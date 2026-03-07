Si torna in campo quattro giorni dopo la sconfitta di Bari e per gli azzurri sarà ancora trasferta. Si va a Catanzaro contro una squadra che sta bene e che in casa viaggia quasi a due punti a partita. Vediamo le ultime:
In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2. In difesa mancherà la squalificato Lovato e tornerà Guarino al centro con Curto ed Obaretin ai lati. Da capire se si vorrà ripartire con lo stesso centrocampo visto all’inizio di gara a Bari, rimettendo quindi Saporiti sulla mezzala sinistra o, magari, verrà scelto Ignacchiti. Balottaggio tra Ebuehi e Candela per fare il quinto a destra, sicuro Elia a sinistra. Altro ballottaggio c’è in cabina di regia tra Degli Innocenti ed Yepes, cosi come in attacco tra Fila e Nasti. Non rientra Popov e per influenza si ferma Moruzzi.
Gli indisponibili sono: Ghion, Pellegri, Lovato, Moruzzi, Popov
Mister Dionisi sa che adesso serve tornare a far punti pesanti per togliersi dalla scomoda posizione in cui siamo, ricordando che andiamo a giocare in casa di una squadra che dentro il proprio stadio ha perso solo una volta.
Dovrebbe disporsi con un 3-4-2-1 il Catanzaro di Aquilani. In difesa dovrebbe tornare Brighenti con Cassandro ed Antonini a completare il reparto. Iemmello sarà il terminali offensivo con Liberali e Nuamah a supporto. In mezzo al campo Pontisso potrebbe partire dal primo minuto anche se c’è ballottaggio con Rispoli. L’unica defezione è quella dell’ex, Di Francesco.
Il tecnico Aquilani non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-4-2-1: Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello
3-5-2: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Magnino, Degli Innocenti; Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.
Chissà quali alibi troverà domani sera il buon Dionisi…. a Bari è stata colpa di Lovato…. ma assumersi le proprie colpe è troppo difficile?
Intanto restituisca il Del Rosso che non merita….
Ebuehi non è presentabile a certi livelli, si gioca in 10
A livello dialettico e’ quasi sempre inappuntabile, ultimamente potrebbe fare coppia con Adani alla Domenics sportiva…le responsabilita se le prende, ma lui dovrebbe trovare soluzioni, anzi le doveva aver gia trovate. ad iniziare dalla difesa a 4 da 3 mesi
Bella coppia sì con Adani…due palloni gonfiati
la squadra e’ scarsa ma non ve ne siete accorti e’ daglie’ con dionisi
… squadra di femminucce!!!
Vero ma lui l’ha peggiorata rispetto a Pagliuca
Ma non è vero .. lasciava a desiderare la conduzione di Pagliuca, come lascia a desiderare quella di Dionisi … direi anche basta con i paragoni … Fosse rimasto Pagliuca … magari non avresti ottenuto nemmeno quelle 3 vittorie consecutive e ed eri ancora più giù in classifica … come si fa ad essere certi di una cosa … solo con dei paragoni basati in momenti diversi e contro squadre diverse nella loro posizione di classifica … Quello che è certo è che se non usciamo da questa partita con almeno 1 punto e quindi non con una sconfitta … non vedo proprio come si possa continuare ancora con Dionisi. Il trio difensivo di domani … non mi fa stare tranquillo pensando a chi dovrà comandare la difesa e questo senza avercela con Guarino … ma con un mister che mai e poi mai si è sognato di giocare con i 4 i in difesa … dove sicuramente Guarino si sarebbe trovato meglio con uno che gli giocava accanto ………..
Come non è vero? Basta guardare la media punti. Pagliuca non piace neanche a me ma almeno la squadra era più viva
Peggio del venditore di fumo un c’era versi fare …
Pagliuca giocava e poteva prendere qualche imbarcate in casa avresti vinto diverse partite
contro la Carrarese e stata una bella partita 2-2 e solo il Nerino che ci fece pareggiare …
forse la più combattuta …
per come le 2 squadre giocarono…
Su Iemmello, domani, mettiamo Romagnoli. Non Guarino.
Romagnoli è stato fermo un anno, non credo possa giocare dall’inizio
Pirtroppo abbiamo dei punti deboli incolmabili, in difesa soprattutto. Poi leggo di sopra che potrebbe esserci un dubbio fra Fila e Nasti. Eh no, questo dubbio proprio no. Un guaio certo è che sentiremo la mancanza di Lovato. Forza Fulignati, uscire a pugni chiusi sulle teste degli avversari quando arrivano le palle alte! Quindi prima di tutto sui calci d’angolo battuti dagli avversari.
Vittoria dello Spezia, dell’Entella e dell’Avellino…se domani perdiamo siamo in guai seri!
Meglio così … forse almeno vedremo finalmente una squadra che ha capito che i regali da oggi in poi son vietati fino alla fine del campionato … quindi speriamo che il sentire appena dietro alcuni “leoni” che ti vogliono raggiungere per sbranarti … svegli tutti … allenatore, giocatori e dirigenza …. perchè se continuano a tenere gli occhi chiusi … alla fine quando li apriranno … ci rimarranno molto male ……………
Se non cambia qualcosa, tra due-tre giornate saremo in zona retrocessione diretta, niente play out.
che responsabilità si prende?!ha sempre una scusa pronta…
riborda con 3xx….si deve giocare 442 e fare la guerra a tutti gli avversari. O almeno proviamo a fare qualcosa di diverso
per fare 442 hai bisogno di 6 7 esterni perchè se anche ne trovi 4 poi non hai nemmeno un cambio. Quando vi entrerà in testa questa cosa? Domani manca anche Moruzzi, non hai nessun esterno sx, ma anche ci fosse Moruzzi e butti dentro Candela, Moruzzi dietro e Cesay Elia davanti non hai nessun cambio su 4. Ci arrivate? Il 433 lo potresti anche fare ma giochi con una punta sola, perchè Elia e Cesay punte esterne gol non ne fanno. A 4 potresti fare bene il 4312 con un tre quarti (Saporiti) dietro a 2 punte, ma nel 4312 Elia nono ci sta, possiamo lasciare il miglior giocatore fuori per cambiare modulo? mi sembra difficile. Anche a me piace di più la difesa a 4, ma se 18 squadre di B su 20 la fanno a 3 non è che ci presentiamo in campo con un modulo da scappati di casa? Poi Dionisi sbaglia quando sei sotto a non osare e passare a 4 quando devi recuperare il risultato, in quello deve cambiare, ma non stiamo giocando col 721 e allora dici ” ma che caxxo fa”
Il 721 lo fa solo il “Cholito” all’Atletico Madrid…😊
Massy per fare 4-4-2 non hai bisogno di esterni puri ci puoi mettere chiunque …
e solo una questione di coprire il campo …
siete fissati con gli esterni …
che non sanno fare un caxxo….
io sarò gissato con gli esterni ma per funzionare il 442 ha bisogno delle famose catene x andare in superiorità numerica sulle fasce sia in attacco che in difesa. Se metto gente fuori ruolo perdo il vantaggio. Se lo devo fare x dire che cambio modulo che senso ha?
State perdendo tempo: Dionisi ha detto che non c’è tempo per passare a 4