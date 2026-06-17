CAMPIONATO UNDER 17 Serie A e B
Semifinale di Ritorno
Mercoledì 17 giugno ore 11.00
.
Dal Centro Sportivo Petroio – Fabrizio Fioravanti
.
|
EMPOLI
|1
|LAZIO
|0
.
42′ Pucci (E)
.
EMPOLI: 1 Vettore 2 Lupoli (78′ Landi) 3 De Vita (78′ Battaglini) 4 Bruno (71′ Isidori) 5 Covelli 6 Silvestri (78′ Conflitto) 7 Ciampelli (71′ Poggi) 8 Biondini (62′ Murolo) 9 Perillo (78′ Page) 10 Orlandi Cap. 11 Pucci (62′ Olivieri)
A disposizione: 12 Bernice 13 Poggi 14 Conflitto 15 Battaglini 16 Olivieri 17 Landi 18 Page 19 Murolo 20 Isidori
Allenatore: Lorenzo TONELLI
.
LAZIO:1 Quadrelli 2 Iovane (88′ Maggiora) 3 Ferrante 4 Bruscaglia (71′ Aprea) 5 Bernicanani Cap. 6 Riggi 7 Di Maggio (71′ Palancica) 8 Morelli 9 Mennea (58′ Bagliesi)10 Lulaj 11 Materazzi (88′ Morucci)
A disposizione: 12 Patarini 13 Agrifoglio 14 Maggiora 15 Palancica 16 Bagliesi 17 Morucci 18 Aprea 19 Terracina 20 Alessandrini
Allenatore: Cristian Daniel LEDESMA
.
Arbitro: Sig. Federico BRUSCHI (Ferrara)
Assistenti: 1° Ass. Sig. Davide BOTTO (Genova) – 2° Ass. Sig. Francesco FEDOLFI (Parma)
.
AMMONITI: 45’+1 Di Maggio (L) – 44′ Poggi (E)
ESPULSI: Nessuno
.
Un Empoli decisamente superiore alla Lazio vince con i biancocelesti con un punteggio molto al di sotto dei suoi meriti e vola in semifinale. Sono sempre stati gli azzurri a tenere in mano il pallino del gioco, squadra compatta in ogni reparto, sicura nel suo gioco, tecnicamente con alcuni elementi molto interessanti Il gran caldo (assurdo programmare le partite a questi orari a maggio e giugno) ha sicuramente penalizzato la qualità ed il ritmo della gara ma i ragazzi di mister Tonelli sono sempre stati in grado di produrre manovre offensive, sicuri in difesa, disciplinati a centrocampo. L’appunto che si può muovere loro è di aver sprecato con qualche imprecisione di troppo alcuni contropiedi che avrebbero meritato miglior fortuna ed avrebbero chiuso anzitempo la gara. Resta la certezza di una squadra sicura di sè consapevole dei suoi mezzi. Ora via in Semifinale dove ci attende il Genoa che ha estromesso dalla competizione la Fiorentina.
.
1° Tempo
Partiti.
Empoli che cerca di fare la partita.
