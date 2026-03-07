Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Io lo definirei Masochismo….. già avevamo avuto la fortuna che se ne andasse…. no, lo abbiamo ricercato e voluto per affossarci definitivamente…. quale alibi troverà domani sera alle 17? A Bari è stata colpa di Lovato…. quando si assumerà le sue responsabilità di una gestione piatta e senza spunti? …. e il tutto nell’indifferenza generale …..di città e soprattutto dei tifosi che dovrebbero avere a cuore questi colori….
Dobbiamo stare vicini alla squadra in questo momento .
I veri tifosi tu sei un corvo come altri che aspettano con i pop corn la sconfitta
non l’avete capito che con questo “signore” e le sue scelte cervellotiche, non ci sono alternative ai risultati che stiamo vivendo…. da vero tifoso (no lecchino) spero che sia allontanato il prima possibile…. se vogliamo restare in B (e mi sembra tutt’altro che scontato dai Vs commenti), bisogna allontanare certi soggetti…
Ma voi non criticavate Pagliuca? siete poco credibili …anzi…non credibili…
Esatto, bravissimo…
mi riferivo al commento di Solo Empoli che condivido in pieno
sono anche io d’accordo con solo Empoli. La situazione è molto seria, da qui alla fine bisogna essere tutti compatti intorno alla squadra. Alla fine si faranno i conti
Te non sei certo un tifoso azzurro.
Difendi questo Signore? ma avete la memoria corta o cosa? a Palermo avevano ragione….
Monza in vantaggio a La Spezia!
Spezia 2-2 e Monza in 10…. Sergio, o le cose si fanno bene…. oppure si smette….
Bisogna lavorare sulla testa dei ragazzi.
A bari in 11 vs 11 abbiamo dominato poi perdiamo la testa e rimaniamo spesso in 10 e si capovolgono le partite .
Bari Reggiana Catanzaro ecc Calma e sangue freddo
Eh si, mi sa che va rimesso dentro, Romagnoli.
Fa anche rima ma….Konate ancora a secco in quel di Lecco. Anche oggi sostituito. In B lo Spezia ha rimontato 2 gol al Monza, ridotto in 10. Pari fra Avellino e Padova e fra Sudtirol e Entella
Bandinelli, 3-2 Spezia….
Entella in vantaggio a Bolzano….
Ecco l’Empoli retrocesso!
Con le vittorie di Spezia, Entella e Avellino se domani perdiamo siamo in guai seri! 😳
Lo siamo da un pezzo, ma nessuno sembra fregarsene…..
Si, ha segnato anche l’Avellino da ultimo. Crolla il Monza in 10 a La Spezia e il Sudtirol in casa con l’Entella. Vantaggio sul playout ormai ridotto a un punto.
Calma, calma, magari domani si vince e ci si toglie da questo periodo buio. È un anno di transizione, tutto nella norma.
RETROCESSIONE SEMPRE PIÙ VICINA …..
Amen…i cicli finiscono. La proprietà attuale ha fatto il possibile, ma i conti non tornano più da tempo oramai.
Se sarà serie C si proverà ad iniziare un nuovo ciclo con qualcun’altro. Spero solo che si venga lasciati in mano a gente seria. poi ci vorrà il tempo che ci vorrà per risalire.
Questo è il tifoso Empoli 2.0 ….. retrocessione in C? pazienza…. bene così, bravi!!!
tifi per la squadra? per la maglia? o tifi per la categoria. in quest’ultimo caso, assolutamente legittimo s’intende, fai bene ad essere arrabbiato, ma non è corretto giudicare chi tifa e tiferebbe a prescindere dalla categoria e dagli anni di purgatorio che ci toccheranno.
La B è vitale perché in C non hai i soldi per mantenere la Primavera che ci costa 2mln l’anno, senza quella il mondo Empoli finisce…. capivo il passaggio dalla A alla B, ma in C no…. ecco perché bisogna lottare!!!
Magari arriva qualcuno con strategie diverse. qualcuno che punterà meno sul settore giovanile e più su lo scouting nelle serie inferiori in Italia e all’estero. Ci sono tante piccole società che in Serie C si disimpegnano dignitosamente da anni. non vedo perché non possiamo farlo noi.
si vince domani.
