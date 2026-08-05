Attraverso i propri canali ufficiali, l’Empoli ha presentato anche la seconda maglia, la cosiddetta away, che accompagnerà gli azzurri nella stagione sportiva 2026-2027. Dal punto di vista stilistico, la nuova divisa ricalca fedelmente le linee già viste sulla prima maglia. Ritroviamo infatti il colletto a becco di rondine e un’impostazione estremamente essenziale, con un bianco totale che esalta la pulizia del design senza ricorrere a sfumature o particolari giochi cromatici.

Anche la disposizione degli sponsor resta invariata rispetto alla maglia home, così come le loro dimensioni. Vale quindi la stessa considerazione già fatta in occasione della presentazione della prima divisa: comprendendo perfettamente le esigenze commerciali del club, lo sponsor Kuhner continua ad avere un impatto visivo piuttosto fastidioso. Da evidenziare invece, e questa è una scelta che apprezziamo particolarmente, il ritorno del logo dell’Empoli all’altezza del cuore con i suoi colori istituzionali, senza reinterpretazioni cromatiche. Un dettaglio che contribuisce a mantenere forte il legame con l’identità del club e che avevamo criticato sulla prima maglia

Nel complesso siamo di fronte ad una maglia estremamente sobria, lineare ed elegante. Una divisa che fa della semplicità il proprio punto di forza e che, sponsor a parte, si presta tranquillamente anche ad essere indossata fuori dal contesto sportivo, quasi come una polo o una maglia da tempo libero. Da evidenziare gli acronimi EFC in basso rilievo su tutta la divisa. In un calcio dove spesso si rincorrono soluzioni sempre più elaborate, l’Empoli propone una seconda maglia essenziale ma di sicuro impatto, destinata con ogni probabilità a raccogliere il gradimento di molti tifosi. Di seguito il comunicato rilasciato dal club

La nuova Away Jersey dell’Empoli FC 2026/27 sviluppa una visione stilistica che mette al centro l’identità del Club attraverso un linguaggio grafico essenziale e riconoscibile. Le tonalità chiare della maglia dialogano con il vibrante azzurro, creando un contrasto elegante che valorizza la pulizia delle forme e l’equilibrio della composizione. Il risultato è un kit luminoso e contemporaneo, capace di esaltare il colore simbolo della società. Elemento distintivo del progetto è il pattern costruito sulla ripetizione del logo del Club, una texture sviluppata direttamente nel tessuto che trasforma uno dei simboli più rappresentativi dell’Empoli FC in una firma visiva. Un dettaglio grafico che rafforza il senso di appartenenza e rende la maglia immediatamente riconoscibile, unendo tradizione e innovazione in un’unica soluzione estetica. La Away Jersey interpreta così l’identità dell’Empoli attraverso un design sofisticato, dove ogni elemento racconta la storia del Club con uno stile moderno e ricercato.