5′: Lazio attacca sulla fascia sinistra, Materazzi al centro, Ferrante anticipato dalla difesa azzurra
6′: pericolo in area Lazio da un traversone dalla destra ma nessuno è pronto ad intervenire
12′: filtrante di Bruno a Ciampelli che appena dentro l’area impegna Quadrelli con un rasoterra, forrte ma centrale
14′: Orlandi dal fondo a Perillo sul primo palo, tenta al volo ma la palla esce alta
15′: Lulaj a Mennea che dal limite sfiora l’incrocio dei pali
16′: Perillo recupera palla, appoggia a Orlandi che entra in area ma incespica e la difesa mette in angolo
17′: Pucci allarga sulla sinistra a Ciampelli che entra in area ma al momento del tiro trova un difensore della Lazio
18′: la Lazio ci prova a sinistra ma Lulaj trasciba la palla fuori
20′: scambio Lulaj – Matteazzi, interviene Bruno e mette in angolo
Pausa per il cooling breack
27′: Empoli attacca da destra, su traversone di Pucci nessuno è pronto
28′: Biondini imbuca Perillo in area ma il 9 incespica sulla palla e la perde
29′: di nuovo Perillo che tenta il tiro dalla distanza ma svirgola la palla
34′: bel lancio di Biondini che alklarga a sinistra ma gli azzurri si fanno trovare in fuorigioco
35′: palla in area a Pucci che sul dischetto sbaglia il controllo e la perde
37′: da Lulaj a Morelli al limite dell’area, libera la difesa azzurra
40′: palla a Perillo in piena area laziale ma la perde anche per il contrasto di un difensore biancoceleste
42′: GGGGGGOOOOOLLLLLLLLL
Palla filtrante in area, si avventa Pucci che con un tocco infila in rete
44′: azione dalla destra della Lazio, la palla ariva a Morelli che tira di prima intenzione e trova la deviazione di un difensore azzurrom angolo
45′: contropiede Empoli 3 contro 1 ma De Vita tiene troppo la palla ed appena arriva in area trova una deviazione in gnolo, occasionissima sfumata
Concessi 2′ di recupero
45’+2: Lulay sulla destra, traversone in area, va di testa Materazzi e sfiora il “sette”
Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 a favore dell’Empoli
2° Tempo
Inizia il secondo tempo. Nessuna sostituzione nelle due squadre
1′: Covelli intercetta di testa un pericoloso lancio per Menna
6′: lamcio dalle reyrovie a Perillo, controllo ed appoggio a Pucci che engtra in area laziale me non controlla bene lapalle e concede il recupero al difensore
8′: traversone a Orlandi che di testa manda alto da pochi metri
9′: palla in area a Perillo che sbaglia il controllo e perde una grossa occasione
11′: Empoli di nuovo in area laziale, palla che va sul piede “sbagliato” di Orlandi, il destro, ed ancora una volta la difesa laziale recupera
13′: Lazio esce Mennea entra Bagliesi
14′: Orlandi riceve palla quasi sul dischetto del rigore, il tiro è forte ma troppo centrale e Quadrelli respinge facile
17′: nell’Empoli escono Pucci e Biuondini, dentro Olivieri e Murolo
20′: Perillo imbucato da Orlandi va via sulla destra e in area appoggia all’accorrente Ciampelli, tutto solo, ma il passaggio è lungo, altra occasione sfumata
22′: perde palla a centrocampo, tiro dalla distanza di Riggi, para facile Vettore
23′: ancora un potenziale perciloso contropiede per l’Empoli ma si sbaglia l’ultimo passaggio
Pausa Cooling breack
26′: cambi: nella Lazio escono Bruscaglia e Di Maggio entrano Aprea e Palancica; nell’Empoli fuorinBruno e Ciampelli e dentro Isidori e Poggi
32′: ancora un’ovcasione per l’Empoli, Perillo sbaglia l’appoggio. poi tiro finale e angolo
34′: cambi nell’Empoli: fuori Lupoli, Silvestri, Perillo e De Vita, dentron Congflitto, Battaglini, Landi
41′: gran punizione da sinistra di Bagliesi, Vettori vola all’incrocio dei pali a resopin gere
42′:Page,a campo aperto, solo, a porta spalancata, riesce a farei recuperare ed a far spedire la palla in angolo
43′: nella Lazio escono Iovane e Materazzi, dentro Morucci e Maggiora
45′: pericolo per l’Empoli: dalla linea di fondi un tiro di Aprea attraversa tutta la linea di porta azzurra
Concessi 5′ di recupero
45’+2: gran recupero difensivo di Orlandi che ferma un potenziale pericoloso contropiede della Lazio
45’+4: angolo per l’Empoli, batte corto Isidirori per Murolo che tiene palla
FINE
Forza ragazzi
si può vedere in TV da qualche parte??
Su https://www.lgichannel.net/
facendo la registrazione. Live gratuito
Grazie!!👍🏻
mister Tonelli gli dia la carica che aveva lei
ottimo orario dai , ma alle h19.00 no ?
non è semifinale, ma sono i quarti
bella roba gente…
e poi dicono che 60mil€ sono troppi per l’Empoli…
Un settore giovanile che vale oro..
Investire sui giovani,e questi sono i risultati