Terzultima di campionato e per l’Empoli c’è la difficile trasferta in casa della capolista, Venezia. Gli azzurri sono chiamati al non semplice compito di riuscire a prendere punti per provare a mantenere quel “destino” nelle nostre mani. Vediamo le ultime.
In casa azzurra l’unica certezza è ancora una volta la difesa a quattro. Davanti mister Caserta può valutare varie opzioni a seconda degli interpreti che deciderà di mandare in campo. La sensazione è che il modulo possa essere un 4-2-3-1 garantendo copertura e provando poi a sfruttare le corsie esterne. Balottaggio per il ruolo di terzino destro tra Ebuehi e l’ex, Candela. A sinistra dovrebbe andare ancora Moruzzi ma attenzione ad una sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Obaretin. Yepes e Degli Innocenti in mediana (Ghion è in forte dubbio) con poi Magnino ed Haas a spingere. Si dovrebbe rivedere Saporiti mentre davanti agirà Shpendi. Popov non al meglio ma ci sarà, assente invece Fila. Da capire anche le condizioni di Elia che non sono al meglio
Gli indisponibili sono: Pellegri, Fila, Ghion?, Elia?
Mister Caserta sa che domani andremo a giocare con i più forti ma sa che a volte le motivazioni possono gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Il Venezia di Stroppa andrà dentro con un 3-5-2 e senza particolari novità. Si registra il rientro dalla squalifica di Schingtienne che, assieme a Svoboda e Sverko, si metterà davanti al portiere Stankovic. Busio in cabina di regia, i terminali offensivi saranno Yeboah ed Adorante. Hainaut e Haps a correre sulle fasce con Kike Perez e Doumbia a completare l’undici. Non si registrano indisponibilità.
Il tecnico Stroppa teme le motivazioni dell’Empoli e vuole che i suoi siano al meglio per pareggiare l’aspetto caratteriale.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante.
4-2-3-1: Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi; Degli Innocenti, Yepes; Magnino, Saporiti, Haas; Shpendi.
forxa empoli
Avete distrutto 30 anni di storia.
La primavera in serie A e la prima squadra in C vergognatevi.
Complimenti caserta per avere ancora la faccia tosta di giocare con la difesa a 4 e proporci ancora moruzzi ed ebuhei .
A centrocampo giocare con 2 centrocampisti ins8gnificanti come haas e yepes complimenti davvero 👏👏👏
tutto vero sulla difesa a 4. Però su Moruzzi è inutile dire perché gioca lui. Gioca perché è l unico terzino sinistro in rosa. Non ce ne sono altri. Sui centrocampisti invece possiamo parlare di blocco.
I nani, Ignacchiti, Hass, Duccio. Fanno pena tutti quanti. L unico che si salva è Magnino. Il resto chi gioca gioca in 35 partite hanno fatto tutti pessime prestazioni.
e siete DURI. difesa a 3 o 4 …se non mette 3 fisicamente forti a centrocampo è inutile disquisire
ora si perde 1 -0 w
prima ci arrotavano centrali e sulle fasce. prendevamo 3 goal. ora si prende goal ridicoli su cross ma ,anche se fai pena , sei ” teoricamente ” in partita fino al 90′
a 3 a centrocampo ci abbiamo giocato spesso ma non è che sia migliorato granché. Ha giocato Degl Innocenti, Hass, Magnino ma sempre con scarsi risultati. Non hai dei neri grossi stile Angissa’ da piazzare in mezzo. Almeno un nano dentro su 3 lo devi mettere. Vero che in difesa gol li prendi lo stesso, ma prima solo su vaccate centrali, ora invece anche dalle fasce perché i terzini non possono essere aiutati dai braccetti visto che hai un difensore in meno. Senza contare che gai giocato con 6 squadre sotto di noi in classifica. Io ero favorevole ad andate a 4 perché pensavo che ai maggiori problemi difensivi corrispondesse poi una migliore qualità in avanti. Ma siccome fai 3 tiri in porti ogni 5 partite, allora penso sia meglio ritornare acon uno in più dietro specie dovendo affrontare le prime 2 in classifica.
Noi siamo in tre dalla provincia di Pistoia e ci saremo
Siamo 4 sempre dorza Empoli
Forza
chi fate giocare voi i calciatori son questi,metteteci Ancelotti ad allenare,vedete che fa’ anche lui con Nasti e yepes
Quoto a pieno
Fila è assente da contratto?
secondo te hanno paura di Fila?
Sono contento che ci sia Popov. Spero tanto nella presenza di Elia, anche se non è nelle condizioni migliori. Vorrei tanto essere ottimista e dire: forse un punto lo possiamo racimolare. Chissà. Certo che è impressionanteil numero degli italiani nelle file del Venezia…Questo la dice tutta.
ma io dico insistiamo ancora con Ebuoeh o come cavolo si scrive, io proverei con Curto.
Fulignati
Curto
Lovato
Romagnoli
Candela
Elia
Magnino
Degl’Innocenti
Ghion
Saporiti
Sphendi.
Elia non sta’ in piedi…Pubalgia ed altro….e’ bombardato di infiltrazioni
Ebuhei, Tyronne Ebuhei.
Curto
Degli Innocenti
Ignacchiti
sono modesti e devono giocare perche’ hanno carattere e qualcosa di differente da Yepes e Ghion dove sono letteralmente INUTILI per non dire DELETERI in campo
Sono d’accordo con Dippe, il grosso problema, anzi ENORME, è a centrocampo. Senza Magnino, che è uno solo, gli altri sono pressocché inutili a fare il ruolo di incontristi per fare da filtro alla difesa o di registi per alimentare l’attacco o le ali. Ma è mai possibile che nessuno della primavera sia meglio dei vari Yepes, Degli Innicenti, Ilie, Ignacchiti e compagnia bella?
non penso che la formazione possa essere questa, senno’ anche questo allenatore ha perso il capo totalmente
Moruzzi se la merita la riconferma
Magnino ed Haas sulle fasce?!? Caserta ha perso i capo…