere necessaria l’apertura della curva nord, cosa che non sempre accade nemmeno in Serie A. Di fronte a questo scenario, era lecito aspettarsi una prestazione e soprattutto un risultato diversi.

Anche analizzando le prove dei singoli, c’è ben poco che possa rasserenare. Si salva senza dubbio l’impegno di Shpendi, un giocatore che lotta su ogni pallone e che dà sempre l’impressione di avere un forte attaccamento alla maglia. Ci sono poi un paio di prestazioni al limite della sufficienza (Haas non dispiace cosi come Lovato e Magnino), ma nel complesso il quadro resta negativo, con alcune prove decisamente insufficienti. Moruzzi, già citato, ha responsabilità evidenti sul gol subito e ha disputato una partita complessivamente in difficoltà. In attacco, la scelta iniziale di Fila si è rivelata sbagliata, con una prestazione negativa sotto ogni aspetto. Allo stesso tempo, l’ingresso di Nasti non ha portato alcun contributo, con una presenza in campo praticamente nulla, spesso in posizione irregolare. Caserta sta provando diverse soluzioni e questo è evidente, ma al momento non si è visto quel cambio di passo o quella scintilla che ci si poteva attendere dopo il secondo esonero stagionale. Se si esclude la gara contro il Pescara, peraltro molto particolare perché giocata per lunghi tratti in superiorità numerica e unica vittoria ottenuta, il suo Empoli è sempre andato in svantaggio, riuscendo a recuperare solo quando il tempo lo ha consentito. Quando invece il margine si è ridotto, come a Genova e Padova, non è arrivata la reazione in termini di finalizzazione. Questo è un dato significativo. Si parla spesso di approccio, ma l’approccio non può essere solo fatto di intensità: deve tradursi in concretezza, in capacità di finalizzare, aspetti in cui questa squadra continua a mancare in maniera evidente. Adesso, però, si torna lì. Serve ancora far quadrato. Crediamo che in questo specifico momento sia inutile fare particolari tipi di contestazione, se non chiaramente un’espressione di insoddisfazione che crediamo debba essere onestamente giusta. C’è da provare a vedere se in qualche maniera questa squadra arriva in fondo, possibilmente evitando il play-out, magari in alternativa sfruttando anche quello. Fino a quando c’è vita, si dice, c’è speranza, e questo al momento, anche se può contrariare qualcuno, deve essere un po’ il motto che ci deve accompagnare. Fin quando il campionato non sarà definitivamente concluso. A quel punto, logicamente, si andrà a tirare una riga e si andranno a fare le valutazioni. Dovesse andar mai male, cosa che chiaramente non ci auguriamo, alla quale non vogliamo ancora pensare, ci saranno da fare tante serie considerazioni, e anche la rabbia pacifica sarà ovviamente esternata. Dovesse invece arrivare quello che ci auguriamo, crediamo che nel silenzio si debba salutare gran parte di questo gruppo e poi ripartire per il prossimo anno. Intanto avviamoci alla prossima puntata di questa difficile e complicata stagione.