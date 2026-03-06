Quella che si giocherà domenica pomeriggio sarà la sesta sfida in terra di Calabria tra le due squadre. Il bilancio vede tre vittorie giallorosse, un pari ed una vittoria per gli azzurri.

Il primo confronto risale alla serie C del campionato 55/56 e vide il successo per 1-0 dei padroni di casa. Passarono molti anni prima di poter rivedere questa sfida che tornò nel campionato di serie B 83/84, anche in quel caso la vittoria fu del Catanzaro per 1-0 con gol di Bivi su rigore. Si va poi al campionato 85/86, in quel caso la gara terminò a reti bianche. Nella stagione 88/89 arriva un 2-0 giallorosso firmato da una doppietta di Rebonato. L’ultimo precedente, datato maggio 2005 vide il primo successo azzurro, con il risultato finale di 3-2: vantaggio locale con Corona, poi pareggio di Almiron, ancora Corona per il Catanzaro e poi doppietta di Ciccio Lodi.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Calabria tra Catanzaro ed Empoli.

1955/56 SERIE C 1-0

1983/84 SERIE B 1-0

1985/86 SERIE B 0-0

1988/89 SERIE B 2-0

2004/05 SERIE B 2-3