Ma perché risalire? S’è fatto trent’anni di A e B, si farà trent’anni fra C e D. Nessun dramma, è la vita.
Fatti vedere da uno bravo
A Riccardo dispiace perché non potrà più vedere la sua Juve al Castellani…..
Ariborda con questa Juve, o Rino l’ho scritto 2.000 volte che io tengo solo a questi colori e basta…. ma ci sei o ci fai…. ho goduto come un maiale quando vincemmo 4-1, ci sono anche le foto dei festeggiamenti….
ma allora perché ti trasformi a volte in Dario Plaza, Misteri della fede e ora anche nickilista?
ah Rino, allora ci sei e mi dispiace dirlo, siamo due persone diverse… se tu potessi controllare la mail, capiresti…. e poi su che basi dici che siamo la stessa persona?…. mah
Il Monza che ha perso ci inguaia anche perché all’ultima si và proprio in Brianza.
Amico Tonio….tu sarai già retrocesso direttamente alla 37. giornata. Voglian continuare con Dionisi.
ragazzi non sta scritto da nessuna parte che domani a catanzaro perdiamo quindi vediamo io spero che l empoli per il quale faccio il tifo faccia punti domani, forza empoi
li
Sì hai voglia…risentiamoci domani dopo la partita…sconfitta sicura
Macché risalire!! si può fallire e chiudere tutto, va bene, c’è di peggio
al quarto d ora venezia 1 reggiana 0
classica classifica di serie B..dal Padova in giù quindi metà serie B , tutti devono stare attenti alla classifica…un punto obdue più o meno adesso non sono niente…l’importante sara’piazzare qualche colpo da 3 punti soprattutto negli scontri diretti…
cerchiamo di lasciare da parte tutte le negatività ,i giocatori devono lottare su ogni pallone come se fosse quello decisivo, concentrati e attenti..
e speriamo alla fine di questa annata orribile di tenere la categoria…
Io guardo il bicchiere mezzo pieno: se l’Empoli vince a Catanzaro, scavalca 5 squadre e torna decimo.
Io guardo il bicchiere tutto pieno: se l’Empoli le vince tutte e 10, va a 61 punti ed entra nei Play-off al quinto posto.
Io non guardo certo al bicchiere vuoto, ma domani se perdiamo son c@zzi amari. Ragion per cui, fuori gli attributi se li abbiamo. Sarebbe anche l’ora di farlo!
Chiaro che la squadra, visti i 4 punti in 9 partite, deve iniziare a fare punti in tutte le maniere … Dionisi o altro allenatore che potrebbe arrivare … o tornare (se perdiamo anche a Catanzaro non vedo come possa restare in sella) … ma vorrei mettere in evidenza che nonostante un ruolino disastroso di risultati … a rischiare non siamo solo noi … ma anche altre squadre …a partire dal Mantova fino ad arrivare al Padova con i suoi 34 punti (e alla fine anche il Sudtirol non è che sia già salvo!) … Insomma 10 squadre (11 se vogliamo considerare anche un Pescara con più di mezzo piede in C) tutte in lotta per la salvezza … TUTTE RISCHIANO … NON SOLO NOI … ma cambiamo passo che è meglio … molto meglio …………….
domani h 17.00
non serve altro ….che attendere
Dionisi Vincitore o Dionisi Out
A come la so io, Dionisi non è assolutamente in discussione.
Menomale, almeno la Reggiana ha perso.
In serie A, 1000 pisani allo Juventus Stadium!
Mi immagino come sarà dura ammettere di aver sbagliato …
Sarà una lenta agonia …
Ci sarebbero 2 modi o la difesa a 4 o mandarlo via , tutte e 2 le decisioni sono comunque un fallimento solo se per caso vada bene …
vi immaginate prima ,di ammettere di aver toppato preferiscono scendere in serie C…
che il cielo e la terra abbiano pietà di noi!
questo messaggio l’ho scritto anno e sapete come è andata !
Cesena Modena da sbadigli, ho messo su Juve Pisa: molto bene i nerazzurri stasera, tanti pisani nel settore ospiti.
Sergio….un hanno mai visto nulla da 34 anni, è logico, è normale.
Hai ragione. Alla fine ne hanno presi quattro.
Buonanotte a tutti, vado a letto.