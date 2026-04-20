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ma che ci aveva gli occhi tappati della maschera?io io boh non ho parole!
Siamo realisticamente spacciati.
Battere però l’avellino significherebbe al 90% quanto meno garantirsi i playout.
Con caserta vedo poche possibilità che questo succeda.
Provare un tentativo estremo riprendendo dionisi o al limite affidando la panchina a tonelli.
Ad oggi c’è una probabilità altissima di retrocessione diretta (90%) perché è irrealistico pensare che si possa far risultato a Venezia e Monza…. al max si arriva al playout ma con altissime probabilità di fallire!!!!
Questo fallimento però viene da lontano, molto lontano…. la Proprietà ha deciso di affidarsi a incompetenti (i peggiori sono gli ultimi 2 DS), pochi soldi perché si è puntato solo a mungere e mai a investire…. sono profondamente addolorato perché questo vuol dire pietra tombale all’Empoli così come lo abbiamo conosciuto noi 50enni…. per me la passione per il calcio è morta ieri, peggio di Ancona e Palermo…. un vero disastro sportivo!!!!
Che esagerazioni. È cambiato il mondo del calcio. Oggi per mantenere anche solo una serie B dignitosa servono tanti soldi figuriamoci per una serie B di medio alto livello o addirittura per una serie A . Le competenze da sole non bastano così come non si può pensare di tirare fuori ogni anno 2-3 elementi validi con cui rimpinguare le casse. Acquisti dalle serie inferiori? I prospetti validi costano un botto per le nostre finanze, sono molto pochi e in genere vengono attratti da ben altre piazze. Restano i prestiti che in genere sono giocatori mediocri che cambiano maglia ogni anno.
il fatto che l’Empoli negli ultimi 5 anni non sia riuscito staccarsi dai tentacoli dei procuratori, ma anzi ne è rimasto sempre più imprigionato è la conferma di come per stare in questo calcio servano disponibilità per noi inarrivabili (il socio, se davvero c’era qualcuno interessato, si sarebbe già palesato).
Oggi Empoli può vivacchiare in serie C. In futuro vedremo. Il mondo del calcio prima o poi sicuro imploderà e a quel punto il nostro modello (se avremo l’intelligenza di mantenerlo) tornerà in auge. Fino ad allora il calcio a certi livelli ci è precluso e forse è meglio così.
aggiungerei tanti parenti incompetenti,l’accordo c…i ds ,dg amm.del. competenti=buoni risultati,ripeto si sosterra’ monteboro?perche’ da li tutto dipende la permanenza in lega pro,oppure si alzera’ bandiera bianca e si ripartira’ dell’eccellenza?non è che si va in lega pro dopo trentanni tra serie c serie d qualche rara puntata in b,il dramma sportivo è che ci ritorni dopo piu’ di trentanni e in soli 2 campionati,dopo che avevi fatto l’anno scorso un girone di andata in cui tanti inneggiavano all’europa…….dopo i proclami dello stadio e via discorrendo,con poco si fa tanto(le famose nozze coi fici secchi!)io ho sempre sostenuto che a mangiar poco e si fa dimorti stron..i duri come diceva i mi nonno !
Ragazzi, siamo scarsi, non c’è nulla da fare. Siamo una squadra di raccattati che non ha né qualità né grinta. Siamo veramente a un passo dalla fine di tutto. Mi piange il cuore
Ho visto e rivisto le highligts varie volte. Il gol subito è allucinante. Moruzzi in confusione totale.
A parte questo:
1) Non è possibile che la difesa continui a ripetere gli stessi errori. Se anche con la difesa a quattro dobbiamo prendere (almeno) un gol a partita, allora torniamo alla difesa a 3 e buttiamoci in avanti, sperando di fare un gol in più degli avversari.
