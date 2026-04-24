Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani a Venezia, il tecnico azzurro Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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16 Commenti

  2. Mi viene rabbia solo a sentirlo .
    Allenatore piu’ scarso mai visto ad Empoli ..
    a viso aperto con la difesa a 4 e moruzzi ed ebuhei terzini .
    Yepes e haas a centrocampo .
    Manca Fila 🤣🤣🤣🤣
    Complimenti

  6. Io continuo a dire che hanno. sbagliato tutti a volere fare sto stadio, andava fatta una curva,, ma nessuno capisce, d’ora in poi con l’Empoli io ho. chiuso.

  7. ENRICO un ti buttà giù, forse è meglio così. Tutto ha una fine, lo dicevamo anche con l’era dì Bini e con ì casini che lasciò nella società, non so se ti ricordi del calcioscommesse ecc. ecc.
    Ovvìa, quest’era l’è quasi finita, vediamo che succederà e se queste voci del misterioso nuovo socio o nuovo proprietario (come credo che io sia, perché dubito che qualcuno ci metta i lilleri se un lallera) sono vere o no che ci sta anche se si va di sotto, e poi vediamo icche si fa. Se va bene ci sta di ricominciare sotto una nuova luce e con un sacco di novità promettenti. E perché no anche di uno stadio decente. Se va male, si ricomincerà dall’eccellenza. Pazienza, ormai un sì poì fa più nulla, restano solo 270 minuti di sofferenza, poi i’ male passa.

  10. guarda caso l ex ha avuto la febbre . tanto è inutile, i giocatori in prestito contro le proprie squadre non giocano mai .

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