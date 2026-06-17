CAMPIONATO UNDER 17 Serie A e B

Semifinale di Ritorno

Mercoledì 17 giugno ore 11.00

.

Dal Centro Sportivo Petroio – Fabrizio Fioravanti

.

EMPOLI 1 LAZIO 0

.

42′ Pucci (E)

.

EMPOLI: 1 Vettore 2 Lupoli (78′ Landi) 3 De Vita (78′ Battaglini) 4 Bruno (71′ Isidori) 5 Covelli 6 Silvestri (78′ Conflitto) 7 Ciampelli (71′ Poggi) 8 Biondini (62′ Murolo) 9 Perillo (78′ Page) 10 Orlandi Cap. 11 Pucci (62′ Olivieri)

A disposizione: 12 Bernice 13 Poggi 14 Conflitto 15 Battaglini 16 Olivieri 17 Landi 18 Page 19 Murolo 20 Isidori

Allenatore: Lorenzo TONELLI

.

LAZIO:1 Quadrelli 2 Iovane (88′ Maggiora) 3 Ferrante 4 Bruscaglia (71′ Aprea) 5 Bernicanani Cap. 6 Riggi 7 Di Maggio (71′ Palancica) 8 Morelli 9 Mennea (58′ Bagliesi)10 Lulaj 11 Materazzi (88′ Morucci)

A disposizione: 12 Patarini 13 Agrifoglio 14 Maggiora 15 Palancica 16 Bagliesi 17 Morucci 18 Aprea 19 Terracina 20 Alessandrini

Allenatore: Cristian Daniel LEDESMA

.

Arbitro: Sig. Federico BRUSCHI (Ferrara)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Davide BOTTO (Genova) – 2° Ass. Sig. Francesco FEDOLFI (Parma)

.

AMMONITI: 45’+1 Di Maggio (L) – 44′ Poggi (E)

ESPULSI: Nessuno

.

Un Empoli decisamente superiore alla Lazio vince con i biancocelesti con un punteggio molto al di sotto dei suoi meriti e vola in semifinale. Sono sempre stati gli azzurri a tenere in mano il pallino del gioco, squadra compatta in ogni reparto, sicura nel suo gioco, tecnicamente con alcuni elementi molto interessanti Il gran caldo (assurdo programmare le partite a questi orari a maggio e giugno) ha sicuramente penalizzato la qualità ed il ritmo della gara ma i ragazzi di mister Tonelli sono sempre stati in grado di produrre manovre offensive, sicuri in difesa, disciplinati a centrocampo. L’appunto che si può muovere loro è di aver sprecato con qualche imprecisione di troppo alcuni contropiedi che avrebbero meritato miglior fortuna ed avrebbero chiuso anzitempo la gara. Resta la certezza di una squadra sicura di sè consapevole dei suoi mezzi. Ora via in Semifinale dove ci attende il Genoa che ha estromesso dalla competizione la Fiorentina.

.

1° Tempo

Partiti.

Empoli che cerca di fare la partita.

5′: Lazio attacca sulla fascia sinistra, Materazzi al centro, Ferrante anticipato dalla difesa azzurra

6′: pericolo in area Lazio da un traversone dalla destra ma nessuno è pronto ad intervenire

12′: filtrante di Bruno a Ciampelli che appena dentro l’area impegna Quadrelli con un rasoterra, forrte ma centrale

14′: Orlandi dal fondo a Perillo sul primo palo, tenta al volo ma la palla esce alta

15′: Lulaj a Mennea che dal limite sfiora l’incrocio dei pali

16′: Perillo recupera palla, appoggia a Orlandi che entra in area ma incespica e la difesa mette in angolo

17′: Pucci allarga sulla sinistra a Ciampelli che entra in area ma al momento del tiro trova un difensore della Lazio

