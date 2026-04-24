Terzultima di campionato e per l’Empoli c’è la difficile trasferta in casa della capolista, Venezia. Gli azzurri sono chiamati al non semplice compito di riuscire a prendere punti per provare a mantenere quel “destino” nelle nostre mani. Vediamo le ultime.

In casa azzurra l’unica certezza è ancora una volta la difesa a quattro. Davanti mister Caserta può valutare varie opzioni a seconda degli interpreti che deciderà di mandare in campo. La sensazione è che il modulo possa essere un 4-2-3-1 garantendo copertura e provando poi a sfruttare le corsie esterne. Balottaggio per il ruolo di terzino destro tra Ebuehi e l’ex, Candela. A sinistra dovrebbe andare ancora Moruzzi ma attenzione ad una sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Obaretin. Yepes e Degli Innocenti in mediana (Ghion è in forte dubbio) con poi Magnino ed Haas a spingere. Si dovrebbe rivedere Saporiti mentre davanti agirà Shpendi. Popov non al meglio ma ci sarà, assente invece Fila. Da capire anche le condizioni di Elia che non sono al meglio

Gli indisponibili sono: Pellegri, Fila, Ghion?, Elia?

Mister Caserta sa che domani andremo a giocare con i più forti ma sa che a volte le motivazioni possono gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Il Venezia di Stroppa andrà dentro con un 3-5-2 e senza particolari novità. Si registra il rientro dalla squalifica di Schingtienne che, assieme a Svoboda e Sverko, si metterà davanti al portiere Stankovic. Busio in cabina di regia, i terminali offensivi saranno Yeboah ed Adorante. Hainaut e Haps a correre sulle fasce con Kike Perez e Doumbia a completare l’undici. Non si registrano indisponibilità.

Il tecnico Stroppa teme le motivazioni dell’Empoli e vuole che i suoi siano al meglio per pareggiare l’aspetto caratteriale.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante.

4-2-3-1: Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi; Degli Innocenti, Yepes; Magnino, Saporiti, Haas; Shpendi.