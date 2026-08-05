Come anticipato nei giorni scorsi da Pianetaempoli.it, mancava soltanto il rientro dalla tournée estiva della Fiorentina per poter mettere nero su bianco un’operazione che, di fatto, era già definita. Adesso è arrivato anche l’ultimo passaggio burocratico: Lapo Deli, centrocampista classe 2006 è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli.

Deli arriva dalla Fiorentina, con la quale nella passata stagione ha conquistato lo Scudetto Primavera, e si trasferisce in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli e controriscatto in favore del club viola. Una formula diversa da quella del prestito secco che inizialmente sembrava la più probabile e che rappresenta un aspetto interessante. La presenza del diritto di riscatto e del controriscatto lascia infatti intendere la volontà della Fiorentina riconoscere all’Empoli il percorso di crescita del ragazzo, seguendone l’evoluzione nel suo primo campionato tra i professionisti.

Dal punto di vista tecnico, ormai lo abbiamo raccontato più volte, Deli è un centrocampista centrale che nel 3-5-2 di Guido Pagliuca trova la sua collocazione ideale davanti alla difesa, nel ruolo di regista. Una posizione nella quale, al momento, dovrà giocarsi il posto con Gerard Yepes e Luca Belardinelli. Parliamo di un ragazzo dalle prospettive importanti, reduce da una stagione da protagonista nel campionato Primavera, ma che adesso sarà chiamato al primo vero impatto con il calcio professionistico. Come sempre accade in questi casi, servirà pazienza e sarà giusto concedergli il tempo necessario per adattarsi ad una categoria completamente diversa.

Nel frattempo non possiamo che dare il nostro personale benvenuto a Lapo Deli, in attesa di ascoltare le sue prime parole in conferenza stampa e di vederlo all’opera con la maglia azzurra.