18′: la Lazio ci prova a sinistra ma Lulaj trasciba la palla fuori

20′: scambio Lulaj – Matteazzi, interviene Bruno e mette in angolo

Pausa per il cooling breack

27′: Empoli attacca da destra, su traversone di Pucci nessuno è pronto

28′: Biondini imbuca Perillo in area ma il 9 incespica sulla palla e la perde

29′: di nuovo Perillo che tenta il tiro dalla distanza ma svirgola la palla

34′: bel lancio di Biondini che alklarga a sinistra ma gli azzurri si fanno trovare in fuorigioco

35′: palla in area a Pucci che sul dischetto sbaglia il controllo e la perde

37′: da Lulaj a Morelli al limite dell’area, libera la difesa azzurra

40′: palla a Perillo in piena area laziale ma la perde anche per il contrasto di un difensore biancoceleste

42′: GGGGGGOOOOOLLLLLLLLL

Palla filtrante in area, si avventa Pucci che con un tocco infila in rete

44′: azione dalla destra della Lazio, la palla ariva a Morelli che tira di prima intenzione e trova la deviazione di un difensore azzurrom angolo

45′: contropiede Empoli 3 contro 1 ma De Vita tiene troppo la palla ed appena arriva in area trova una deviazione in gnolo, occasionissima sfumata

Concessi 2′ di recupero

45’+2: Lulay sulla destra, traversone in area, va di testa Materazzi e sfiora il “sette”

Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 a favore dell’Empoli

2° Tempo

Inizia il secondo tempo. Nessuna sostituzione nelle due squadre

1′: Covelli intercetta di testa un pericoloso lancio per Menna

6′: lamcio dalle reyrovie a Perillo, controllo ed appoggio a Pucci che engtra in area laziale me non controlla bene lapalle e concede il recupero al difensore

8′: traversone a Orlandi che di testa manda alto da pochi metri

9′: palla in area a Perillo che sbaglia il controllo e perde una grossa occasione

11′: Empoli di nuovo in area laziale, palla che va sul piede “sbagliato” di Orlandi, il destro, ed ancora una volta la difesa laziale recupera

13′: Lazio esce Mennea entra Bagliesi

14′: Orlandi riceve palla quasi sul dischetto del rigore, il tiro è forte ma troppo centrale e Quadrelli respinge facile

17′: nell’Empoli escono Pucci e Biuondini, dentro Olivieri e Murolo

20′: Perillo imbucato da Orlandi va via sulla destra e in area appoggia all’accorrente Ciampelli, tutto solo, ma il passaggio è lungo, altra occasione sfumata

22′: perde palla a centrocampo, tiro dalla distanza di Riggi, para facile Vettore

23′: ancora un potenziale perciloso contropiede per l’Empoli ma si sbaglia l’ultimo passaggio

Pausa Cooling breack

26′: cambi: nella Lazio escono Bruscaglia e Di Maggio entrano Aprea e Palancica; nell’Empoli fuorinBruno e Ciampelli e dentro Isidori e Poggi

32′: ancora un’ovcasione per l’Empoli, Perillo sbaglia l’appoggio. poi tiro finale e angolo

34′: cambi nell’Empoli: fuori Lupoli, Silvestri, Perillo e De Vita, dentron Congflitto, Battaglini, Landi

41′: gran punizione da sinistra di Bagliesi, Vettori vola all’incrocio dei pali a resopin gere

42′:Page,a campo aperto, solo, a porta spalancata, riesce a farei recuperare ed a far spedire la palla in angolo

43′: nella Lazio escono Iovane e Materazzi, dentro Morucci e Maggiora

45′: pericolo per l’Empoli: dalla linea di fondi un tiro di Aprea attraversa tutta la linea di porta azzurra

Concessi 5′ di recupero

45’+2: gran recupero difensivo di Orlandi che ferma un potenziale pericoloso contropiede della Lazio

45’+4: angolo per l’Empoli, batte corto Isidirori per Murolo che tiene palla

FINE