2) Chi dice che “la squadra ha dato tutto”, mi spiace, ma non concordo. Potrei essere d’accordo sul “tutto” inteso come tecnicamente, visto che i giocatori si stiano involvendo, invece che evolversi, ma anche se scarsi tecnicamente, io avrei preteso che ieri sera avessero avuto il coltello tra i denti fino all’ultimo secondo. Dal momento in cui è stato espulso il Mister (62° minuto espulsione sacrosanta…), la squadra non ha più fatto un tiro in porta, tranne al minuto 87° con quel tiro finito fuori di Ghion. Praticamente 30° minuti di tempo, dove la squadra avrebbe dovuto attaccare a testa bassa.
Nell’anno di un’altra doppia retrocessione (89/90) la squadra fece più o meno la stessa parabola di quest’anno. Sesti alla 1a giornata del girone di ritorno e poi iniziò a perdere colpi, pareggiando in casa e perdendo fuori. Però almeno quella squadra ebbe un accenno di reazione: quando arrivò sulla panchina Donati, alle ultime 5 partite, dopo aver perso in casa con il Brescia 0-2, nelle ultime 5 partite infilò 4 pareggi e una vittoria. Nonostante tutto arrivò allo spareggio con il Brescia, che perse ai rigori, ma almeno lottò fino all’ultimo.
Questa squadra è “monomarcia”, gioca con la stessa intensità (zero) ormai da un girone intero. Questa è la cosa più deludente.
Metti in saccoccia un monte di milioni e andando in B NON INVESTI SU GIOCATORI DI CATEGORIA CON TRASCORSI DI BUONA QUALITA’ … è chiaro che poi ti ritrovi in queste beghe … perchè il passo tra l’arrivare a giocarsi i play off e l’andare in lega pro è breve … ma non è questo che è mancato a questa squadra … perchè non è che le altre siano imbottite di fenomeni … E’ MANCATO PRIMA DI TUTTO UN ALLENATORE GIUSTO … PERCHE’ NESSUNO DI LORO 3 HA TIRATO FUORI NIENTE DI BUONO RIGUARDO AL MODO DI GIOCARE UN BUON CALCIO … SOLO TANTA CONFUSIONE, APPROSSIMAZIONE E POCA GRINTA … e mi pare che con l’ultimo ingaggiato le cose sian peggiorate di brutto … sarebbe bastato un Cagni in ciabatte per tirar fuori il meglio dai giocatori … Sì … perchè anche una squadra di pellai con un buon allenatore può fare la sua buona figura in campo pur non avendo giocatori top in squadra. Anche ieri costretti a rincorrere per il solito errore, doppio, difensivo … prima ci si è messo Moruzzi (partita comunque disastrosa) e poi ben 4 difensori contro 1 attaccante si son fatti infinocchiare su un cross … L’allenatore? Non mi sembra che nessuno della redazione glielo abbia chiesto …ma perchè ha sostituito Shpendi? E soprattutto perchè non con Saporiti? Elia glielo ha chiesto lui di uscire? … Perchè inserire Ghion che non era al meglio? … Detto questo … abbiamo ancora flebile speranza di salvezza … ma adesso tutto è legato al fare risultato a Venezia … pareggio indegno ieri … ma alla fine se la perdevi ti avrebbe sopravanzato anche l’Entella … squadra che è bene non dimenticarlo … che fuori casa era ( ed è ancora) la peggiore di tutte a livello di punti conquistati …………
E più facile salire dalla serie B alla serie A , che dalla serie C alla serie B….
mi sa che marciremo anni in serie C !
Altro che Stadio da 20.000 travestito da 17.800… e meno male un lo fanno perché si faceva un botto che nemmeno l’atomica lo fa!..
lo vedi che lo stadio troppo grande era il minor dei mali. Ora lo stadio probabilmente verrà rimandato a tempi migliori ma noi si schizza in C. Prova a fare un fioretto, se ci si salva tu accetti qualsiasi capienza e qualsiasi travestimento.
Che non supera 12.000 ,va smontata comunque non la voglio più vedere quella ferraglia !
