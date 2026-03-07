Si torna in campo quattro giorni dopo la sconfitta di Bari e per gli azzurri sarà ancora trasferta. Si va a Catanzaro contro una squadra che sta bene e che in casa viaggia quasi a due punti a partita. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2. In difesa mancherà la squalificato Lovato e tornerà Guarino al centro con Curto ed Obaretin ai lati. Da capire se si vorrà ripartire con lo stesso centrocampo visto all’inizio di gara a Bari, rimettendo quindi Saporiti sulla mezzala sinistra o, magari, verrà scelto Ignacchiti. Balottaggio tra Ebuehi e Candela per fare il quinto a destra, sicuro Elia a sinistra. Altro ballottaggio c’è in cabina di regia tra Degli Innocenti ed Yepes, cosi come in attacco tra Fila e Nasti. Non rientra Popov e per influenza si ferma Moruzzi.

Gli indisponibili sono: Ghion, Pellegri, Lovato, Moruzzi, Popov

Mister Dionisi sa che adesso serve tornare a far punti pesanti per togliersi dalla scomoda posizione in cui siamo, ricordando che andiamo a giocare in casa di una squadra che dentro il proprio stadio ha perso solo una volta.

Dovrebbe disporsi con un 3-4-2-1 il Catanzaro di Aquilani. In difesa dovrebbe tornare Brighenti con Cassandro ed Antonini a completare il reparto. Iemmello sarà il terminali offensivo con Liberali e Nuamah a supporto. In mezzo al campo Pontisso potrebbe partire dal primo minuto anche se c’è ballottaggio con Rispoli. L’unica defezione è quella dell’ex, Di Francesco.

Il tecnico Aquilani non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello

3-5-2: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Magnino, Degli Innocenti; Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.