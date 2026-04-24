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Tradotto: la palla è rotonda e ci sta tutto, ma la veggo buia!
Mi viene rabbia solo a sentirlo .
Allenatore piu’ scarso mai visto ad Empoli ..
a viso aperto con la difesa a 4 e moruzzi ed ebuhei terzini .
Yepes e haas a centrocampo .
Manca Fila 🤣🤣🤣🤣
Complimenti
Parole, parole, parole…..
Alè mister! Forza, coraggio, alè 💪
Sempre con te se vincerai
Sempre con te se perderai
Non ti lasceremo mai
Lotterem sempre con te
cambia spacciatore
Io continuo a dire che hanno. sbagliato tutti a volere fare sto stadio, andava fatta una curva,, ma nessuno capisce, d’ora in poi con l’Empoli io ho. chiuso.
ma con tutti i c.zz.i che ci abbiamo ma ora è necessario blaterare sullo stadio?
finalmente Enrico, per una volta sono d’accordo con te, non mi deludere e mantieni la parola data.
Ooohhh bravo, liberaci dal tuo assillo continuo
Siiiiii l’ esorcista ha fatto il suo lavoro siamo liberiiiiiiiii.
Enrico FANS club non ci abbandonare non ti curare di loro
ENRICO un ti buttà giù, forse è meglio così. Tutto ha una fine, lo dicevamo anche con l’era dì Bini e con ì casini che lasciò nella società, non so se ti ricordi del calcioscommesse ecc. ecc.
Ovvìa, quest’era l’è quasi finita, vediamo che succederà e se queste voci del misterioso nuovo socio o nuovo proprietario (come credo che io sia, perché dubito che qualcuno ci metta i lilleri se un lallera) sono vere o no che ci sta anche se si va di sotto, e poi vediamo icche si fa. Se va bene ci sta di ricominciare sotto una nuova luce e con un sacco di novità promettenti. E perché no anche di uno stadio decente. Se va male, si ricomincerà dall’eccellenza. Pazienza, ormai un sì poì fa più nulla, restano solo 270 minuti di sofferenza, poi i’ male passa.
grande mister
Avete provato qualcosina? Avete cercato di prepararla???? Mah…stiamo messi bene!
guarda caso l ex ha avuto la febbre . tanto è inutile, i giocatori in prestito contro le proprie squadre non giocano mai .