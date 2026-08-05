Come anticipato nei giorni scorsi da Pianetaempoli.it, mancava soltanto il rientro dalla tournée estiva della Fiorentina per poter mettere nero su bianco un’operazione che, di fatto, era già definita. Adesso è arrivato anche l’ultimo passaggio burocratico: Lapo Deli, centrocampista classe 2006 è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli.
Deli arriva dalla Fiorentina, con la quale nella passata stagione ha conquistato lo Scudetto Primavera, e si trasferisce in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli e controriscatto in favore del club viola. Una formula diversa da quella del prestito secco che inizialmente sembrava la più probabile e che rappresenta un aspetto interessante. La presenza del diritto di riscatto e del controriscatto lascia infatti intendere la volontà della Fiorentina riconoscere all’Empoli il percorso di crescita del ragazzo, seguendone l’evoluzione nel suo primo campionato tra i professionisti.
Dal punto di vista tecnico, ormai lo abbiamo raccontato più volte, Deli è un centrocampista centrale che nel 3-5-2 di Guido Pagliuca trova la sua collocazione ideale davanti alla difesa, nel ruolo di regista. Una posizione nella quale, al momento, dovrà giocarsi il posto con Gerard Yepes e Luca Belardinelli. Parliamo di un ragazzo dalle prospettive importanti, reduce da una stagione da protagonista nel campionato Primavera, ma che adesso sarà chiamato al primo vero impatto con il calcio professionistico. Come sempre accade in questi casi, servirà pazienza e sarà giusto concedergli il tempo necessario per adattarsi ad una categoria completamente diversa.
Nel frattempo non possiamo che dare il nostro personale benvenuto a Lapo Deli, in attesa di ascoltare le sue prime parole in conferenza stampa e di vederlo all’opera con la maglia azzurra.
Eè tutto sotto controllo, andiamo alla grandee
Benvenuto!
Benvenuto a Empoli Lapo! Dimenticati del viola e difendi l’azzurro! Anzi, l'”iconico blu”! 😁
siamo la succursale delle nane….. poerannoi!
Benvenuto nella città e nella squadra più belle del mondo!
Benvenuto ad Empoli!
benvenuto
forza 💙💙💙
Da Nana, come ci chiamate voi, che ha passato (ormai più di venti anni fa) alcuni anni a fare il dirigente degli esordienti dell’Empoli ( quasi tutti con Guidi come allenatore) vi garantisco che questo ragazzo diventerà uno dei vostri preferiti. Serio, tecnicamente più che buono, grintoso quanto basta, intelligenza calcistica non indifferente. Un po’ timido caratterialmente, che magari maturerà un po’ più a rilento rispetto ad altri, ma veramente bravo. lo scorso anno in primavera, 31 presenze, 2 reti, 4 assist vincenti, gioca prevalentemente davanti alla difesa, fino alla under 18 aveva anche varie presenze in nazionale. Per me avete fatto una bella presa. Di Stefano invece è quello che fa innamorare il tifoso perché tutto scatti, contro scatti, spunti in accelerazione. In B può diventare uno dei top…
Grazie delle informazioni speriamo sia una piacevole sorpresa.
grazie delle informazioni stefanino
speriamo t’abbia ragione te
adesso però servono giocatori esperti di categoria
Deli o Delhi … va bene sarà soprannominato “l’indiano”…
Benvenuto ragazzo
Il livello della serie B la prossima stagione sarà molto più alto della scorsa, non so se state seguendo il mercato degli avversari.
Ci vorrà ben altro di un ragazzo promettente ( auguro il meglio per lui ) che mai ha giocato nel professionistico.
Ci vogliono personaggi che sappiano affrontare le insidie della serie B, se rimaniamo cosi si va diretti in serie C.
sta’ bono, e’ tutto sotto controllo…
esatto …il Pisa sta prendendo Strefezza…
non si stanno rendendo conto che fine faremo… anche non prendere un portiere forte e’ da pazzi…. con Perisan e Seghetti dove si pensa di andare???
io non so se ci fanno o ci sono. al momento solo tanta tristezza e rabbia. spero ancora nel fondo americano
Ora … Strefezza non è un fenomeno però almeno è un elemento di categoria. Ripeto, speriamo abbiano a cuore ANCHE la parte sportiva, speriamo dai…
…va bene, mo’ me lo segno proprio! (Cit.)
Ce li avevamo i nostri campioni, avevamo bisogno di gente esperta . Sapranno quello che fanno…
Si vendono giocatori di proprietà di cui il vate si vantava per rimpiazzarli con un prestito da 0-0 e un rottame di 36 anni.
Non c’è niente di calcio in tutto questo.
Dai Andre, la penso come te, ma aspettiamo la fine del mercato.
Ma vai a fare una girata!.. I giovani non vanno bene, gli esperti nemmeno, ma almeno facci qualche nome di calciatori da Empoli per raggiungere una tranquilla salvezza! Non lo farai . sei solo un hater di basso livello. E poi rottame sarai te!
Ci mancavano i tuoi commenti fabbbio, sei un grande fabbbio.
Mercato di m ok, ma Deli è forte. Peccato per il prestito secco
Non avete nemmeno letto l’articolo, non è prestito secco ma c’è riscatto e controriscatto
Ok ma tanto non lo riscattano sveglia
Prendo atto che Lionel Messi, 39 anni, per Andre è un rottame!
Si tra romagnoli e messi siamo lì.
L’hai detto te che è un rottame specificando che ha 36 anni!
Non si piglia nessuno e si bubbola, si piglia un giovane campione d’Italia e si bubbola. Dopo Ferragosto ci sarà finalmente la chiusura con gli americani e si bubbola. Arrivera’ denaro fresco per completare la squadra nell’ultima settimana e si bubbola. Se volete Mastantonio l’hanno preso le Nane. Andate a Firenze e vi divertite. Dice che oltre alle tazze, son già in magazzino al viola park piattini e posate.