In municipio infatti è giunta una delegazione dell’Empoli Fc per gli ottimi risultati sportivi del settore giovanile nelle ultime settimane.

Il vice sindaco Nedo Mennuti e l’assessora allo Sport Laura Mannucci hanno infatti accolto Federico Bargagna, responsabile del settore giovanile Empoli FC, Alessandro Gori e Mattia Huqi in rappresentanza della Primavera dell’Empoli FC che ha conquistato la Supercoppa di categoria ed è tornata in Primavera 1 al termine del campionato; oltre a loro, il terzetto Edoardo Biondini, Jacopo Landi e Diego Perillo, anch’essi calciatori azzurri protagonisti della Nazionale Under 17 campione d’Europa. Tre titoli (vittoria del Girone B di Primavera 2, vittoria della Supercoppa e campionato europeo Under 17 con la Nazionale italiana) che pesano sul palmares dell’Empoli ma che potrebbero diventare quattro dopo la finale dell’Under 15 azzurra prevista contro il Milan domenica 21 giugno a Rimini. Durante l’incontro in Sala del Consiglio, il vice sindaco e l’assessora hanno consegnato delle pergamene ai presenti per complimentarsi del successo di questa stagione, a livello individuale, di squadra e di vivaio. Presente anche Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri.

“Nell’ultima stagione siamo rimasti con il fiato sospeso pensando alle sorti della prima squadra in Serie B ma oggi possiamo dirci soddisfatti del grande risultato del vivaio dell’Empoli in tante competizioni e tante categorie – afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. La qualità del settore giovanile azzurro non è solo un luogo comune, è una realtà consolidata che quest’anno porta a casa titoli anche europei. Spesso si sente dire un’altra frase fatta che però a Empoli è verità: il calcio riparta dalle giovanili. Qui è una prassi, lavorare con la Primavera e le varie categorie Under è un investimento sul futuro e non vediamo l’ora di vedere di nuovo in campo i nostri campioni su palcoscenici ancora più prestigiosi”.

“Da assessora allo Sport – afferma l’assessora allo Sport Laura Mannucci – sono veramente contenta del lavoro che l’Empoli ogni anno dedica alle giovani generazioni. Quest’anno in particolar modo abbiamo dei risultati eccezionali, ma sappiamo che ogni anno il tenore delle prestazioni della Primavera, dell’Under 17 e delle altre categorie è sempre alto, da team di alto livello. Il nostro lavoro è quello di dare visibilità a tutte le categorie sportive che spesso sono relegate in seconda pagina, oggi la prima pagina è giusto dedicarla a tutti questi ragazzi, alla dirigenza, al mister e a tutto lo staff tecnico per l’importante lavoro di ogni anno”.

“Siamo orgogliosi e onorati di ricevere questo riconoscimento da parte della Città di Empoli, che rappresenta un premio al lavoro quotidiano svolto da tutto il nostro settore giovanile – ha affermato il responsabile settore giovanile Federico Bargagna -. La vittoria del campionato Primavera 2 e della Supercoppa Primavera è il risultato di un percorso di crescita costruito nel corso della stagione, grazie all’impegno e al lavoro del mister, dello staff e dei ragazzi, e di tutte quelle persone che li accompagnano. Allo stesso modo, vedere Biondini, Landi e Perillo conquistare il titolo europeo con la maglia azzurra è stato molto emozionante, oltre a rappresentare una grande soddisfazione per la nostra società. Sono traguardi che ci spingono a continuare a lavorare per crescere ancora”.

Empoli Fc