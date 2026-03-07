L’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato in conferenza alla vigilia della gara con l’Empoli

“Affrontiamo una squadra con un grande potenziale, arrivandoci da una settimana molto faticosa segnata da due gare intense e dispendiose. Stiamo comunque bene e siamo pronti a calarci nel terzo impegno settimanale”.

Il tecnico romano chiede però ai suoi una risposta soprattutto sul piano emotivo. I pareggi contro Frosinone e Carrarese hanno lasciato la sensazione di qualche punto perso per strada, ed è proprio da qui che dovrà nascere la spinta per il prossimo impegno.

“Mi aspetto dai miei ragazzi la voglia di riprendersi qualche punto che abbiamo lasciato in questi due pareggi”, indicando chiaramente l’atteggiamento con cui affrontare la sfida.

Nell’analisi delle ultime partite, l’allenatore ha individuato soprattutto un aspetto su cui lavorare. Non quello fisico, dove la squadra continua a dare garanzie, ma la tenuta mentale nei momenti chiave della gara.

“Se in certi frangenti, in entrambe le gare siamo mancati in qualcosa, lo dobbiamo alla tenuta mentale, che ha inciso anche sul piano individuale. Atleticamente e fisicamente stiamo bene, ma se vogliamo crescere e migliorare sappiamo che non possiamo permetterci cali di concentrazione. Dietro ogni partita, anche quella che può sembrare la più scontata, ci sono insidie nascoste”.

Dal punto di vista tattico Aquilani lascia aperte diverse soluzioni. Il Catanzaro ha dimostrato di sapersi adattare a più assetti e anche contro l’Empoli non è escluso qualche accorgimento.

“Abbiamo diverse soluzioni, sia con Iemmello come unico terminale offensivo sia con il capitano più arretrato. Vedremo nella rifinitura le indicazioni che mi convinceranno di più”.

Tra i temi della vigilia anche la prestazione di Pittarello, protagonista a Carrara con il rigore trasformato al 94’ che ha evitato la sconfitta. Un gesto di grande responsabilità che potrebbe riaprire il dibattito sulle gerarchie offensive.

Per Aquilani, però, non si tratta di una sorpresa: “Per me, e non ne ho mai fatto mistero, è sempre stato un giocatore importante e continua ad esserlo”.

Capitolo infermeria, infine, con una conferma che priva ancora il Catanzaro di una pedina significativa. Federico Di Francesco non sarà della partita, fermato da una serie di problemi fisici che ne hanno limitato la continuità nelle ultime settimane.

“È entrato in questa serie di infortuni a catena che ci hanno costretto a fare a meno di un elemento importante. Purtroppo, salterà anche questa sfida. Soffre questa situazione che gli impedisce di essere disponibile, contiamo di riaverlo presto e cerchiamo di stargli vicino”.

