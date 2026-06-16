Arriva un nuovo passo avanti per l’ampliamento del centro sportivo di Monteboro. L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha infatti rilasciato l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico richiesta dall’Empoli, atto necessario per poter realizzare interventi su aree sottoposte a particolari tutele ambientali. La domanda, presentata lo scorso maggio dall’amministratrice delegata Rebecca Corsi, si basa su un progetto firmato dall’architetto Leonardo Maestrelli. Il via libera è stato concesso con alcune prescrizioni tecniche, come previsto in questi casi.
Prosegue quindi l’investimento del club azzurro sulle proprie strutture, con Monteboro che si prepara ad arricchirsi ulteriormente. L’iter prende le mosse dalla variante urbanistica approvata dal consiglio comunale nel dicembre del 2023, provvedimento che all’epoca generò anche un acceso confronto politico sul tema dell’interesse pubblico dell’intervento. Con l’autorizzazione ottenuta si entra adesso nella fase operativa dei lavori. Un ulteriore tassello per il futuro del centro sportivo azzurro, in un periodo nel quale restano aperti anche altri dossier importanti, tra cui l’attesa per l’ingresso di un nuovo socio e la questione legata al progetto del nuovo stadio.
Che e questa cosa e lo Stadio passa di nuovo in secondo piano ?, incredibile …aumentate gli abbonamenti vi scongiuro voglio pagare il doppio in quel cesso di maratona !
se qualcuno si “redenta”, vedrai fara il record (negativo) degli abbonamenti…
Come notizia mi sembra ottima, segno che si vuol continuare e un investimento nelle strutture è un investimento nel capitale umano….👏👏👏
Finalmente hanno detto sì a una cosa…
Certo investono a casa loro , il centro sportivo è di proprietà della family.
Non più, ora è dell’Empoli FC e fa parte del patrimonio della società
Aaaah ecco dove sono finiti i soldi! 🤦♂️
😂🤣😂🤣
ora è di proprietà Empoli FC
Notizia positiva
Hanno ottenuto quello che volevano il cambio di destinazione , tifosi usati nuovamente per i loro scopi , la parola mantenuta fare il centro sportivo e poi lo Stadio … non fa parte del loro credo …
usare la gente si !…
e io che credevo nella parola data come sacra … bene a saperlo !
Hanno trovato da vendere anche Piacenza e Frosinone ….
Altro che…
E ci hanno impiegato tempo zero …
i fondi dove ci sono sgravi fiscali si fiondano , qualcuno farà il botto e qualcuno andrà avanti , di onesto ci vedo poco …
Si spera che ci tocchi la parte buona !
In caso di vendita della società il valore aumenta!
Nn mi sembra una brutta cosa
Sia aumentano i prezzi di ogni giocatore …
se persino il Piacenza , il Pontedera …
sarà un asta al rialzo , il prezzo sarà caro da pagare e la cattedrale non darà profitto , se pensano di aumentare i prezzi di abbonamenti e biglietti non sanno a cosa vanno incontro , diranno che sono costretti perche i costi saranno triplicati come fa Biancazzurro quelli si che triplicano !…
lo ridico molto faranno il botto , e il commerciale se non darà profitto ci sarà da piangere!
quanti geni dell’alta finanza
Anche con l’Euro i prezzi dovevano rimanere tali , perche non dici come la pensi invece di fare lo splendido ..
la benzina e il Diesel aumenta, però non abbassano quando c’è da abbassare …
vaiii fenomeno illuminaci !
A voler essere critici sono 2 anni e 5 mesi che potevano presentare quella domanda all’unione che hanno fatto a maggio ed iniziare i lavori che ora sarebbero finiti gia da tempo con ulteriore patrimonio per aumentare il valore della societa e sfruttarne i benefici. Comunque e’ un passo che e’ utile anche per il discorso stadio in ottica dello smantellamento del sussidiario