Moruzzi errore enorme, ma avete visto Lovato come si fa uccellare dal centravanti? Fermo, immobile come una statua, paralizzato.
si fa uccellare perche’ rimasto di sasso sulla cacchiata di moruzzi,roba da non credere!
ma anche guarino è un palo della luce che bandone!
Il goal L abbiamo preso dopo 5 secondi dall errore di Moruzzi…..Lovato era a pensare ad altro ….ennesimo goal preso dentro l area per colpa sua .
Non sbaglia solo e sempre Guarino …
Sento dire del cambio allenatore……si ci può stare, Aglietti ieri era in tribuna, ma se dovessi riprendere uno dei due esonerati,riprenderei senza dubbio Pagliuca,che molto probabilmente è stato esonerato per il suo carattere,ma che forse era l’unico che poteva salvarci.
non credo era li per passare 2 ore……
Io ve l’avevo detto che che se si avesse avuto cul0 si pareggiava! E meno male perché se no l’era già finita. Comunque non mi spiego come abbiamo fatto a fare 21 punti nel girone d’andata e solo 10 in quello di ritorno. Eppure sono i soliti scarsi giocatori, ma qui c’è dell’altro perchè non è giustificabile un crollo di prestazione e risultati così. In questa seconda parte di campionato siamo in assoluto il peggior attacco e non ho dati alla mano, ma credo anche la peggior difesa. Peggio di noi a quantità di punti non c’è nessun altra squadra. E il presidente torna a parlare dopo oltre un anno da metà dello scorso, per dire che gli dispiace e che la colpa è tutta sua? Come diceva Vasco: “Ormai è tardi! Guarda il tempo…vola via!”
te lo dico io perche’! xke’ le squadre erano spaventate dal nostro nome e ritenevano il pareggio con noi un buon risultato. una volta che hanno capito che si era scarsi, ci hanno dato dentro e ci battono tutte!
se gli allenatori continuano a far giocare YEPES e GHION ( con loro in campo anche HAAS e’ superiore ) , anche ieri surclassati da giocatori dove non conosco neanche i nomi ( complimenti Entella…ci hanno preso anche per il ku lo con le perdite di tempo ….erano piu’ esperti dei Ns ) ….i risultati saranno sempre questi
Anche oggi i grandi DE che a fine partita fanno gli applausi e cantano “ dai ragazzi noi ci crediamo”, io non so se lo fate apposta se avete qualche torna conto oppure semplicemente non ci arrivate. Omuncoli che prendono stipendi a 5 zeri che vi stanno prendendo per i bassifondi. Questi vanno presi a pedate nei garetti
Comincia te se sei coerente
Anche in legapro io ci sarò. Forza ragazzi fino all ultima partita ce la possiamo fare. Montevarchi e Empoli alé! Sosteniamoli che C salviamo! ps. Dionisi solo te ci puoi salvare.
ma certo raga che ci saremo anche in c ci mancherebbe,ci sono tante trasferte da fare abbordabili,pero’ la digestione sara’ lunghissima,mi prendo un maalox per ora!
Facciamo il punto: il Grosseto ci sarà sicuramente, così come la Pianese. Prato, Siena e Pistoiese potrebbero vincere i playoff di Serie D e salire. Anche l’Arezzo non è più sicurissimo di darci il cambio. Deve battere la Torres all’ultima giornata, altrimenti passa l’Ascoli.
la vincita dei play off in serie D è effimera. Non ti da nessuna promozione, serve solo per i ripescaggi ma in graduatoria quelle di C vengono prima. L’ arezzo ormai sembra essersi ripreso. Quindi va in B. In c di toscane avremo solo Livorno e Grosseto. Ritroviamo come negli anni 90 il Ravenna, i ns amici perugini (ex gemellati), trasferta a Carpi fattibile. O però un siamo fortunati neanche in questo. Si scende noi in C e spariscono tutte le toscane.
la pianese di piancastagnaio
Si, Livorno Grosseto e Pianese.
…..sento un misto di sfiga diffusa , depressione personale cronica ed un sottile gusto al la negatività …..nei commenti precedenti