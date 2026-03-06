Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per Catanzaro-Empoli, ventinovesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26, in programma domenica 8 marzo alle ore 15:00.

I biglietti per il settore ospiti (capienza 1290 posti) sono disponibili al prezzo di 17,50 € + diritti di prevendita nei punti vendita del circuito TicketOne e online sul portale di TICKETONE.IT ; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 7 marzo alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Catanzaro se sprovvisti di tagliando.

Si informa che i tifosi azzurri che seguiranno la squadra a Catanzaro dovranno radunarsi, a partire dalle ore 13:00, presso l’Area di Servizio “Gelsi Srl” (SS 280 – km 5,96 – distributore Esso), prima stazione di servizio sulla destra della SS 280 in direzione Catanzaro.

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Empoli Fc